Klasifikace Elektrokardiogramu (EKG) - díl třetí a poslední

Další oblastí, kterou bych chtěl ověřit, je kombinace výše vytvořených modelů pro samostatné vstupní datové sady do jednoho modelu.

Nemá cenu to nějak blíže rozebírat, rovnou do toho …

Kombinovaný model pro metadata X a EKG křivky Y

Vytvořím model, kdy výstupy z vrstev X a Y jsou spojeny do jedné dimenze ve vrstvě Concatenate :

def create_model04(X_shape, Y_shape, Z_shape): X_inputs = keras.Input(X_shape[1:], name='X_inputs') Y_inputs = keras.Input(Y_shape[1:], name='Y_inputs') X = create_X_model(X_inputs) Y = create_Y_model(Y_inputs, filters=(64, 128, 256), kernel_size=(7, 3, 3)) X = keras.layers.Concatenate(name='Z_concat')([X, Y]) X = keras.layers.Dense(128, activation='relu', name='Z_dense_1')(X) X = keras.layers.Dense(128, activation='relu', name='Z_dense_2')(X) X = keras.layers.Dropout(0.5, name='Z_drop_1')(X) outputs = keras.layers.Dense(Z_shape[-1], activation='sigmoid', name='Z_outputs')(X) model = keras.Model(inputs=[X_inputs, Y_inputs], outputs=outputs, name='X_Y_model') return model

Nyní můžu model přeložit:

model04 = create_model04(X_train.shape, Y_train.shape, Z_train.shape) model04.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['binary_accuracy', 'Precision', 'Recall']) model04.summary() Model: "X_Y_model" __________________________________________________________________________________________________ Layer (type) Output Shape Param # Connected to ================================================================================================== Y_inputs (InputLayer) [(None, 1000, 12)] 0 [] Y_norm (Normalization) (None, 1000, 12) 25 ['Y_inputs[0][0]'] Y_conv_1 (Conv1D) (None, 1000, 64) 5440 ['Y_norm[0][0]'] Y_norm_1 (BatchNormalizati (None, 1000, 64) 256 ['Y_conv_1[0][0]'] on) Y_relu_1 (ReLU) (None, 1000, 64) 0 ['Y_norm_1[0][0]'] Y_pool_1 (MaxPooling1D) (None, 500, 64) 0 ['Y_relu_1[0][0]'] Y_conv_2 (Conv1D) (None, 500, 128) 24704 ['Y_pool_1[0][0]'] Y_norm_2 (BatchNormalizati (None, 500, 128) 512 ['Y_conv_2[0][0]'] on) Y_relu_2 (ReLU) (None, 500, 128) 0 ['Y_norm_2[0][0]'] X_inputs (InputLayer) [(None, 7)] 0 [] Y_pool_2 (MaxPooling1D) (None, 250, 128) 0 ['Y_relu_2[0][0]'] X_norm (Normalization) (None, 7) 15 ['X_inputs[0][0]'] Y_conv_3 (Conv1D) (None, 250, 256) 98560 ['Y_pool_2[0][0]'] X_dense_1 (Dense) (None, 32) 256 ['X_norm[0][0]'] Y_norm_3 (BatchNormalizati (None, 250, 256) 1024 ['Y_conv_3[0][0]'] on) X_drop_1 (Dropout) (None, 32) 0 ['X_dense_1[0][0]'] Y_relu_3 (ReLU) (None, 250, 256) 0 ['Y_norm_3[0][0]'] X_dense_2 (Dense) (None, 32) 1056 ['X_drop_1[0][0]'] Y_aver (GlobalAveragePooli (None, 256) 0 ['Y_relu_3[0][0]'] ng1D) X_drop_2 (Dropout) (None, 32) 0 ['X_dense_2[0][0]'] Y_drop (Dropout) (None, 256) 0 ['Y_aver[0][0]'] Z_concat (Concatenate) (None, 288) 0 ['X_drop_2[0][0]', 'Y_drop[0][0]'] Z_dense_1 (Dense) (None, 128) 36992 ['Z_concat[0][0]'] Z_dense_2 (Dense) (None, 128) 16512 ['Z_dense_1[0][0]'] Z_drop_1 (Dropout) (None, 128) 0 ['Z_dense_2[0][0]'] Z_outputs (Dense) (None, 5) 645 ['Z_drop_1[0][0]'] ================================================================================================== Total params: 185997 (726.56 KB) Trainable params: 185061 (722.89 KB) Non-trainable params: 936 (3.66 KB) __________________________________________________________________________________________________

