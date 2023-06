Proč se instalační CD Debian netinst zvětšilo o 350 MB?

Netinst bylo vždycky malé plnohodnotné instalační médium Debianu se základními balíčky. V čerstvé verzi Debian 12 Bookworm ale docela dramaticky narostlo. Rozhodl jsem se podívat, proč to tak je.

Debian 12 Bookworm vyšel 10. června a jako už tradičně jsem o těch nejdůležitějších novinkách napsal podrobný článek. Hned první komentář naráží na výrazný nárůst velikosti instalačního média zvaného netinst. Jde o příjemně malé instalační médium, které já osobně rád používám v produkci, ale třeba i na školeních, kde z něj s účastníky instalujeme systém.

V případě Debianu 11 Bullseye (dnes oldstable) měl tento obraz sympatických 388 MB. Čerstvě vydaný Debian 12 Bookworm se ale zvětšil na 738 MB. To není málo, je to nárůst o 350 MB, tedy téměř na dvojnásobek. Je tedy na místě se ptát, co za takovým nárůstem stojí. Jal jsem se tedy zkoumat stažený instalační obraz.

V Linuxu není problém si obsah takového obrazu připojit do nějakého adresáře a podívat se do něj. Stačí k tomu příkaz:

# mount -o loop /tmp/debian-12.0.0-amd64-netinst.iso /mnt/debian/

Připojil jsem si takhle nový i starý obraz a jal se jejich obsahy porovnávat. Na první pohled je jasné, že největší podíl nárůstu má na svědomí adresář /firmware , který má plných 220 MB a na předchozím médiu byl prázdný. Obsahuje tolik probíraný uzavřený firmware pro hardware, který jej potřebuje ke svému běhu.

Když se celá věc s firmwarem řešila, chybně jsem se domníval, že přidané soubory zaberou na médiu maximálně pár megabajtů. Ona taky většina těch balíků má pár set kilo, ale je tu několik bumbrlíčků, kteří dost razantně zvyšují průměr. Dva největší soubory jsou firmware-nvidia-tesla a firmware-nvidia , každý z nich má 39 MB. Když k tomu přičteme ještě firmware-libertas (karty Marvell) s 30 MB, firmware-qcom (karty Qualcomm) s 27 MB a firmware-qcom (karty Atheros) s 16 MB, máme jasno. Jenom těchto pět balíčků potřebuje na instalačním médiu celkem 150 MB prostoru, což je velká většina adresáře s firmwarem.

Kromě toho nám ale pořád chybí nějakých 130 MB do zbytku navýšené kapacity. Opět za to může firmware, který je tentokrát mezi běžnými instalovatelnými balíčky v /pool/non-free-firmware/ , kde zabírá právě těch 130 MB. Takže viníka máme, nějaké dílčí nárůsty pak proběhly i u dalších souborů jako je instalační obraz jádra, inicializační ramdisk a podobně, ale tohle je očekávaná změna a proti zmíněným stovkám megabajtů jsou to drobné.

Nárůst velikosti asi v praxi nevadí, přeci jen dnes 738 MB není nic moc a na dnešních linkách i discích se to ztratí. Osobně to nemám za žádnou tragedii a pokud takový obraz umožní lepší instalaci na nejrůznějším hardware, je to dobře.

Pokud vás z nějakého důvodu ta velikost skutečně trápí a firmware nepotřebujete, můžete pořád sáhnout po malém obraze mini.iso, který má 62 MB a obsahuje jen miniaturní operační systém a instalátor, který si všechny potřebné balíčky stáhne z internetu.