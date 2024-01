Klasifikace Elektrokardiogramu (EKG) - díl první

Po delší době jsem se vrátil k problému klasifikace EKG křivek s využitím konvoluční neuronové sítě. Tentokrát ovšem na jiné datové sadě, a budu se pokoušet o poněkud odlišný pohled než v předchozím příspěvku Klasifikace EKG křivek – výlet do světa neuronových sítí .

Jedním z prvních problémů, na které člověk narazí při vytváření modelu je, kde vzít nějaká rozumná data. Modely budu vytvářet v prostředí Kaggle, proto jsem nejdříve zamířil do dat poskytovaných na tomto serveru.

Pro své pokusy jsem si vybral datovou sadu PTB-XL ECG dataset.

In [1]:

import sys import os import ast import wfdb import warnings import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns import tensorflow as tf import tensorflow.keras as keras import sklearn.metrics from sklearn.preprocessing import StandardScaler sns.set_style('darkgrid')

Jaká data mám k dispozici

Datová sada PTB-XL ECG dataset zahrnuje celkem 21837 klinických vyšetření na 12-ti svodovém EKG přístroji. Celkem bylo vyšetřováno 18885 pacientů. Délka každého vyšetření byla omezena na 10 sekund.

Součástí datové sady jsou nejen vlastní EKG křivky, ale také metadata vztahující se ke každému klinickému vyšetření.

Pokud se podíváte na obsah datové sady, pak metadata o každém vyšetření naleznete v souboru ptbxl_database.csv .

Načtení metadat vyšetření

In [2]:

PATH_TO_DATA = '/kaggle/input/ptb-xl-dataset/ptb-xl-a-large-publicly-available-electrocardiography-dataset-1.0.1/' ECG_df = pd.read_csv(os.path.join(PATH_TO_DATA, 'ptbxl_database.csv'), index_col='ecg_id') ECG_df.scp_codes = ECG_df.scp_codes.apply(lambda x: ast.literal_eval(x)) ECG_df.patient_id = ECG_df.patient_id.astype(int) ECG_df.nurse = ECG_df.nurse.astype('Int64') ECG_df.site = ECG_df.site.astype('Int64') ECG_df.validated_by = ECG_df.validated_by.astype('Int64') ECG_df

Out[2]:

patient_id age sex height weight nurse site device recording_date report … validated_by_human baseline_drift static_noise burst_noise electrodes_problems extra_beats pacemaker strat_fold filename_lr filename_hr ecg_id 1 15709 56.0 1 NaN 63.0 2 0 CS-12 E 1984–11–09 09:17:34 sinusrhythmus periphere niederspannung … True NaN , I-V1, NaN NaN NaN NaN 3 records100/00000/00001_lr records500/00000/00001_hr 2 13243 19.0 0 NaN 70.0 2 0 CS-12 E 1984–11–14 12:55:37 sinusbradykardie sonst normales ekg … True NaN NaN NaN NaN NaN NaN 2 records100/00000/00002_lr records500/00000/00002_hr 3 20372 37.0 1 NaN 69.0 2 0 CS-12 E 1984–11–15 12:49:10 sinusrhythmus normales ekg … True NaN NaN NaN NaN NaN NaN 5 records100/00000/00003_lr records500/00000/00003_hr 4 17014 24.0 0 NaN 82.0 2 0 CS-12 E 1984–11–15 13:44:57 sinusrhythmus normales ekg … True , II,III,AVF NaN NaN NaN NaN NaN 3 records100/00000/00004_lr records500/00000/00004_hr 5 17448 19.0 1 NaN 70.0 2 0 CS-12 E 1984–11–17 10:43:15 sinusrhythmus normales ekg … True , III,AVR,AVF NaN NaN NaN NaN NaN 4 records100/00000/00005_lr records500/00000/00005_hr … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 21833 17180 67.0 1 NaN NaN 1 2 AT-60 3 2001–05–31 09:14:35 ventrikulÄre extrasystole(n) sinustachykardie … … True NaN , alles, NaN NaN 1ES NaN 7 records100/21000/21833_lr records500/21000/21833_hr 21834 20703 93.0 0 NaN NaN 1 2 AT-60 3 2001–06–05 11:33:39 sinusrhythmus lagetyp normal qrs(t) abnorm … … True NaN NaN NaN NaN NaN NaN 4 records100/21000/21834_lr records500/21000/21834_hr 21835 19311 59.0 1 NaN NaN 1 2 AT-60 3 2001–06–08 10:30:27 sinusrhythmus lagetyp normal t abnorm in anter… … True NaN , I-AVR, NaN NaN NaN NaN 2 records100/21000/21835_lr records500/21000/21835_hr 21836 8873 64.0 1 NaN NaN 1 2 AT-60 3 2001–06–09 18:21:49 supraventrikulÄre extrasystole(n) sinusrhythmu… … True NaN NaN NaN NaN SVES NaN 8 records100/21000/21836_lr records500/21000/21836_hr 21837 11744 68.0 0 NaN NaN 1 2 AT-60 3 2001–06–11 16:43:01 sinusrhythmus p-sinistrocardiale lagetyp norma… … True NaN , I-AVL, NaN NaN NaN NaN 9 records100/21000/21837_lr records500/21000/21837_hr