A rovnou jej trénovat:

Průběh trénování vypadal zhruba takto:

sns.relplot(data=pd.DataFrame(history.history), kind='line', height=4, aspect=4) plt.show()

Na závěr kapitoly si můžu model vyhodnotit proti testovacím sadám dat pro X a Y:

Z_pred = np.around(model04.predict([X_test, Y_test], verbose=0)) metrics = pd.concat([metrics.drop(model04.name, level=0, errors='ignore'), model_quality_reporting(Z_test, Z_pred, model_name=model04.name)])

precision recall f1-score support NORM 0.83 0.92 0.87 964 MI 0.89 0.66 0.76 553 STTC 0.79 0.71 0.74 523 CD 0.76 0.72 0.74 498 HYP 0.73 0.45 0.56 263 micro avg 0.81 0.75 0.78 2801 macro avg 0.80 0.69 0.74 2801 weighted avg 0.81 0.75 0.77 2801 samples avg 0.79 0.77 0.76 2801

Posouzení výsledku modelu v porovnání s ostatními se nechám až na závěr tohoto článku.

Kombinovaný model pro metadata X, EKG křivky Y a spektrogramy S

V tomto pokusu zkombinuji všechny tři modely pro vstupní data do jednoho.

def create_model05(X_shape, Y_shape, S_shape, Z_shape): X_inputs = keras.Input(X_shape[1:], name='X_inputs') Y_inputs = keras.Input(Y_shape[1:], name='Y_inputs') S_inputs = keras.Input(S_shape[1:], name='S_inputs') X = create_X_model(X_inputs) Y = create_Y_model(Y_inputs, filters=(64, 128, 256), kernel_size=(7, 3, 3)) S = create_S_model(S_inputs, filters=(32, 64, 128), kernel_size=((3, 3), (3, 3), (3, 3))) X = keras.layers.Concatenate(name='Z_concat')([X, Y, S]) X = keras.layers.Dense(128, activation='relu', name='Z_dense_1')(X) X = keras.layers.Dense(128, activation='relu', name='Z_dense_2')(X) X = keras.layers.Dropout(0.5, name='Z_drop_1')(X) outputs = keras.layers.Dense(Z_shape[-1], activation='sigmoid', name='Z_outputs')(X) model = keras.Model(inputs=[X_inputs, Y_inputs, S_inputs], outputs=outputs, name='X_Y_S_model') return model

A nyní kompilace modelu a následně trénování tak, jak jsem to dělal doposud u všech modelů:

