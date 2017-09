 »   »   »  Variabilita tabletů s Androidem

| Jan Kulhánek

Tablet s Androidem není jen placka pro konzumaci zábavy, jde o velmi silný pracovní a kreativní nástroj. Ukážeme si v několika příkladech, jaké periferie s podporou kvalitního software můžeme pro práci a tvořivost využít.

Úvodem

Kamarád mě požádal, abych mu pomohl vybrat pro jeho dceru přenosné zařízení do školy na psaní, internet a nějakou další základní práci. Má to být lehké a levné. K posouzení mi poslal kousek Lenovo Miix 300–10IBY za pět tisíc Kč. Recenze od koupi spíše odrazují, tak jsem využil možnosti si tento Tablet PC na týden půjčit – a srovnat práci na něm s mým Android tabletem s doplňky, viz dále.

Segment s mobilními zařízeními jednoznačně ovládl Android v oblasti chytrých telefonů, ovšem u tabletů a hlavně pak konvertibilních tabletů se stále více prosazují Windows. V recenzích je nasazení operačního systému od Microsoftu považováno většinou za plus, Jde pak prý o plnohodnotný počítač bez zásadních omezení. To ale není docela pravda – systém Windows není vůbec optimální pro zařízení s pomalejšími procesory, menší pamětí ani displejem o velikosti deseti palců, což jsou přesně parametry zařízení řekněme do deseti tisíc korun. Rovněž zde bývá v rámci šetření problém s použitými materiály a konstrukcí připojení klávesnice k tabletu.

V této cenové hladině získáme zařízení s Androidem, které je mnohem lépe výkonově i ergonomicky vyladěné – a právě díky možnostem rozšíření o různé periférie a doplňky z něj vymáčkneme více, než by se zdálo.

Pohodlné psaní

Je jasné, že pro pohodlné psaní potřebujeme kvalitní klávesnici. Budeme-li psát často, pak by měla mít dostatečně velké klávesy, jisté reakce, nejlépe podsvícená. Tablet PC stejně tak jako konvertibilní zařízení s Androidem takový komfort nenabídnou, rozhodně ne v našich cenových relacích. Dobrým řešením je kvalitní externí bluetooth klávesnice. Je už historií, kdy periferie s modrým zubem výrazně ubíraly tabletu či telefonu energii, od standardu 4 a více je to v pohodě.

Dlouho jsem externí klávesnici vybíral – snažil jsem se zbytečně neutrácet a zároveň nekoupit špatně použitelný šmejd. Nakonec jsem vsadil na „jistotu“ a zakoupil klávesnici, na které se bez nadsázky píše lépe než na leckterém notebooku – je opravdu pohodlná, podsvícená, vyrobena z kvalitních materiálů a s českými popiskami (což není běžné). Jde o Logitech Bluetooth Illuminated Keyboard K8 10 CZ. Lze jí připojit ke čtyřem zařízením, mezi nimi pak přepínat funkčními klávesami, dobíjí se přes microUSB. K nastavení českého layoutu může být potřeba doplňující utilita – Externa Keyboard Helper (Pro), Android totiž přímo neumožňuje přepínat mezi QWERTY / QWERTZ.

A teď software: Android používám už dlouho, vyzkoušel jsem postupně OfficeSuite s dobrou integrací PDF exportu, WPS Office s rychlým rozhraním a zdarma, Dokumenty Google se slušnou podporou sdílené práce na textech – a nakonec spokojeně zakotvil u Microsoft Word pro Android s nejlepší korekcí překlepů a chyb. Inu, náš svět je více multiplatformní než dříve. Při psaní si uvědomíte, že textové procesory na desktopech jsou přeplněné funkcemi, které nevyužijete nebo jen velmi zřídka, běžné formátování textu, jednoduchá práce s grafikou, korekce a ukládání přímo do cloudu, pokud to vyžadujete – a to v ergonomicky přizpůsobené podobě pro obrazovky deseti palců a méně. Android od šestkové verze též nativně podporuje výstup na tiskárnu, více o tom zde.

S desetipalcovým tabletem a bluetooth klávesnicí o celkové hmotnosti 800 gramů s výdrží baterie do deseti hodin provozu tak máme skutečně mobilní zařízení, na kterém napíšeme i diplomku. Jen pro doplnění, málokterý tablet má stojánek, je třeba počítat ještě s dokoupením polohovatelného pouzdra.

Prezentace

Pro přednášení a prezentaci na dataprojektoru se tablet hodí báječně, už nebudeme potřebovat klávesnici, zato se může hodit dotykové pero pro čmárání do slajdů. Všechny zmíněné kancelářské balíky (Word vyměníme za PowerPoint) jsou dobře použitelné. Otázkou je, jak elegantně připojíme tablet k projektoru.