21837 rows × 27 columns

Když se podíváte detailněji na záznamy o vyšetření, pak tam najdete informace týkající se samotného pacienta. Dále pak podmínky, za kterých bylo vyšetření provedeno a popsáno. No a nakonec také odkaz na adresáře, ve kterých jsou uložena data vlastních křivek.

Navíc autoři datové sady navrhli rozdělení vyšetření do skupin. Jedná se celkem o 10 skupin. Autoři předpokládají, že prvních osm skupin bude použito pro trénování, devátá skupina bude použita jako validační, a poslední skupina jako testovací. Budu se tohoto doporučení držet.

In [3]:

ECG_df.strat_fold.value_counts()

Out[3]:

strat_fold 10 2203 3 2194 9 2193 2 2184 8 2179 7 2178 6 2178 1 2177 5 2176 4 2175 Name: count, dtype: int64

Ještě mně chybí přiřazení diagnóz k jednotlivým EKG vyšetřením. S nimi je to poněkud komplikovanější. V datové sadě ECG_df mám sloupec scp_codes , který obsahuje slovník kódů a k nim přiřazených pravděpodobností výskytu. Tyto kódy pak odkazují do druhé tabulky, která je uložena v souboru stc_statements.csv .

Pro další práci budu tedy potřebovat i tuto tabulku:

In [4]:

SCP_df = pd.read_csv(os.path.join(PATH_TO_DATA, 'scp_statements.csv'), index_col=0) SCP_df = SCP_df[SCP_df.diagnostic == 1]

Ze všech definovaných kódů jsem vybral pouze ty spadající do kategorie diagnostických.

Dále potřebuji doplnit kódy diagnostických tříd do datové sady ECG_df , a to propojením na datovou sadu SCP_df přes sloupec scp_codes .

In [5]:

def diagnostic_class(scp): res = set() for k in scp.keys(): if k in SCP_df.index: res.add(SCP_df.loc[k].diagnostic_class) return list(res) ECG_df['scp_classes'] = ECG_df.scp_codes.apply(diagnostic_class)

V datové sadě mně přibyl sloupec scp_classes , který obsahuje seznam diagnostických tříd přiřazených k danému vyšetření. Jedná se skutečně o seznam, což tedy znamená, že jedno vyšetřením může mít přiřazeno více diagnostických tříd. Toto je pro další část textu velice podstatná informace.

Takto vypadá přehled definovaných diagnostických tříd:

Records | Superclass | Description 9528 | NORM | Normal ECG 5486 | MI | Myocardial Infarction 5250 | STTC | ST/T Change 4907 | CD | Conduction Disturbance 2655 | HYP | Hypertrophy

A dále se můžeme podívat na zastoupení diagnostických tříd v celé datové sadě:

In [6]:

ECG_df.scp_classes.value_counts()

