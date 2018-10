 »   »   »  Chromebook jako primární (a jediný) laptop?

Na většinu hloupých otázek z titulku článku se většinou odpovídá „ne“, přestože se často článek snaží vyznít obráceně. Nicméně se mi podařilo nastavit Chromebook do té míry, že jej bez uzardění mohu používat pořád i na složitější úkoly. A to i na veřejnosti!

Mýtus: Chromebook jako online psací stroj

Chromebook je v mysli uživatelů samozřejmě většinou považován za nevýkonný netbook, který je prakticky nepoužitelný v offline režimu. Ale začnu povídat od počátku.

Když mi odešel můj vyladěný laptop s příjemným uživatelským rozhraním a přitom krásně vyladěným unixovým terminálem s dokonale nakonfigurovanými nástroji a vytuněným Vimem do křemíkového nebe™, přemýšlel jsem, co dál.

Na nový produkt jablíčkářské firmy jsem se nechtěl a ani nemohl sápat. Volba tedy probíhala mezi levným laptopem, kam bych vpáčil nějakou linuxovou distribuci, a Chromebookem. Když jsem si sesumíroval, co potřebuju, vyhovovaly mi obě možnosti:

levný laptop, který můžu ztratit, nebo mi ho může sníst pes, anebo mi ho může rozmixovat týpek s mixérem, přičemž mě nebude trápit jeho vysoká pořizovací cena,

měl by vydržet určitý (spíše menší) nános jídla a pití na klávesnici,

měl by samozřejmě umět jednoduchou kancelářskou práci (web, dokumenty, tabulky, prezentace, no jo, nuda),

měl by mít jednoduchý editor zdrojového kódu (HTML, CSS, JavaScript, PHP, R, C apod.), případně Vim,

chtěl bych zprovoznit aspoň základní nástroje terminálu (git, gnupg, zmíněný vim, jakýsi kompilátor céčka apod.),

chtěl bych mít možnost připojit se přes nějakou VPN ke vzdálené ploše virtuálního kompu s Windowsy,

nutností je schopnost připojit se přes SSH k linuxovému serveru,

vhodná by byla dobrá wifi a dobrá výdrž baterie na cesty, ať proboha nemusím všude tahat nabíječku

a rozhodně nechci nové zařízení hned rootnout ani provádět žádný jailbreak! Nerozumím tomu zabezpečení Chrome OS, ale určitě ho nechci obcházet tím, že se jako laik nabourám do systému, že jo?

Protože jsem měl zkušenost s Windows, macOS a trochu i s nějakými těmi linuxovými desktopy, rozhodl jsem se pro totální risk a s vidinou sebevzdělání s novým prostředím jsem si zvolil Chromebook.

Vědomě se teď vyhnu vyvrácení mýtu z nadpisu této sekce a pokročím dále. :-)

První kroky: výběr laptopu

Tak jsem si tedy vybral Chromebook za velmi levný peníz a byl jsem příjemně překvapený: náběh systému je rychlý, aktualizace svižné, wifi mi chytí i v ponurých zákoutích příbytku, kde můj dřívější letitý laptop už nic nechytal, a baterie vydrží dva tři dny (haha, nehraju hry a na videa taky moc nekoukám, je to tak 12–20 hodin aktivního používání do vybití – a to nepočítám dobu, kdy jen svítí displej a já sedím ve vedlejším pokoji).

Na jedno- a dvoudenní akce teď fakt už nabíječku netahám a když si něco při svých hrátkách se softwarem rozbiju a neumím to spravit, reinstalace se znovunastavením zabere maximálně půl hodinky. Což je mimochodem skoro méně, než hledat bůhvíjakou odpověď na nějakém stackoverflowu nebo redditu. :-)

A hodně důležitá věc: vybral jsem si stroj, který podporuje Google Play, respektive Android. To je zásadní, protože jinak bych si s pokročilými funkcemi ani neškrtl. Však uvidíte dále.

No a jak jsem naznačil výše, když člověk chce od Chromebooku něco víc, všechny návody začínají instrukcí nabootujte do developer módu. To je vlastně rootnutí systému, které sice umožní instalaci některých linuxových distribucí a zpřístupní shell, ale za cenu nějakých bezpečnostních ústupků. Tomu jsem se chtěl vyhnout, tak jsem zvolil „oficiální cestu“, při které zachovám operační systém netknutý.

Aplikace do Chrome OS

Chromebook samozřejmě přichází s celou gůglí výbavou, tj. Gmail, kancelářský balík, poznámky, kalendář, různé notifikace a tak dál. Budu se soustředit na aplikace, které jsem si doinstaloval.

Úplně vynechám obyčejná rozšíření do Chrome. Každý má svou oblíbenou sestavu a nebudu se tady hmoždit s popisem těch svých – snad jen heslovitě zmíním DOM Distiller Reading Mode, což je fakt úchvatná čtečka. :-)

Editor zdrojových kódů

Můj Chromebook měl předinstalovaný jednoduchý textový editor Text. Ten je bohužel jen o málo chytřejší než obyčejný poznámkový blok ve Windows, takže jsem si přiinstaloval výborný Caret. Funguje kompletně offline, tváří se jako obyčejná desktopová aplikace a příjemně zvýrazňuje kód, opravuje a doplňuje základní syntaxi a umí i tmavý režim na dlouhé noční akce.

