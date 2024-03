Rozpoznání zápalu plic z RTG snímků - ViT model

Vision Transformer model

Po nástupu GPT modelů se stala architektura transformerů velice oblíbenou i v jiných oblastech. Najednou vidíte tyhle modely založené na Attention všude. Nabízí se tedy vyzkoušet si je na vlastní kůži. A o tom bude tento článek.

Opět vycházím z datové sady Chest X-Ray Images (Pneumonia) stejně jako tomu bylo v předchozích článcích zabývajících se rozpoznáním zápalu plic z RTG snímků s využitím především konvolučních vrstev. V přípravě dat a následném vyhodnocení modelu jsem udělal drobné změny, proto je zde uvedu také.

V případě klasifikace obrazových dat se architektura transformerů přetavila na tzv. Vision Transformer. Schematických zobrazení najdete na webu jistě hodně, pro úvodní představu tohle je jeden z nich:

Jako předlohu pro implementaci modelu jsem využil především tento článek : Image classification with Vision Transformer

Opět vyzkouším napsat a trénovat model z čistého stolu a následně také jeden model dříve trénovaný na jiné datové sadě.

import sys import os import shutil import warnings import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns import tensorflow as tf import tensorflow.keras as keras from tensorflow.image import extract_patches from keras.utils import image_dataset_from_directory from keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator from keras.models import Sequential from keras.optimizers import AdamW from keras import Input, Model from keras import layers from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.metrics import classification_report,confusion_matrix from sklearn.utils.class_weight import compute_class_weight import cv2 sns.set_style('darkgrid')

import random random.seed(42) np.random.seed(42) tf.random.set_seed(42) os.environ['PYTHONHASHSEED'] = str(42) os.environ['TF_DETERMINISTIC_OPS'] = '1'

Příprava dat

Definice cest k datům a základních konstant platných pro celý článek:

DATA_ROOT = '/kaggle/input/chest-xray-pneumonia/chest_xray' DATA_TRAIN = os.path.join(DATA_ROOT, "train") DATA_VALID = os.path.join(DATA_ROOT, "val") DATA_TEST = os.path.join(DATA_ROOT, "test") LABELS = ['NORMAL', 'PNEUMONIA'] IMAGE_SIZE = (224, 224) PATCH_SIZE = 16 BATCH_SIZE = 32

Tady je funkce pro načtení obrázků a jejich label z adresářové struktury datové sady. Provádí se konverze do jedné barvy nebo RGB, a také přizpůsobení na jedno rozlišení.

def get_datasource(*data_dirs, flag=cv2.IMREAD_GRAYSCALE): x, y = list(), list() for data_dir in data_dirs: for i, label in enumerate(LABELS): path = os.path.join(data_dir, label) target = [0] * len(LABELS) target[i] = 1 for img in os.listdir(path): if img.endswith(".jpeg"): img_arr = cv2.imread(os.path.join(path, img), flag) resized_arr = cv2.resize(img_arr, IMAGE_SIZE) x.append(resized_arr) y.append(target) return np.array(x) / 255, np.array(y)

A následně si tedy data načtu do interní paměti. Rozdělení na trénovací a validační sadu si udělám následně při trénování v poměru 80:20.

x_train, y_train = get_datasource(DATA_TRAIN, DATA_VALID) x_test, y_test = get_datasource(DATA_TEST) x_train = np.expand_dims(x_train, axis=-1) x_test = np.expand_dims(x_test, axis=-1)

Zde je poněkud jiný přístup k „vylepšení“ obrázků v průběhu trénování. V tomto případě jsem použil aktuálně prosazovanou variantu zařazení těchto kroků do samotného modelu jako jednu z úvodních vrstev. Vytvořím tedy sekvenční model s vrstvami dělajícími právě ty požadované změny:

data_augmentation = keras.Sequential([ layers.Normalization(), layers.RandomFlip("horizontal"), layers.RandomRotation(factor=0.2), layers.RandomZoom(height_factor=0.2, width_factor=0.2), ], name="data_augmentation") data_augmentation.layers[0].adapt(x_train)

Vrstva pro normalizaci se musí před použitím přizpůsobit konkrétní datové sadě. Proto to volání metody adapt() na první vrstvě modelu.