model05 = create_model05(X_train.shape, Y_train.shape, S_train.shape, Z_train.shape) model05.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['binary_accuracy', 'Precision', 'Recall']) model05.summary() Model: "X_Y_S_model" __________________________________________________________________________________________________ Layer (type) Output Shape Param # Connected to ================================================================================================== S_inputs (InputLayer) [(None, 12, 31, 34, 1)] 0 [] S_norm (Normalization) (None, 12, 31, 34, 1) 3 ['S_inputs[0][0]'] tf.split_1 (TFOpLambda) [(None, 1, 31, 34, 1), 0 ['S_norm[0][0]'] (None, 1, 31, 34, 1), (None, 1, 31, 34, 1), (None, 1, 31, 34, 1), (None, 1, 31, 34, 1), (None, 1, 31, 34, 1), (None, 1, 31, 34, 1), (None, 1, 31, 34, 1), (None, 1, 31, 34, 1), (None, 1, 31, 34, 1), (None, 1, 31, 34, 1), (None, 1, 31, 34, 1)] tf.compat.v1.squeeze_12 (T (None, 31, 34, 1) 0 ['tf.split_1[0][0]'] FOpLambda) tf.compat.v1.squeeze_13 (T (None, 31, 34, 1) 0 ['tf.split_1[0][1]'] FOpLambda) tf.compat.v1.squeeze_14 (T (None, 31, 34, 1) 0 ['tf.split_1[0][2]'] FOpLambda) tf.compat.v1.squeeze_15 (T (None, 31, 34, 1) 0 ['tf.split_1[0][3]'] FOpLambda) tf.compat.v1.squeeze_16 (T (None, 31, 34, 1) 0 ['tf.split_1[0][4]'] FOpLambda) tf.compat.v1.squeeze_17 (T (None, 31, 34, 1) 0 ['tf.split_1[0][5]'] FOpLambda) tf.compat.v1.squeeze_18 (T (None, 31, 34, 1) 0 ['tf.split_1[0][6]'] FOpLambda) tf.compat.v1.squeeze_19 (T (None, 31, 34, 1) 0 ['tf.split_1[0][7]'] FOpLambda) tf.compat.v1.squeeze_20 (T (None, 31, 34, 1) 0 ['tf.split_1[0][8]'] FOpLambda) tf.compat.v1.squeeze_21 (T (None, 31, 34, 1) 0 ['tf.split_1[0][9]'] FOpLambda) tf.compat.v1.squeeze_22 (T (None, 31, 34, 1) 0 ['tf.split_1[0][10]'] FOpLambda) tf.compat.v1.squeeze_23 (T (None, 31, 34, 1) 0 ['tf.split_1[0][11]'] FOpLambda) S_conv_0_1 (Conv2D) (None, 31, 34, 32) 320 ['tf.compat.v1.squeeze_12[0][0 ]'] S_conv_1_1 (Conv2D) (None, 31, 34, 32) 320 ['tf.compat.v1.squeeze_13[0][0 ]'] S_conv_2_1 (Conv2D) (None, 31, 34, 32) 320 ['tf.compat.v1.squeeze_14[0][0 ]'] S_conv_3_1 (Conv2D) (None, 31, 34, 32) 320 ['tf.compat.v1.squeeze_15[0][0 ]'] S_conv_4_1 (Conv2D) (None, 31, 34, 32) 320 ['tf.compat.v1.squeeze_16[0][0 ]'] S_conv_5_1 (Conv2D) (None, 31, 34, 32) 320 ['tf.compat.v1.squeeze_17[0][0 ]'] S_conv_6_1 (Conv2D) (None, 31, 34, 32) 320 ['tf.compat.v1.squeeze_18[0][0 ]'] S_conv_7_1 (Conv2D) (None, 31, 34, 32) 320 ['tf.compat.v1.squeeze_19[0][0 ]'] S_conv_8_1 (Conv2D) (None, 31, 34, 32) 320 ['tf.compat.v1.squeeze_20[0][0 ]'] S_conv_9_1 (Conv2D) (None, 31, 34, 32) 320 ['tf.compat.v1.squeeze_21[0][0 ]'] S_conv_10_1 (Conv2D) (None, 31, 34, 32) 320 ['tf.compat.v1.squeeze_22[0][0 ]'] S_conv_11_1 (Conv2D) (None, 31, 34, 32) 320 ['tf.compat.v1.squeeze_23[0][0 ]'] Y_inputs (InputLayer) [(None, 1000, 12)] 0 [] S_norm_0_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32) 128 ['S_conv_0_1[0][0]'] tion) S_norm_1_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32) 128 ['S_conv_1_1[0][0]'] tion) S_norm_2_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32) 128 ['S_conv_2_1[0][0]'] tion) S_norm_3_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32) 128 ['S_conv_3_1[0][0]'] tion) S_norm_4_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32) 128 ['S_conv_4_1[0][0]'] tion) S_norm_5_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32) 128 ['S_conv_5_1[0][0]'] tion) S_norm_6_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32) 128 ['S_conv_6_1[0][0]'] tion) S_norm_7_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32) 128 ['S_conv_7_1[0][0]'] tion) S_norm_8_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32) 128 ['S_conv_8_1[0][0]'] tion) S_norm_9_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32) 128 ['S_conv_9_1[0][0]'] tion) S_norm_10_1 (BatchNormaliz (None, 31, 34, 32) 128 ['S_conv_10_1[0][0]'] ation) S_norm_11_1 (BatchNormaliz (None, 31, 34, 32) 128 ['S_conv_11_1[0][0]'] ation) Y_norm (Normalization) (None, 1000, 12) 25 ['Y_inputs[0][0]'] S_relu_0_1 (ReLU) (None, 31, 34, 32) 0 ['S_norm_0_1[0][0]'] S_relu_1_1 (ReLU) (None, 31, 34, 32) 0 ['S_norm_1_1[0][0]'] S_relu_2_1 (ReLU) (None, 31, 34, 32) 0 ['S_norm_2_1[0][0]'] S_relu_3_1 (ReLU) (None, 31, 34, 32) 0 ['S_norm_3_1[0][0]'] S_relu_4_1 (ReLU) (None, 31, 34, 32) 0 ['S_norm_4_1[0][0]'] S_relu_5_1 (ReLU) (None, 31, 34, 32) 0 ['S_norm_5_1[0][0]'] S_relu_6_1 (ReLU) (None, 31, 34, 32) 0 ['S_norm_6_1[0][0]'] S_relu_7_1 (ReLU) (None, 31, 34, 32) 0 ['S_norm_7_1[0][0]'] S_relu_8_1 (ReLU) (None, 31, 34, 32) 0 ['S_norm_8_1[0][0]'] S_relu_9_1 (ReLU) (None, 31, 34, 32) 0 ['S_norm_9_1[0][0]'] S_relu_10_1 (ReLU) (None, 31, 34, 32) 0 ['S_norm_10_1[0][0]'] S_relu_11_1 (ReLU) (None, 31, 34, 32) 0 ['S_norm_11_1[0][0]'] Y_conv_1 (Conv1D) (None, 1000, 64) 5440 ['Y_norm[0][0]'] S_pool_0_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32) 0 ['S_relu_0_1[0][0]'] S_pool_1_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32) 0 ['S_relu_1_1[0][0]'] S_pool_2_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32) 0 ['S_relu_2_1[0][0]'] S_pool_3_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32) 0 ['S_relu_3_1[0][0]'] S_pool_4_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32) 0 ['S_relu_4_1[0][0]'] S_pool_5_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32) 0 ['S_relu_5_1[0][0]'] S_pool_6_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32) 0 ['S_relu_6_1[0][0]'] S_pool_7_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32) 0 ['S_relu_7_1[0][0]'] S_pool_8_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32) 0 ['S_relu_8_1[0][0]'] S_pool_9_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32) 0 ['S_relu_9_1[0][0]'] S_pool_10_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32) 0 ['S_relu_10_1[0][0]'] S_pool_11_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32) 0 ['S_relu_11_1[0][0]'] Y_norm_1 (BatchNormalizati (None, 1000, 64) 256 ['Y_conv_1[0][0]'] on) S_conv_0_2 (Conv2D) (None, 15, 17, 64) 18496 ['S_pool_0_1[0][0]'] S_conv_1_2 (Conv2D) (None, 15, 17, 64) 18496 ['S_pool_1_1[0][0]'] S_conv_2_2 (Conv2D) (None, 15, 17, 64) 18496 ['S_pool_2_1[0][0]'] S_conv_3_2 (Conv2D) (None, 15, 17, 64) 18496 ['S_pool_3_1[0][0]'] S_conv_4_2 (Conv2D) (None, 15, 17, 64) 18496 ['S_pool_4_1[0][0]'] S_conv_5_2 (Conv2D) (None, 15, 17, 64) 18496 ['S_pool_5_1[0][0]'] S_conv_6_2 (Conv2D) (None, 15, 17, 64) 18496 ['S_pool_6_1[0][0]'] S_conv_7_2 (Conv2D) (None, 15, 17, 64) 18496 ['S_pool_7_1[0][0]'] S_conv_8_2 (Conv2D) (None, 15, 17, 64) 18496 ['S_pool_8_1[0][0]'] S_conv_9_2 (Conv2D) (None, 15, 17, 64) 18496 ['S_pool_9_1[0][0]'] S_conv_10_2 (Conv2D) (None, 15, 17, 64) 18496 ['S_pool_10_1[0][0]'] S_conv_11_2 (Conv2D) (None, 15, 17, 64) 18496 ['S_pool_11_1[0][0]'] Y_relu_1 (ReLU) (None, 1000, 64) 0 ['Y_norm_1[0][0]'] S_norm_0_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64) 256 ['S_conv_0_2[0][0]'] tion) S_norm_1_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64) 256 ['S_conv_1_2[0][0]'] tion) S_norm_2_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64) 256 ['S_conv_2_2[0][0]'] tion) S_norm_3_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64) 256 ['S_conv_3_2[0][0]'] tion) S_norm_4_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64) 256 ['S_conv_4_2[0][0]'] tion) S_norm_5_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64) 256 ['S_conv_5_2[0][0]'] tion) S_norm_6_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64) 256 ['S_conv_6_2[0][0]'] tion) S_norm_7_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64) 256 ['S_conv_7_2[0][0]'] tion) S_norm_8_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64) 256 ['S_conv_8_2[0][0]'] tion) S_norm_9_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64) 256 ['S_conv_9_2[0][0]'] tion) S_norm_10_2 (BatchNormaliz (None, 15, 17, 64) 256 ['S_conv_10_2[0][0]'] ation) S_norm_11_2 (BatchNormaliz (None, 15, 17, 64) 256 ['S_conv_11_2[0][0]'] ation) Y_pool_1 (MaxPooling1D) (None, 500, 64) 0 ['Y_relu_1[0][0]'] S_relu_0_2 (ReLU) (None, 15, 17, 64) 0 ['S_norm_0_2[0][0]'] S_relu_1_2 (ReLU) (None, 15, 17, 64) 0 ['S_norm_1_2[0][0]'] S_relu_2_2 (ReLU) (None, 15, 17, 64) 0 ['S_norm_2_2[0][0]'] S_relu_3_2 (ReLU) (None, 15, 17, 64) 0 ['S_norm_3_2[0][0]'] S_relu_4_2 (ReLU) (None, 15, 17, 64) 0 ['S_norm_4_2[0][0]'] S_relu_5_2 (ReLU) (None, 15, 17, 64) 0 ['S_norm_5_2[0][0]'] S_relu_6_2 (ReLU) (None, 15, 17, 64) 0 ['S_norm_6_2[0][0]'] S_relu_7_2 (ReLU) (None, 15, 17, 64) 0 ['S_norm_7_2[0][0]'] S_relu_8_2 (ReLU) (None, 15, 17, 64) 0 ['S_norm_8_2[0][0]'] S_relu_9_2 (ReLU) (None, 15, 17, 64) 0 ['S_norm_9_2[0][0]'] S_relu_10_2 (ReLU) (None, 15, 17, 64) 0 ['S_norm_10_2[0][0]'] S_relu_11_2 (ReLU) (None, 15, 17, 64) 0 ['S_norm_11_2[0][0]'] Y_conv_2 (Conv1D) (None, 500, 128) 24704 ['Y_pool_1[0][0]'] S_pool_0_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64) 0 ['S_relu_0_2[0][0]'] S_pool_1_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64) 0 ['S_relu_1_2[0][0]'] S_pool_2_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64) 0 ['S_relu_2_2[0][0]'] S_pool_3_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64) 0 ['S_relu_3_2[0][0]'] S_pool_4_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64) 0 ['S_relu_4_2[0][0]'] S_pool_5_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64) 0 ['S_relu_5_2[0][0]'] S_pool_6_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64) 0 ['S_relu_6_2[0][0]'] S_pool_7_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64) 0 ['S_relu_7_2[0][0]'] S_pool_8_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64) 0 ['S_relu_8_2[0][0]'] S_pool_9_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64) 0 ['S_relu_9_2[0][0]'] S_pool_10_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64) 0 ['S_relu_10_2[0][0]'] S_pool_11_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64) 0 ['S_relu_11_2[0][0]'] Y_norm_2 (BatchNormalizati (None, 500, 128) 512 ['Y_conv_2[0][0]'] on) S_conv_0_3 (Conv2D) (None, 7, 8, 128) 73856 ['S_pool_0_2[0][0]'] S_conv_1_3 (Conv2D) (None, 7, 8, 128) 73856 ['S_pool_1_2[0][0]'] S_conv_2_3 (Conv2D) (None, 7, 8, 128) 73856 ['S_pool_2_2[0][0]'] S_conv_3_3 (Conv2D) (None, 7, 8, 128) 73856 ['S_pool_3_2[0][0]'] S_conv_4_3 (Conv2D) (None, 7, 8, 128) 73856 ['S_pool_4_2[0][0]'] S_conv_5_3 (Conv2D) (None, 7, 8, 128) 73856 ['S_pool_5_2[0][0]'] S_conv_6_3 (Conv2D) (None, 7, 8, 128) 73856 ['S_pool_6_2[0][0]'] S_conv_7_3 (Conv2D) (None, 7, 8, 128) 73856 ['S_pool_7_2[0][0]'] S_conv_8_3 (Conv2D) (None, 7, 8, 128) 73856 ['S_pool_8_2[0][0]'] S_conv_9_3 (Conv2D) (None, 7, 8, 128) 73856 ['S_pool_9_2[0][0]'] S_conv_10_3 (Conv2D) (None, 7, 8, 128) 73856 ['S_pool_10_2[0][0]'] S_conv_11_3 (Conv2D) (None, 7, 8, 128) 73856 ['S_pool_11_2[0][0]'] Y_relu_2 (ReLU) (None, 500, 128) 0 ['Y_norm_2[0][0]'] S_norm_0_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128) 512 ['S_conv_0_3[0][0]'] tion) S_norm_1_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128) 512 ['S_conv_1_3[0][0]'] tion) S_norm_2_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128) 512 ['S_conv_2_3[0][0]'] tion) S_norm_3_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128) 512 ['S_conv_3_3[0][0]'] tion) S_norm_4_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128) 512 ['S_conv_4_3[0][0]'] tion) S_norm_5_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128) 512 ['S_conv_5_3[0][0]'] tion) S_norm_6_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128) 512 ['S_conv_6_3[0][0]'] tion) S_norm_7_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128) 512 ['S_conv_7_3[0][0]'] tion) S_norm_8_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128) 512 ['S_conv_8_3[0][0]'] tion) S_norm_9_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128) 512 ['S_conv_9_3[0][0]'] tion) S_norm_10_3 (BatchNormaliz (None, 7, 8, 128) 512 ['S_conv_10_3[0][0]'] ation) S_norm_11_3 (BatchNormaliz (None, 7, 8, 128) 512 ['S_conv_11_3[0][0]'] ation) X_inputs (InputLayer) [(None, 7)] 0 [] Y_pool_2 (MaxPooling1D) (None, 250, 128) 0 ['Y_relu_2[0][0]'] S_relu_0_3 (ReLU) (None, 7, 8, 128) 0 ['S_norm_0_3[0][0]'] S_relu_1_3 (ReLU) (None, 7, 8, 128) 0 ['S_norm_1_3[0][0]'] S_relu_2_3 (ReLU) (None, 7, 8, 128) 0 ['S_norm_2_3[0][0]'] S_relu_3_3 (ReLU) (None, 7, 8, 128) 0 ['S_norm_3_3[0][0]'] S_relu_4_3 (ReLU) (None, 7, 8, 128) 0 ['S_norm_4_3[0][0]'] S_relu_5_3 (ReLU) (None, 7, 8, 128) 0 ['S_norm_5_3[0][0]'] S_relu_6_3 (ReLU) (None, 7, 8, 128) 0 ['S_norm_6_3[0][0]'] S_relu_7_3 (ReLU) (None, 7, 8, 128) 0 ['S_norm_7_3[0][0]'] S_relu_8_3 (ReLU) (None, 7, 8, 128) 0 ['S_norm_8_3[0][0]'] S_relu_9_3 (ReLU) (None, 7, 8, 128) 0 ['S_norm_9_3[0][0]'] S_relu_10_3 (ReLU) (None, 7, 8, 128) 0 ['S_norm_10_3[0][0]'] S_relu_11_3 (ReLU) (None, 7, 8, 128) 0 ['S_norm_11_3[0][0]'] X_norm (Normalization) (None, 7) 15 ['X_inputs[0][0]'] Y_conv_3 (Conv1D) (None, 250, 256) 98560 ['Y_pool_2[0][0]'] S_pool_0_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128) 0 ['S_relu_0_3[0][0]'] S_pool_1_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128) 0 ['S_relu_1_3[0][0]'] S_pool_2_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128) 0 ['S_relu_2_3[0][0]'] S_pool_3_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128) 0 ['S_relu_3_3[0][0]'] S_pool_4_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128) 0 ['S_relu_4_3[0][0]'] S_pool_5_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128) 0 ['S_relu_5_3[0][0]'] S_pool_6_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128) 0 ['S_relu_6_3[0][0]'] S_pool_7_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128) 0 ['S_relu_7_3[0][0]'] S_pool_8_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128) 0 ['S_relu_8_3[0][0]'] S_pool_9_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128) 0 ['S_relu_9_3[0][0]'] S_pool_10_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128) 0 ['S_relu_10_3[0][0]'] S_pool_11_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128) 0 ['S_relu_11_3[0][0]'] X_dense_1 (Dense) (None, 32) 256 ['X_norm[0][0]'] Y_norm_3 (BatchNormalizati (None, 250, 256) 1024 ['Y_conv_3[0][0]'] on) S_aver_0 (GlobalAveragePoo (None, 128) 0 ['S_pool_0_3[0][0]'] ling2D) S_aver_1 (GlobalAveragePoo (None, 128) 0 ['S_pool_1_3[0][0]'] ling2D) S_aver_2 (GlobalAveragePoo (None, 128) 0 ['S_pool_2_3[0][0]'] ling2D) S_aver_3 (GlobalAveragePoo (None, 128) 0 ['S_pool_3_3[0][0]'] ling2D) S_aver_4 (GlobalAveragePoo (None, 128) 0 ['S_pool_4_3[0][0]'] ling2D) S_aver_5 (GlobalAveragePoo (None, 128) 0 ['S_pool_5_3[0][0]'] ling2D) S_aver_6 (GlobalAveragePoo (None, 128) 0 ['S_pool_6_3[0][0]'] ling2D) S_aver_7 (GlobalAveragePoo (None, 128) 0 ['S_pool_7_3[0][0]'] ling2D) S_aver_8 (GlobalAveragePoo (None, 128) 0 ['S_pool_8_3[0][0]'] ling2D) S_aver_9 (GlobalAveragePoo (None, 128) 0 ['S_pool_9_3[0][0]'] ling2D) S_aver_10 (GlobalAveragePo (None, 128) 0 ['S_pool_10_3[0][0]'] oling2D) S_aver_11 (GlobalAveragePo (None, 128) 0 ['S_pool_11_3[0][0]'] oling2D) X_drop_1 (Dropout) (None, 32) 0 ['X_dense_1[0][0]'] Y_relu_3 (ReLU) (None, 250, 256) 0 ['Y_norm_3[0][0]'] tf.expand_dims_12 (TFOpLam (None, 1, 128) 0 ['S_aver_0[0][0]'] bda) tf.expand_dims_13 (TFOpLam (None, 1, 128) 0 ['S_aver_1[0][0]'] bda) tf.expand_dims_14 (TFOpLam (None, 1, 128) 0 ['S_aver_2[0][0]'] bda) tf.expand_dims_15 (TFOpLam (None, 1, 128) 0 ['S_aver_3[0][0]'] bda) tf.expand_dims_16 (TFOpLam (None, 1, 128) 0 ['S_aver_4[0][0]'] bda) tf.expand_dims_17 (TFOpLam (None, 1, 128) 0 ['S_aver_5[0][0]'] bda) tf.expand_dims_18 (TFOpLam (None, 1, 128) 0 ['S_aver_6[0][0]'] bda) tf.expand_dims_19 (TFOpLam (None, 1, 128) 0 ['S_aver_7[0][0]'] bda) tf.expand_dims_20 (TFOpLam (None, 1, 128) 0 ['S_aver_8[0][0]'] bda) tf.expand_dims_21 (TFOpLam (None, 1, 128) 0 ['S_aver_9[0][0]'] bda) tf.expand_dims_22 (TFOpLam (None, 1, 128) 0 ['S_aver_10[0][0]'] bda) tf.expand_dims_23 (TFOpLam (None, 1, 128) 0 ['S_aver_11[0][0]'] bda) X_dense_2 (Dense) (None, 32) 1056 ['X_drop_1[0][0]'] Y_aver (GlobalAveragePooli (None, 256) 0 ['Y_relu_3[0][0]'] ng1D) S_concat (Concatenate) (None, 12, 128) 0 ['tf.expand_dims_12[0][0]', 'tf.expand_dims_13[0][0]', 'tf.expand_dims_14[0][0]', 'tf.expand_dims_15[0][0]', 'tf.expand_dims_16[0][0]', 'tf.expand_dims_17[0][0]', 'tf.expand_dims_18[0][0]', 'tf.expand_dims_19[0][0]', 'tf.expand_dims_20[0][0]', 'tf.expand_dims_21[0][0]', 'tf.expand_dims_22[0][0]', 'tf.expand_dims_23[0][0]'] X_drop_2 (Dropout) (None, 32) 0 ['X_dense_2[0][0]'] Y_drop (Dropout) (None, 256) 0 ['Y_aver[0][0]'] S_flatten (Flatten) (None, 1536) 0 ['S_concat[0][0]'] Z_concat (Concatenate) (None, 1824) 0 ['X_drop_2[0][0]', 'Y_drop[0][0]', 'S_flatten[0][0]'] Z_dense_1 (Dense) (None, 128) 233600 ['Z_concat[0][0]'] Z_dense_2 (Dense) (None, 128) 16512 ['Z_dense_1[0][0]'] Z_drop_1 (Dropout) (None, 128) 0 ['Z_dense_2[0][0]'] Z_outputs (Dense) (None, 5) 645 ['Z_drop_1[0][0]'] ================================================================================================== Total params: 1505424 (5.74 MB) Trainable params: 1499109 (5.72 MB) Non-trainable params: 6315 (24.68 KB) __________________________________________________________________________________________________