SSH přístup

Defaultně na Chrome OS přístupný crosh nenabízí příliš štěstí pro nikoho, natož pro zoufalce snažícího se o SSH přístup na server. Do croshe, tj. do shellu od Chrome, se dostanu stisknutím Ctrl+Alt+T . Naštěstí už příkaz ssh mě navede na šikovnou aplikaci od Googlu: Secure Shell App. Ta mi umožní kýžený SSH přístup a zbytek práce si mohu dělat na serverovém terminálu.

Ale co když chci něco přece jen dělat lokálně? Třeba git, gnupg a tak? Bez developer módu? Jo, jde to!

Aplikace pro Android v Chrome OS

Odpovědí na výše položené otázky je jedna z velmi šikovných aplikací pro Android. Musím tedy na Chromebooku zprovoznit Google Play. Protože jsem si vybral laptop s oficiální podporou Google Play, znamená to pro mne jen zapnout tuto možnost v nastavení a počkat, než se nakonfiguruje prostředí. To je záležitost jedné minuty a hned už můžu instalovat skvělou aplikaci: Termux.

Termux

Termux je emulátor terminálu na Androidu a přichází i s vestavěným balíčkovacím systémem. Spousty aplikací, které znám z linuxového prostředí, tedy mohu nainstalovat i na Chromebook, a to bez rootnutí systému.

Po nainstalování aplikace ji spustím: objeví se okno terminálu.

Můžu si nainstalovat základní nástroje, které chci používat:

$ pkg upgrade $ pkg install coreutils git gnupg openssh

S dovolením nebudu popisovat nastavení a používání SSH, Gitu a GnuPG na Chromebooku – je to úplně stejné, jako kdekoli jinde a funguje to parádně.

Pokud chci (a já teda chci) mít z Termuxu přístup do souborového systému Androidu, případně Chrome OS, zadám příkaz:

$ termux-setup-storage

Tím se vytvoří symbolické linky na moje osobní složky přímo v úložišti aplikace. Třeba Download, což je vlastně jediná lokální složka Chrome OS, která se nesynchronizuje s Google Diskem.

$ ls storage $ cd storage/ $ ls -l total 24 ... dcim -> /storage/emulated/0/DCIM ... downloads -> /storage/emulated/0/Download ... movies -> /storage/emulated/0/Movies ... music -> /storage/emulated/0/Music ... pictures -> /storage/emulated/0/Pictures ... shared -> /storage/emulated/0

Tento příkaz můžu během života libovolně opakovat, abych měl symbolické linky v aplikaci aktuální. Pak můžu třeba Vimem nebo jinými nástroji sahat do souborového systému laptopu mimo úložiště aplikace Termux.

Jedinou potíž mám s klávesnicí: Termux přijímá vstup z české klávesnice, jako bych měl anglickou. Nejcitelnější je to u řádku s číslicemi. A nedaří se mi klávesnici přepnout, všechny postupy selhávají. Nicméně jde jen o kosmetický problém, stačí na to při psaní myslet…

Pokud jde o spouštění céčkových programů, vybral jsem z nabídky nástroj clang:

pkg install clang

Pokud pak mám nějaký céčkový soubor v adresáři aplikace ( /home/files/ ), pak jej mohu kompilovat vlastně přímo. Pokud je soubor ve složce systému Chrome OS (tedy třeba /Download/ ), pak jej musím přesunout do složky aplikace, protože jinak je nespustitelný. Aplikace Termux totiž nemůže spouštět ani měnit práva k souborům v adresářích systému. Takže si to přesunu do aplikace a spustím tam:

$ cp ~/storage/downloads/hello.c ~/hello.c $ clang ~/hello.c -o hello.out $ ./hello.out Hello world!

To je jen taková malá odbočka.

Vzdálená plocha

V požadavcích na počátku příspěvku jsem měl i možnost připojení přes VPN k vzdálené ploše Windows. Tady nebudu zabíhat do zbytečných podrobností, pro Chrome existují rozšíření/aplikace, které VPN umí. A v Google Play samozřejmě nechybí oficiální aplikace Microsoft Remote Desktop, která se k Windows připojí.

Chromebook jediným laptopem

Cesta je trochu krkolomná a nástrojů asi oproti jiným systémům není moc – věřím, že spoustě lidí by leccos chybělo. Nicméně pro moje účely nakonec Chromebook plně dostačuje. I na dvoudenní cesty jej vozím vlastně bez nabíječky, obhospodařím z něj server přes SSH, vzdálenou plochu Windows přes VPN a RDP, něco si nakóduju v příjemném editoru, z příkazové řádky to pošlu na git, pomocí GnuPG v terminálu můžu podepisovat a šifrovat soubory či text. A celý počítač je možné používat bez problémů offline. Dokonce od nedávné aktualizace podporuje příjemný noční režim, který redukuje modré barvy, takže se nebojím pracovat ani v noci.

Nakonec jsem tedy příjemně překvapen: čekal jsem od Chromebooku méně a vlastně jsem původně ani nesnil, že bych na něm mohl pracovat pořád. Nicméně to opravdu jde a opravdu zůstal mým jediným laptopem. Mnoha lidem by takový stroj nestačil, ale pokud se v rámci kvantových fluktuací v námi známém vesmíru objeví druhý mně podobný jedinec, kéž mu tento blogový příspěvek pomůže najít cestu!