Framework pro vyhodnocení modelu

Takto vypadá mírně upravený framework pro vyhodnocení modelů. Změnou je především použití jinak nastaveného optimazer pro minimalizaci ztrátové funkce. No a pak je tam ta drobnost s dělením na trénovací a validační sadu.

LEARNING_RATE = 0.001 WEIGHT_DECAY = 0.0001 def evaluate_model(model, *, epochs=40, batch_size=32, forced_training=False): print(f"=== MODEL EVALUATION =================================================

") optimizer = AdamW(learning_rate=LEARNING_RATE, weight_decay=WEIGHT_DECAY) model.compile(optimizer=optimizer, loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy', 'AUC']) model.summary() MODEL_CHECKPOINT = f"/kaggle/working/model/{model.name}.ckpt" if not os.path.exists(MODEL_CHECKPOINT) or forced_training: print(f"

--- Model training ---------------------------------------------------

") shutil.rmtree(MODEL_CHECKPOINT, ignore_errors=True) callbacks_list = [ keras.callbacks.EarlyStopping( monitor='val_auc', patience=10), keras.callbacks.ModelCheckpoint( filepath=MODEL_CHECKPOINT, monitor='val_auc', save_best_only=True, mode='max', verbose=1) ] history = model.fit( x=x_train, y=y_train, epochs=epochs, callbacks=callbacks_list, validation_split=0.2, verbose=1) print(f"

--- Training history -------------------------------------------------

") fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 4)) sns.lineplot(data={k: history.history[k] for k in ('loss', 'val_loss')}, ax=ax[0]) sns.lineplot(data={k: history.history[k] for k in history.history.keys() if k not in ('loss', 'val_loss')}, ax=ax[1]) plt.show() else: print(f"

--- Model is already trainded ... loading ----------------------------

") model.load_weights(MODEL_CHECKPOINT) print(f"

--- Test Predictions and Metrics -------------------------------------

") y_pred = model.predict(x_test, verbose=0) plt.figure(figsize=(6, 3)) heatmap = sns.heatmap(confusion_matrix(np.argmax(y_test, axis=-1), np.argmax(y_pred, axis=-1)), annot=True, fmt="d", cbar=True) heatmap.yaxis.set_ticklabels(LABELS, rotation=90, ha='right') heatmap.xaxis.set_ticklabels(LABELS, rotation=0, ha='right') heatmap.axes.set_ylabel('True label') heatmap.axes.set_xlabel('Predicted label') plt.show() print() print(classification_report(np.argmax(y_test, axis=-1), np.argmax(y_pred, axis=-1), target_names=LABELS, zero_division=0)) print(f"

=== MODEL EVALUATION FINISHED ========================================") return y_pred

ViT model z čistého stolu

Nevím jak to máte vy, ale já si každou novou věc potřebuji osahat vlastníma rukama abych pochopil, jak to vlastně funguje. A o tom je primárně tato kapitola.

Originální transformer model vychází z toho, že potřebuje na vstupu sekvenci token. V případě obrázků to autoři navrhli tak, že si původní obrázek rozsekali na malé čtverečky o stejní velikosti (říká se tomu patch). Velikost čtverečku je dána zvolenou konstantou, v mém případě je to 16×16 bodů. Obvykle se to dělá například takto:

class Patches(layers.Layer): def __init__(self, patch_size, **kwargs): super().__init__(**kwargs) self.patch_size = patch_size def call(self, images): patches = extract_patches(images=images, sizes=[1, self.patch_size, self.patch_size, 1], strides=[1, self.patch_size, self.patch_size, 1], rates=[1, 1, 1, 1], padding='VALID') b = tf.shape(patches)[0] h = tf.shape(patches)[1] w = tf.shape(patches)[2] p = tf.shape(patches)[3] return tf.reshape(patches, (b, h * w, p)) def get_config(self): config = super().get_config() config.update({"patch_size": self.patch_size}) return config

Pro lepší představu, takhle vypadá výsledek rozsekání:

patches = Patches(PATCH_SIZE)(x_test)

plt.figure(figsize=(4, 4)) image = x_test[0]*255. plt.imshow((image).astype("uint8"), cmap='gray') plt.axis("off")

(-0.5, 223.5, 223.5, -0.5)

n = int(np.sqrt(patches.shape[1])) plt.figure(figsize=(4, 4)) for i, patch in enumerate(patches[0].numpy()): ax = plt.subplot(n, n, i + 1) patch *= 255. patch_img = patch.reshape((PATCH_SIZE, PATCH_SIZE, 1)) plt.imshow(patch_img.astype("uint8"), cmap='gray') plt.axis("off") plt.show()

Jestli vám stejně jako mně připadá, že se změnily odstíny šedi, tak vězte, že to je optický klam způsobený těmi bílými rámečky. Kontroloval jsem to.