Out[6]:

scp_classes [NORM] 9083 [MI] 2538 [STTC] 2406 [CD] 1709 [MI, CD] 1302 [STTC, HYP] 783 [MI, STTC] 602 [HYP] 536 [STTC, CD] 472 [] 407 [NORM, CD] 407 [MI, STTC, HYP] 362 [CD, HYP] 300 [MI, STTC, CD] 223 [STTC, CD, HYP] 211 [MI, HYP] 183 [MI, STTC, CD, HYP] 158 [MI, CD, HYP] 117 [NORM, STTC] 28 [NORM, STTC, CD] 5 [NORM, CD, HYP] 2 [NORM, HYP] 2 [MI, NORM, CD, HYP] 1 Name: count, dtype: int64

Načtení EKG křivek

Jednotlivé křivky jsou uloženy v souborech ve formátu WaveForm DataBase (WFDB), a to ve dvou variantách. Vždy se jedná o 10-ti sekundové záznamy s vzorkovací frekvencí 100Hz nebo 500Hz. Vzhledem k potřebě redukovat objem dat, se kterými budu dále pracovat, jsem si vybral tu menší frekvenci.

Takto si tedy načtu data křivek:

In [7]:

def load_raw_data(df, sampling_rate, path): if sampling_rate == 100: data = [wfdb.rdsamp(os.path.join(path, f)) for f in df.filename_lr] else: data = [wfdb.rdsamp(os.path.join(path, f)) for f in df.filename_hr] data = np.array([signal for signal, meta in data]) return data sampling_rate = 100 ECG_data = load_raw_data(ECG_df, sampling_rate, PATH_TO_DATA) ECG_data.shape

Out[7]:

(21837, 1000, 12)

Z dimenzí datové sady ECG_data je zřejmé, že se mně podařilo načíst 21837 vzorků. Každý vzorek obsahuje 1000 hodnot křivky (10 sekund * 100Hz vzorkování) pro 12 EKG svodů.

Jen pro představu, takto vypadá jeden vzorek dat:

In [8]:

sample = ECG_data[0] bar, axes = plt.subplots(sample.shape[1], 1, figsize=(20,10)) for i in range(sample.shape[1]): sns.lineplot(x=np.arange(sample.shape[0]), y=sample[:, i], ax=axes[i]) plt.show()

A ještě jeden pohled na metadata vyšetření

Zcela jistě stojí za úvahu pohled na kvalitu dat (v tomto případě mám na mysli především metadata), a to s ohledem jejich zařazení do dalšího procesu modelování.

Takto vypadá zevrubný pohled na datovou sadu ECG_df z hlediska nedefinovaných hodnot:

In [9]:

import missingno as msno msno.matrix(ECG_df) plt.show()

A takto vypadá pohled na jednotlivé sloupce z hlediska počtu unikátních hodnot v nich:

In [10]:

ECG_df[[col for col in ECG_df.columns if col not in ('scp_codes', 'scp_classes')]].nunique(dropna=True)

Out[10]:

patient_id 18885 age 94 sex 2 height 77 weight 127 nurse 12 site 51 device 11 recording_date 21813 report 9883 heart_axis 8 infarction_stadium1 6 infarction_stadium2 3 validated_by 12 second_opinion 2 initial_autogenerated_report 2 validated_by_human 2 baseline_drift 321 static_noise 124 burst_noise 103 electrodes_problems 14 extra_beats 128 pacemaker 4 strat_fold 10 filename_lr 21837 filename_hr 21837 dtype: int64

Z výše uvedeného je zřejmé, že nemá velký význam zahrnovat některé sloupce do dalšího modelování, neboť jejich vliv na výsledek by byl malý.

Příprava dat pro modelování

Datová sada X – metadata

Prvním zdrojem informací, které mohu zahrnout to modelování, jsou data o pacientech a podmínkách provedeného EKG vyšetření. Jedná se o data v tabulce ECG_df , a již dříve jsem je označoval jako metadata.

Z výše naznačeného pohledu na metadata je zřejmé, že do modelování nebudu zahrnovat všechny údaje uvedené ve zdrojové tabulce. Vyberu si pouze ty údaje, které se nějakým způsobem vztahují k vyšetřovanému pacientovi a jeho zdravotním stavu.

Výsledkem pak bude datová sada X , která mně bude sloužit jako jeden z možných vstupů do modelování.

