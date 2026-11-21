V minulém článku jsem představil bpezip, knihovnu pro kompresi krátkých textů (především doručovacích adres) v JavaScriptu. Od té doby jsem vyzkoušel jiný přístup. Nová verze se jmenuje ProbZip a celý soubor včetně natrénovaného modelu má necelých 255 KiB, tedy 10x méně, a funguje asi 100x rychleji.
Běží přímo v prohlížeči i v Node.js, bez dalších knihoven. Hodí se například pro adresy, názvy míst a další krátké řetězce, které chceme ukládat jednotlivě.
Základní myšlenka je jednoduchá: to, co se v textu objevuje často, zapíšeme úsporněji než něco neobvyklého.
Představte si napovídání slov na telefonu. Když napíšete začátek slova, telefon nabídne pravděpodobné pokračování. ProbZip využívá podobnou znalost, ale pro úsporný zápis textu. Podívá se na několik předchozích znaků a zjistí, která pokračování bývají běžná.
Pokud následuje očekávaný znak, jeho zápis zabere málo místa. Neobvyklý znak potřebuje místa více. Za celý text se tyto drobné úspory nasčítají.
A odkud kompresor ví, co je běžné? Z trénování na názvech míst, ulic a dalších adresních textech. Současná verze využila přibližně dva miliony řetězců z veřejných zdrojů. Z nich vznikly tabulky popisující obvyklé kombinace znaků. Právě těmto tabulkám říkám model.
Princip hezky vysvětluje video od 3Blue1Brown: čím předvídatelnější text je, tím méně místa potřebujeme k jeho zápisu. ProbZip tuto myšlenku využívá při kompresi krátkých řetězců.
Model je už součástí knihovny. Nemusí se přibalovat ke každé adrese ani stahovat během používání.
Při dekompresi se celý postup obrátí. Dekompresor má stejný model a zná stejná pravidla zápisu. Z komprimovaných dat přečte první znak, potom druhý a postupně obnoví celý text. Již obnovené znaky mu pomáhají určit, jak má číst další.
Původní text se obnoví přesně. Pravděpodobnosti pouze určují, jak úsporně se informace zapíše. I nečekaný znak je ve výstupu jednoznačně zaznamenaný. Pokud ho model vůbec nezná, uloží se jeho číselná hodnota.
Díky tomu funguje ProbZip také s češtinou, čínštinou, japonštinou, thajštinou nebo emoji. Úspora se ovšem liší podle toho, jak dobře model zná daný typ textu.
Například tato adresa:
Tomáš Konečný, Lesní 14, 739 81 Bystřice nad Olší
má v UTF-8 57 bajtů. ProbZip ji uloží do 38 bajtů, včetně potřebné hlavičky. Ušetří tedy třetinu místa.
Použití v prohlížeči vypadá takto:
<script src="probzip.js"></script>
<script>
const text = 'Tomáš Konečný, Lesní 14, 739 81 Bystřice nad Olší';
const packed = ProbZip.encode(text);
const restored = ProbZip.decode(packed);
console.log(packed.length); // 38 bajtů
console.log(restored); // původní text
</script>
Výsledek komprese je pole bajtů. Pokud se některý text zmenšit nepodaří, knihovna ho může uložit přímo. V nejhorším případě tak přidá pouze jeden bajt.
Ke zrychlení oproti původnímu bpezip výrazně přispívá jeden společný model. Starší verze při automatickém výběru zkoušela mnoho slovníků pro různé země. ProbZip tuto práci nepotřebuje a připravený model používá opakovaně.
Některé texty stále lépe zabalí původní BPE. Pro moje použití ale zvítězila kombinace malé knihovny, rychlého zpracování a rozumné úspory místa.
Trochu nepraktické mi na tom přijde (jestli jsem to pochopil dobře), že komprimovaná data nejspíš půjde přečíst jen se stejnou verzí modelu. Takže pokud by uživatel v budoucnu chtěl přejít na nový, lepší model, bude potřeba veškerá data rozbalit a znovu uložit s novou kompresí nebo udržovat dvě verze a podle hlavičky vybrat tu správnou pro dekompresi.
V některých případech to nemusí být nutně problém (např. pokud jsou data v centrální databázi a není jich ukrutně moc), jindy to může být dost nepraktické (např. data s neomezenou trvanlivostí, uložené na klientských zařízeních).
Ano tak to je, při změně modelu už to data nepřečte.
Tomáš je autorem několika více či méně známých projektů jak z oblasti operačních systémů, tak internetu. V současnosti samozvaný expert na Linux, Bash, PHP a MySQL.
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