Z jednoho obrázku tak vznikne sekvence patchů.

Druhým krokem je lineární projekce těchto patchů do interní reprezentace. Konkrétně v mém případě je každý patch velký 256 dimenzí (můžete si to představit jako vektor). A ten je projektován na vektor o 64 dimenzích. Navíc se ještě pro každý patch vezme jeho pořadové číslo v sekvenci, a to je opět projektováno do 64 dimenzionálního vektoru. No a na závěr se oba tyto vektory sečtou. Jen pro upřesnění, projekce patch i jejich pořadových čísel je předmětem učení, takže by se měly optimálně nastavit při trénování sítě.

Takto by mohla vypadat implementace takové vrstvy:

class PatchEncoder(layers.Layer): def __init__(self, projection_dim, **kwargs): super().__init__(**kwargs) self.projection_dim = projection_dim def build(self, input_shape): self.patches = input_shape[-2] self.projection = layers.Dense(units=self.projection_dim) self.position_embedding = layers.Embedding(input_dim=self.patches, output_dim=self.projection_dim) def call(self, patch): projected = self.projection(patch); encoded = self.position_embedding(np.expand_dims(np.arange(0, self.patches), axis=0)) return projected + encoded def get_config(self): config = super().get_config() config.update({"projection_dim": self.projection_dim}) return config

Nyní se již dostávám k implementaci samotného modelu. Asi nejdříve ukážu zdrojový text, a pak několik poznámek k němu:

PROJECTION_DIMENSION = 64 ATTENTION_HEADS = 4 TRANSFORMER_LAYERS = 8 TRANSFORMER_UNITS = [ PROJECTION_DIMENSION * 2, PROJECTION_DIMENSION, ] MLP_HEAD_UNITS = [1024, 512] def create_model_ViT(X_shape, classes=2, name="ViT"): def mlp(x, hidden_units, dropout_rate=0.3, name=""): for i, units in enumerate(hidden_units): x = layers.Dense(units, activation=keras.activations.gelu, name=f"{name}_{i}_dense")(x) x = layers.Dropout(dropout_rate, name=f"{name}_{i}_dropout")(x) return x inputs = layers.Input(X_shape[-3:], name='inputs') augmented = data_augmentation(inputs) patches = Patches(PATCH_SIZE, name=f'patches')(augmented) encoded_patches = PatchEncoder(PROJECTION_DIMENSION, name=f'patch_encoder')(patches) for i in range(TRANSFORMER_LAYERS): x1 = layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6, name=f"normalization_a_{i}")(encoded_patches) attention_output = layers.MultiHeadAttention( num_heads=ATTENTION_HEADS, key_dim=PROJECTION_DIMENSION, dropout=0.1, name=f"multihead_attention_{i}" )(x1, x1) x2 = layers.Add(name=f"skip_a_{i}")([attention_output , encoded_patches]) x3 = layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6, name=f"normalization_b_{i}")(x2) x3 = mlp(x3, hidden_units=TRANSFORMER_UNITS, dropout_rate=0.1, name=f"mlp_{i}") encoded_patches = layers.Add(name=f"skip_b_{i}")([x3, x2]) representation = layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6, name=f"representation_norm")(encoded_patches) representation = layers.Flatten(name=f"representation_flatten")(representation) representation = layers.Dropout(0.5, name="representation_dropout")(representation) x = mlp(representation, MLP_HEAD_UNITS, name="dense") outputs = layers.Dense(classes, activation='softmax', name='outputs')(x) return Model(inputs=inputs, outputs=outputs, name=name)

V tomto modelu již žádnou konvoluci nenajdete. Vše je primárně postaveno na Multi-head Self Attention vrstvách.

Pokud se podíváte na implementaci, pak postupně uvidíte:

Úvodní vrstvu pro přizpůsobení obrázků před učením (viz. sekvenční model data_augmentation v sekci o přípravě dat)

Následně se z obrázku udělá sekvence patchů

V dalším kroku jsou patche převedeny do interní reprezentace včetně zakódování jejich pozice v sekvenci (interní reprezentace PROJECTION_DIMENSION).