Takto se tedy trénovalo:

sns.relplot(data=pd.DataFrame(history.history), kind='line', height=4, aspect=4) plt.show()

Nakonec můžu model vyhodnotit proti testovacím sadám dat pro X, Y a S:

Z_pred = np.around(model05.predict([X_test, Y_test, S_test], verbose=0)) metrics = pd.concat([metrics.drop(model05.name, level=0, errors='ignore'), model_quality_reporting(Z_test, Z_pred, model_name=model05.name)])

precision recall f1-score support NORM 0.82 0.91 0.86 964 MI 0.93 0.63 0.75 553 STTC 0.78 0.73 0.75 523 CD 0.71 0.72 0.72 498 HYP 0.71 0.49 0.58 263 micro avg 0.80 0.75 0.77 2801 macro avg 0.79 0.69 0.73 2801 weighted avg 0.81 0.75 0.77 2801 samples avg 0.78 0.75 0.75 2801

Vyhodnocení všech modelů

Tak si nejdříve ukážeme, jak dopadly metriky u všech zkoušených modelů:

metrics.index.set_names(['model', 'group'], inplace=True) metrics.reset_index(inplace=True)

Metrika Precision

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 3)) ax = sns.barplot(metrics, x='group', y='precision', hue='model', ax=ax) sns.move_legend(ax, "upper left", bbox_to_anchor=(1, 1)) plt.show()

Metrika Recall

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 3)) ax = sns.barplot(metrics, x='group', y='recall', hue='model', ax=ax) sns.move_legend(ax, "upper left", bbox_to_anchor=(1, 1)) plt.show()

Metrika F1-score

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 3)) ax = sns.barplot(metrics, x='group', y='f1-score', hue='model', ax=ax) sns.move_legend(ax, "upper left", bbox_to_anchor=(1, 1)) plt.show()

Závěrečné hodnocení

O celkovém výsledku si udělejte prosím názor sami.

Z mého pohledu vypadá nejlépe kombinovaný model EKG křivky společně s metadaty, a to především proto, že má nejlepší výsledky u těch nejméně zastoupených klasifikačních skupin.