 »   »   »  SÚKL zprovoznil nový systém pro elektronické recepty

| Petr Kajzar

Nový systém pro elektronické recepty je od začátku září kompletně v provozu. Minulý týden Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) přešel na nový systém centrálního úložiště eReceptů, čímž nahradil dosud používaný náhradní systém pro elektronickou preskripci.

Dle SÚKLu tento nový systém splňuje bezpečnostní i technologická kritéria, např. soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a soulad s požadavky na informační systémy veřejné správy. Od 1.1.2018 bude již předepisování elektronických receptů povinné pro všechny lékaře bez výjimky. Stanovil to zákon o léčivech (č. 378/2007 Sb.), přičemž původní termín přechodu na elektronickou formu preskripce měl být na počátku roku 2015, ale nakonec se toto datum posunulo zákonem č. 70/2013 Sb. právě na 1.1.2018.

Bohužel část lékařů i lékárníků protestuje, stěžují si na zvýšení administrativní a finanční zátěže a navíc prý existuje několik ambulancí, které nejsou připojeny k internetu.

Nicméně s těmito argumenty si dovolím nesouhlasit. Jednak odesílání dávek pojišťovnám lékaři provádí povětšinou elektronicky. Dále zde bude EET (pro lékaře povinné od 1.3.2018), které bude internetové připojení vyžadovat tak jako tak, takže eRecept z tohoto pohledu již není žádnou přítěží. Kromě toho si lékaři čas od času musí zaktualizovat systém na počítači ambulance (jak operační, tak i ambulantní informační systém), avšak bez připojení k internetu se jim systémy udržují aktuální jen obtížně.

Co se týče administrativní zátěže, z vlastní zkušenosti vím, že předepsání eReceptu zabere prakticky stejný čas jako sepsání papírového receptu. eRecept však lze odeslat pacientovi elektronicky, to papírový recept neumožňuje (a pošta něco stojí…).

Finanční zátěž je také malá: moduly pro předepisování elektronických receptů ani elektronické podpisy nejsou tak drahé, pokud lékař nenaletí nějakému vychytralému distributorovi. Je to podobné jako s EET v restauracích a obchodech: připojení k internetu i pokladny lze snadno pořídit v řádu stokorun, přesto se v televizních reportážích pravidelně objevovali lidé žehrající na desetitisícové náklady následované několikatisícovými měsíčními paušály…

Vůbec se elektronickým receptům nebráním, naopak toto řešení vítám. Myslím si, že nakonec bude eRecept bezpečnější a pohodlnější pro pacienty i lékaře (a o pacienty jde především). Některé ambulance již nyní využívají elektronickou komunikaci s pacienty a odesílají dlouhodobě předepisované léky na elektronickém receptu bez nutné návštěvy lékaře. Nesetkal jsem se s případem, kdy by pacient odmítl elektronický recept a chtěl raději obyčejný papírový: většina lékáren totiž již elektronické recepty umí zpracovat. Samozřejmě přechod bude pro spoustu lidí bolestný, to ale rozhodně neznamená, že bychom touto cestou neměli jít nebo že bychom přechod měli znovu zdržovat (vždyť už to běží od roku 2009!). Případné problémy se dají řešit konstruktivně, nikoli však odmítáním celého systému.

Nedávno třeba reportéři MF DNES uspěli s falešnými papírovými recepty. Pokud si vyhledáte spojení „falešný recept“, doberete se k nespočtu příkladů, kdy nejen novináři, ale i pacienti a lékaři falšovali recepty. I tomu bude snazší zabránit s elektronickým receptem.

SÚKL teď udělal jeden z potřebných kroků, tak doufejme, že se lékaři i lékárníci zapojí. Já jsem pro.

Aktuální informace o eReceptech vydává SÚKL na stránkách ePreskripce.