In [11]:

X = pd.DataFrame(index=ECG_df.index) X['age'] = ECG_df.age X.age.fillna(0, inplace=True) X['sex'] = ECG_df.sex.astype(float) X.sex.fillna(0, inplace=True) X['height'] = ECG_df.height X.loc[X.height < 50, 'height'] = np.nan X.height.fillna(0, inplace=True) X['weight'] = ECG_df.weight X.weight.fillna(0, inplace=True) X['infarction_stadium1'] = ECG_df.infarction_stadium1.replace({ 'unknown': 0, 'Stadium I': 1, 'Stadium I-II': 2, 'Stadium II': 3, 'Stadium II-III': 4, 'Stadium III': 5 }).fillna(0) X['infarction_stadium2'] = ECG_df.infarction_stadium2.replace({ 'unknown': 0, 'Stadium I': 1, 'Stadium II': 2, 'Stadium III': 3 }).fillna(0) X['pacemaker'] = (ECG_df.pacemaker == 'ja, pacemaker').astype(float) X

Out[11]:

age sex height weight infarction_stadium1 infarction_stadium2 pacemaker ecg_id 1 56.0 1.0 0.0 63.0 0.0 0.0 0.0 2 19.0 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 3 37.0 1.0 0.0 69.0 0.0 0.0 0.0 4 24.0 0.0 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 5 19.0 1.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 … … … … … … … … 21833 67.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21834 93.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 21835 59.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21836 64.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21837 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

21837 rows × 7 columns

Datová sada Y – EKG křivky

Datová sada Y mně bude představovat hlavním zdroj vstupních informací do modelování, tedy naměřené EKG křivky.

Tabulka ECG_data plně postačuje pro tento účel, takže v tomto okamžiku mám již hotovo.

In [12]:

Y = ECG_data Y.shape

Out[12]:

(21837, 1000, 12)

Datová sada Z – klasifikační třídy

V tomto případě se jedná o cílové hodnoty, které chceme zjišťovat. Jinak řečeno, v datové sadě Z jsou informace o zařazení každého vyšetření do diagnostických tříd.

Sloupce v datové sadě Z odpovídají názvům klasifikačních tříd. Zařazení/nezařazení vyšetření do třídy se pak určuje hodnotou 1/0.

In [13]:

Z = pd.DataFrame(0, index=ECG_df.index, columns=['NORM', 'MI', 'STTC', 'CD', 'HYP'], dtype='int') for i in Z.index: for k in ECG_df.loc[i].scp_classes: Z.loc[i, k] = 1 Z

Out[13]:

NORM MI STTC CD HYP ecg_id 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 … … … … … … 21833 0 0 1 0 0 21834 1 0 0 0 0 21835 0 0 1 0 0 21836 1 0 0 0 0 21837 1 0 0 0 0

21837 rows × 5 columns

Jen pro představu o zastoupení jednotlivých tříd v celé datové sadě si můžeme ukázat následující:

In [14]:

Z.sum()

Out[14]:

NORM 9528 MI 5486 STTC 5250 CD 4907 HYP 2655 dtype: int64

A tady můžete vidět jeden z problémů, který sebou tato datová sada nese, a sice nerovnoměrné zastoupení vzorků s různými třídami. Jak tomuto problému čelit bude možná někdy v budoucnu námětem pro další bádání, ale v tomto příspěvku to nebude.

Rozdělení datových sad na trénovací, validační a testovací

Posledním krokem v přípravě dat bude jejich rozdělení na podmnožiny určené pro trénování sítě, validaci a ověření výsledku. Budu respektovat doporučení autorů datové sady, a pro rozdělení použiji atribut ECG_df.strat_fold .