U staršího tabletu jsem měl přímo microHDMI výstup, ale ten se dnes už moc nevidí, navíc to není ideální řešení, HDMI kabel je masivní a při pohybu s tabletem konektor moc nedrží, obraz vypadává. Mnohem lepší je bezdrátové propojení – zde skutečně využijeme přednosti mobilního zařízení a od verze 5 má Android službu vysílání obrazu integrovanou. Zdaleka ne každý projektor však umí přijímat obraz bezdrátově, pomůže nám zakoupení Google Chromecast nebo levnější varianty od Číňanů za cenu lepšího HDMI kabelu. Některé aplikace umí obraz vysílat přímo, tedy bez sdílení obrazovky. To má tu výhodu, že na plátně svítí vaše prezentace a vy si zatím v tabletu prohlížíte poznámky. Protože se takto přenáší samozřejmě i zvuk, lze promítat publiku i videa.

Muzika, muzika

Dostáváme se od práce k zábavě, respektive od psaní a čtení k tvoření. To, že pro Android existuje opravdu velké množství aplikací pro vytváření a přehrávání hudby, ví kde kdo, že mezi nimi najdeme i profesionální software za pár kaček (rozhodně ve srovnání s cenami desktopových programů), už tolik známo není.

Také málokdo ví, že můžeme k tabletu či telefonu s Androidem připojit přímo klávesy s USB rozhraním, tzv. USB MIDI Keyboard, Potřebujeme k tomu pouze redukci – OTG kabel, na jednom konci USB F, na druhém microUSB či USB-C. Výhoda těchto keyboardů je v jejich ceně a variabilitě.

Tablet pak můžeme použít jako živý nástroj nebo pro kompnování vlastních skladeb. Pro živé hraní je nutná rychlá odezva, tzv. low-latency, která je k dispozici od verze Android 6.0. Hrajete-li na klavír, koupíte si možná alespoň pětioktávové zařízení s dynamikou úhozu, s aplikací Grand Piano Pro nebo ještě lépe iGrand Piano dostanete velmi slušný zvuk piana a dalších běžných nástrojů, dostupných na keyboardech. Chcete-li cestovní sestavu, máte rádi syntezátorovou hudbu a chcete-li si se zvukem a ovládáním zaexperimentovat, můžu z vlastní zkušenosti doporučit USB MIDI Keyboard Novation Launchkey Mini MK2, který má kromě kláves sadu Padů, potenciometrů a dalších ovládacích prvků. Se všemi pracuje přesně na míru aplikace Groovebox RD4, částečně pak skvělý realtime syntezátor Heat Synth, ModSynth či DRC. Vše samozřejmě funguje i s mobilním telefonem, ale na tabletu je ovládání příjemnější a jistější. Je to prostě pecka!

Pro komponování muziky je řada aplikací, ne všechny ale umí zpracovat MIDI vstup. Mezi ty nejlepší určitě patří FL Studio Mobile a Caustic. Další typy pro skládání hudby na Androidu zde.

K zařízení s Androidem můžeme připojit i elektrickou kytaru, zapnout efekty a pořádně si zařádit. K tomu je potřeba speciální zvuková karta s rychlým AD/DA převodníkem, rychlou odezvou a kytarovým konektorem (velkým jackem). Opravdu perfektně funguje karta iRig UA od společnosti IK MULTIMEDIA se speciální apkou AmpliTube, která funguje jako vlastní multiefekt.

Pokud vás zajímá samotné pořizování akustické nahrávky ve větším stylu – rádi byste měli malé DAW studio na cesty, ve kterém můžete na více stopách kompletovat své demáče, pak využijete aplikaci Audio Evolution, která podporuje vstup i výstup na řadu externích zvukových karet, od šestky podporuje Android dost USB zvukovek nativně i pro jiné aplikace. Mám vyzkoušeno na malé ASUS Xonar U3 nebo velké Lexicon Omega (4 kanály, různé typy vstupů, kvalitní zvuk) – více o této zvukovce zde.

Je libo televize?

Chápu, televize je dnes už pro mnohé out-of-date, ale někoho by to zajímat mohlo a když už to mám odzkoušené… Příjem televize na tabletu s Androidem se může hodit např. na chalupě – prší, nejsou data a chci vidět zprávy nebo oblíbenou detektivku… TV tunerů existuje řada, osvědčil se mi Tivizen Nano model, právě bezdrátové připojení umožní umístit malou krabičku s teleskopickou anténou na okno, kde je lepší příjem. Asi bude nutné hledat jiné alternativy, tento model už asi nebude k sehnání. Fungovat by mohl MyGica WiTV. Více na toto téma v samostatném článku.

Závěrem

Jak už jsem zmiňoval v textu, všechno lze připojit i k telefonu, podmínkou je u kabelového připojení funkce OTG. Většina věcí bude fungovat i na tabletech s iOS nebo jsou k dispozici blízké varianty pro tento operační systém (např. u kytarové zvukové karty). Některé typy jsou praktičtější, jiné asi méně, vše jsem spokojeně odzkoušel a většinu věcí používám. Snad vám to bude k užitku.