 »   »   »  Kdo pohlídá dědu?

| Jan Kulhánek

Jak s pomocí běžně dostupné elektroniky a drobného programování pohlídat dědu, o tom to bude.

Trochu netradiční téma na webu, zabývajícím se počítačovými technologiemi a programováním, ale podle mne to sem patří. Jde vlastně o aplikované využití dostupných věciček s trochou toho českého „udělej si sám“ k pomoci starému člověku, který žije sám. Vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebuje pomoc, je v kontaktu s rodinou, která s ním nemůže trávit čas každý den.

Výchozí situace

Děda žije sám na vsi, kde je zvyklý a má to tam rád. O sebe se už postará jen v běžných věcech, občas už dost zapomíná a tak pro něj není snadné dodržet pravidelné užívání léků, najít zvonící telefon nebo „nerozhodit“ televizi se satelitem tak, že prostě ztratí signál.

Co je třeba

Nejde mi tu o nahrazení lidského kontaktu technikou, spíše o to, jak co nejlépe využít techniku k tomu, aby byl děda v bezpečí a my nebyli zbytečně nervózní. Nabízím konkrétní odkazy na výrobky a postup, který není dokonalý, ale více méně funguje dobře. Úkoly jsem seřadil od těch nejobtížněji řešitelných:

Jak ohlídat pravidelné užívání léků 4× denně

Jak neztrácet nervy, když ztratíte telefonický kontakt

Jak předejít rozladění televize

Jak ohlídat pravidelné braní léků

Nemusíme být senioři, abychom neměli zkušenost s tím, jak těžké je nezapomínat na pravidelné užívání, chyby mohou mít velké následky – antibiotika, antikoncepce… :-) Když je senior diabetik, jde o hodně. Potřeboval jsem najít způsob, jak dědu vždy účinně upozornit na to, že si má jít píchnout inzulin a vzít nějaký prášek. A aby to nebylo příliš snadné, také co užívat v konkrétní denní dobu.

Upozornění, které si nosí všude s sebou v podobě vibrujícího alarmu fitness náramku se ukázalo jako dobré řešení. Hledal jsem náramek, který umožňuje nastavení více „budíků“, má dostatečně silnou vibraci, je vodě odolný a hlavně vydrží dlouho nabitý. Takovým je jednoznačně Xiaomi Mi Band 2 – za cenu okolo 1000 Kč dostanete vše, co jsem zmínil, nabitý vydrží cca 20 dní. Jenom ho propojíte se svým telefonem, vše nastavíte a pak už to prostě běží. Jako bonus lze prozkoumat kvalitu spánku nebo změřit srdeční tep.

Pak jsem potřeboval na místo, kde má děda léky, umístit něco jako informační centrum, které bude přehledně ukazovat čas, den v týdnu a při vibraci náramku zobrazí za doprovodu nějakého alarmu informaci o tom, co je právě teď třeba užívat.

Zvolil jsem sedmipalcový tablet Alcatel PIXI 4, který lze koupit za cca 1500 Kč. Věřil jsem, že bude pro Android určitě existovat nějaká aplikace, která to obstará. Nic vhodného jsem ale nenašel – buď to bylo nepřehledné, nebo složité… Tak jsem dospěl k závěru, že si budu muset aplikaci napsat. Protože jsem dříve programoval trochu v Javascriptu, šel jsem cestou webové js aplikace. Kód je dost neohrabaný a proto ho tu neuvádím, ale funguje to takto: Jedna celá obrazovka ukazuje datum a čas (vypadá to jako screen saver, poloha textu se mění, aby to neustále rozsvícený displej ustál co nejdéle). V předem zvolené časy se ukáže druhá obrazovka, kde je textová informace a obrázek o medikaci, vše velké a přehledné, zároveň zní opakovaně nahlas výrazný, ale nikterak nepříjemný zvuk alarmu. Dotekem kamkoliv na displej tabletu se aplikace vrátí zpět na obrazovku s datem a časem.

Pro spuštění aplikace jsem potřeboval full-screen režim webového prohlížeče, dobře mi posloužil program Fully Kiosk Browser Lockdown – skutečně tak z tabletu vyrobíte kiosek, ze kterého vám děda nebo někdo jiný neopatrným dotykem jen tak nevyskočí. Toto řešení je samozřejmě vhodné pouze v případě, že zařízení nebude používáno na nic jiného.

Jak neztrácet nervy při ztrátě kontaktu

Pokud senior občas někam odloží telefon a vy se nemůžete dovolat, přičemž je tu určité riziko, že někde doma upadl (venku mu někdo pomůže, doma si toho nemusí nikdo všimnout nebezpečně dlouho), pomůže IP kamera. Cílem není dědu špehovat a sebrat mu soukromí, ale podívat se, když něco neklape. Když jsem to vyprávěl známým, zpočátku se nad kamerami podivovali s tím, že to je možná trochu moc, ale nakonec uznali, že pro bezpečí seniora při zachování maximálně možného soukromí a s jeho souhlasem je to dobré řešení.

Šlo mi o to, abych na nejfrekventovanější místa v domě viděl, nejprve jsem podle recenzí volil kamery Edimax (IC 3116W), které se ale naprosto neosvědčily. Za necelých 1500 Kč slušné parametry a bytelné šasí, ovšem naprosto nespolehlivé připojení přes mobilní cloudové řešení, což mi posléze potvrdily i recenze.

Druhý pokus vedl ke spokojenosti – kamery D-Link DSC 932L D-Link DSC 933LE (s wifi repeaterem) fungují spolehlivě, parametry zobrazení naprosto stačí a androidí aplikace MyDlink Lite je spolehlivá. Děda o kamerách samozřejmě ví a jejich smysl chápe, jen jsem doufal, že to nebude vyprávět v hospodě, aby si nemysleli, že je paranoidní.

Třešnička na dortu – fungující televize

Přestože má děda psa, o kterého se stará a který mu dělá společnost, je kromě vycházek televize důležitým kontaktem se světem a zdrojem zábavy. Zároveň jde o relativně složité zařízení s mnoha funkcemi, mnohotlačítkovým ovladačem a to vše ještě doplňuje podobně složitý ovladač satelitu. Stačí omylem přepnout vstup nebo zvolit Rádio místo TV a zaběhané postupy přestanou fungovat.

Objevil jsem univerzální ovladač pro seniory – pětitlačítkové malé zařízení, dobře padnoucí do ruky, všechna tlačítka programovatelná. Jde o model SEKI SLIM za cca 200 Kč. Na televizi jsem připojil tlačítko On/Off, přepínání kanálů a hlasitost pak na satelit. Tlačítko Mute jsem využil pro volbu prvního kanálu – v mém případě se vždy TV přepne na ČT1. Vše šlape bez nejmenšího problému, děda se s tím sžil okamžitě.

Zatím dva měsíce praxe

Všechny technické pomůcky fungují v domácnosti dva měsíce, první týdny jsme si všichni zvykali, teď máme pocit, že to prostě klape. Určitě by bylo možné a užitečné zdokonalovat javascriptovou aplikaci v tabletu – informace z první ruky na dostupném místě se hodí a nemuselo by jít pouze o upozorňování na léky. Na druhou stranu jednoúčelovost takové apky vyniká jednoduchostí a přehledností.