In [15]:

X_train, Y_train, Z_train = X[ECG_df.strat_fold <= 8], ECG_data[X[ECG_df.strat_fold <= 8].index - 1], Z[ECG_df.strat_fold <= 8] X_valid, Y_valid, Z_valid = X[ECG_df.strat_fold == 9], ECG_data[X[ECG_df.strat_fold == 9].index - 1], Z[ECG_df.strat_fold == 9] X_test, Y_test, Z_test = X[ECG_df.strat_fold == 10], ECG_data[X[ECG_df.strat_fold == 10].index - 1], Z[ECG_df.strat_fold == 10] print(f"Trénovací sady: X_train={X_train.shape} Y_train={Y_train.shape} Z_train={Z_train.shape}") print(f"Validační sady: X_valid={X_valid.shape} Y_valid={Y_valid.shape} Z_valid={Z_valid.shape}") print(f"Testovací sady: X_test ={X_test.shape} Y_test={Y_test.shape} Z_test={Z_test.shape}") Trénovací sady: X_train=(17441, 7) Y_train=(17441, 1000, 12) Z_train=(17441, 5) Validační sady: X_valid=(2193, 7) Y_valid=(2193, 1000, 12) Z_valid=(2193, 5) Testovací sady: X_test =(2203, 7) Y_test=(2203, 1000, 12) Z_test=(2203, 5)

Datová sada S – Spektrogramy EKG křivek

Doposud jsem se zabýval výstupy EKG křivek z jednotlivých elektrod tak, jak je poskytují tvůrci datové sady PTB-XL ECG dataset. Jedná se tedy o pohled v časové rovině (připomínám že signály mají délku 10 sekund).

Při analýze signálů se velmi často využívá ještě jiný pohled, a sice jeho spektrum. V případě EKG křivek obvykle budu hledat nějaké anomálie v jejich průběhu, což by se mělo projevit ve změně spektra v inkriminované oblasti křivky. Nevystačím si tedy s pouhým převedením signálu na jeho spektrum. Potřebuji propojit oba pohledy, a to jak ve spektrální rovině, tak také v časové. Jinými slovy potřebuji vytvořit spektrogram (short-time Fourier transform, STFT).

Pro výpočet spektrogramu jsem použil knihovnu librosa.

Nejdříve si potřebuji upravit pořadí dimenzí v datovém setu EVG_data tak, aby svody byly ve druhém rozměru, a křivky v tom posledním.

In [16]:

ECG_swapped = np.swapaxes(ECG_data, 1, 2) ECG_swapped.shape

Out[16]:

(21837, 12, 1000)

A nyní si vytvořím spektrum pomocí funkce pro STFT. Parametry funkce jsem zvolil tak, abych měl přibližně stejný počet rámců jak v časové, tak se spektrální rovině.

Výsledek je ještě upraven přepočtem amplitudy na výkon a převeden na decibely(dB).

import librosa frame_size = 60 hop_size = 30 S = librosa.stft(ECG_swapped, n_fft=frame_size, hop_length=hop_size) S = np.abs(S) ** 2 S = librosa.power_to_db(S) S.shape

Tato část kódu je bohužel hodně paměťově náročná, nebylo možné ji v prostředí Kaggle spustit. Proto jsem tento výpočet udělal na jiném stroji a zde si jen načtu výsledek …

In [17]:

PREPROCESSED_DATA_FILE = '/kaggle/input/ptb-xl-preprocessed-dataset/data.npz' thismodule = sys.modules[__name__] with np.load(PREPROCESSED_DATA_FILE) as data: for k in ('S_train', 'S_valid', 'S_test'): setattr(thismodule, k, data[k].astype(float)) print(f"S_train={S_train.shape} S_valid={S_valid.shape} S_test={S_test.shape}") S_train=(17441, 12, 31, 34) S_valid=(2193, 12, 31, 34) S_test=(2203, 12, 31, 34)

Spektrogramy mám již rozdělené do tří sad pro trénování, validaci a testování.

Z výše vypsaných dimenzí je zřejmé, že u každého vzorku mám pro každý svod spektrogram s rozlišením 31 hodnot ve spektrální rovině a 34 hodnot v rovině časové.

Pro představu si zkusím jeden takový spektrogram zobrazit:

In [18]:

import librosa frame_size = 60 hop_size = 30 def plot_spectrogram(y, sr, hop_length, y_axis = "linear"): plt.figure(figsize = (8, 4)) librosa.display.specshow(y, sr = sr, hop_length = hop_length, x_axis = "time", y_axis = y_axis) plt.colorbar(format="%+2.f") plot_spectrogram(S_train[0, 0], sr=frame_size, hop_length=hop_size)

A to je pro dnešek vše. Ve druhém dílu budu pokračovat vlastními modely zdrojových dat.