Dostávám se k jádru celého modelu – posloupnost transformer bloků (v mém případě jich bude TRANSFORER_LAYERS) V každém bloku se nejdříve udělá normalizace v rámci batch Následuje MultiHeadAttention vrstva s počtem ATTENTION_HEADS hlav a velikosti klíče i hodnoty odpovídající interní reprezentaci PROJECTION_DIMENSION. Jedná se o self-attention, takže vstupy pro dotaz i klíč jsou stejné vektory. Dále se přidá reziduální cesta pro tok původního vektoru (tady odkazuji na modely ResNet) Dalším krokem je normalizace a MLP vrstva. V té jsou vektory postupně rozšířeny na dvojnásobnou velikost, aby byly v zapěti opět transformovány zpět do velikosti PROJECTION_DIMENSION. Za zmínku stojí i použití aktivační funkce GELU. A na závěr se opět doplňuje reziduální zkratka před MLP vrstvy.

Celý model je pak zakončen již obvyklou sekvencí. Provede se normalizace, převedení do jednoho rozměru v rámci batch (vrstva Flatten), následuje několik plně propojených vrstev, a na závěr klasifikační vrstva s aktivací softmax.

A to je vše.

Rovnou si to můžu vyzkoušet:

y_pred = evaluate_model(create_model_ViT(x_train.shape, 2), forced_training=True) === MODEL EVALUATION ================================================= Model: "ViT" __________________________________________________________________________________________________ Layer (type) Output Shape Param # Connected to ================================================================================================== inputs (InputLayer) [(None, 224, 224, 1)] 0 [] data_augmentation (Sequent (None, 224, 224, 1) 3 ['inputs[0][0]'] ial) patches (Patches) (None, 196, 256) 0 ['data_augmentation[0][0]'] patch_encoder (PatchEncode (None, 196, 64) 28992 ['patches[0][0]'] r) normalization_a_0 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['patch_encoder[0][0]'] rmalization) multihead_attention_0 (Mul (None, 196, 64) 66368 ['normalization_a_0[0][0]', tiHeadAttention) 'normalization_a_0[0][0]'] skip_a_0 (Add) (None, 196, 64) 0 ['multihead_attention_0[0][0]' , 'patch_encoder[0][0]'] normalization_b_0 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['skip_a_0[0][0]'] rmalization) mlp_0_0_dense (Dense) (None, 196, 128) 8320 ['normalization_b_0[0][0]'] mlp_0_0_dropout (Dropout) (None, 196, 128) 0 ['mlp_0_0_dense[0][0]'] mlp_0_1_dense (Dense) (None, 196, 64) 8256 ['mlp_0_0_dropout[0][0]'] mlp_0_1_dropout (Dropout) (None, 196, 64) 0 ['mlp_0_1_dense[0][0]'] skip_b_0 (Add) (None, 196, 64) 0 ['mlp_0_1_dropout[0][0]', 'skip_a_0[0][0]'] normalization_a_1 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['skip_b_0[0][0]'] rmalization) multihead_attention_1 (Mul (None, 196, 64) 66368 ['normalization_a_1[0][0]', tiHeadAttention) 'normalization_a_1[0][0]'] skip_a_1 (Add) (None, 196, 64) 0 ['multihead_attention_1[0][0]' , 'skip_b_0[0][0]'] normalization_b_1 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['skip_a_1[0][0]'] rmalization) mlp_1_0_dense (Dense) (None, 196, 128) 8320 ['normalization_b_1[0][0]'] mlp_1_0_dropout (Dropout) (None, 196, 128) 0 ['mlp_1_0_dense[0][0]'] mlp_1_1_dense (Dense) (None, 196, 64) 8256 ['mlp_1_0_dropout[0][0]'] mlp_1_1_dropout (Dropout) (None, 196, 64) 0 ['mlp_1_1_dense[0][0]'] skip_b_1 (Add) (None, 196, 64) 0 ['mlp_1_1_dropout[0][0]', 'skip_a_1[0][0]'] normalization_a_2 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['skip_b_1[0][0]'] rmalization) multihead_attention_2 (Mul (None, 196, 64) 66368 ['normalization_a_2[0][0]', tiHeadAttention) 'normalization_a_2[0][0]'] skip_a_2 (Add) (None, 196, 64) 0 ['multihead_attention_2[0][0]' , 'skip_b_1[0][0]'] normalization_b_2 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['skip_a_2[0][0]'] rmalization) mlp_2_0_dense (Dense) (None, 196, 128) 8320 ['normalization_b_2[0][0]'] mlp_2_0_dropout (Dropout) (None, 196, 128) 0 ['mlp_2_0_dense[0][0]'] mlp_2_1_dense (Dense) (None, 196, 64) 8256 ['mlp_2_0_dropout[0][0]'] mlp_2_1_dropout (Dropout) (None, 196, 64) 0 ['mlp_2_1_dense[0][0]'] skip_b_2 (Add) (None, 196, 64) 0 ['mlp_2_1_dropout[0][0]', 'skip_a_2[0][0]'] normalization_a_3 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['skip_b_2[0][0]'] rmalization) multihead_attention_3 (Mul (None, 196, 64) 66368 ['normalization_a_3[0][0]', tiHeadAttention) 'normalization_a_3[0][0]'] skip_a_3 (Add) (None, 196, 64) 0 ['multihead_attention_3[0][0]' , 'skip_b_2[0][0]'] normalization_b_3 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['skip_a_3[0][0]'] rmalization) mlp_3_0_dense (Dense) (None, 196, 128) 8320 ['normalization_b_3[0][0]'] mlp_3_0_dropout (Dropout) (None, 196, 128) 0 ['mlp_3_0_dense[0][0]'] mlp_3_1_dense (Dense) (None, 196, 64) 8256 ['mlp_3_0_dropout[0][0]'] mlp_3_1_dropout (Dropout) (None, 196, 64) 0 ['mlp_3_1_dense[0][0]'] skip_b_3 (Add) (None, 196, 64) 0 ['mlp_3_1_dropout[0][0]', 'skip_a_3[0][0]'] normalization_a_4 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['skip_b_3[0][0]'] rmalization) multihead_attention_4 (Mul (None, 196, 64) 66368 ['normalization_a_4[0][0]', tiHeadAttention) 'normalization_a_4[0][0]'] skip_a_4 (Add) (None, 196, 64) 0 ['multihead_attention_4[0][0]' , 'skip_b_3[0][0]'] normalization_b_4 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['skip_a_4[0][0]'] rmalization) mlp_4_0_dense (Dense) (None, 196, 128) 8320 ['normalization_b_4[0][0]'] mlp_4_0_dropout (Dropout) (None, 196, 128) 0 ['mlp_4_0_dense[0][0]'] mlp_4_1_dense (Dense) (None, 196, 64) 8256 ['mlp_4_0_dropout[0][0]'] mlp_4_1_dropout (Dropout) (None, 196, 64) 0 ['mlp_4_1_dense[0][0]'] skip_b_4 (Add) (None, 196, 64) 0 ['mlp_4_1_dropout[0][0]', 'skip_a_4[0][0]'] normalization_a_5 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['skip_b_4[0][0]'] rmalization) multihead_attention_5 (Mul (None, 196, 64) 66368 ['normalization_a_5[0][0]', tiHeadAttention) 'normalization_a_5[0][0]'] skip_a_5 (Add) (None, 196, 64) 0 ['multihead_attention_5[0][0]' , 'skip_b_4[0][0]'] normalization_b_5 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['skip_a_5[0][0]'] rmalization) mlp_5_0_dense (Dense) (None, 196, 128) 8320 ['normalization_b_5[0][0]'] mlp_5_0_dropout (Dropout) (None, 196, 128) 0 ['mlp_5_0_dense[0][0]'] mlp_5_1_dense (Dense) (None, 196, 64) 8256 ['mlp_5_0_dropout[0][0]'] mlp_5_1_dropout (Dropout) (None, 196, 64) 0 ['mlp_5_1_dense[0][0]'] skip_b_5 (Add) (None, 196, 64) 0 ['mlp_5_1_dropout[0][0]', 'skip_a_5[0][0]'] normalization_a_6 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['skip_b_5[0][0]'] rmalization) multihead_attention_6 (Mul (None, 196, 64) 66368 ['normalization_a_6[0][0]', tiHeadAttention) 'normalization_a_6[0][0]'] skip_a_6 (Add) (None, 196, 64) 0 ['multihead_attention_6[0][0]' , 'skip_b_5[0][0]'] normalization_b_6 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['skip_a_6[0][0]'] rmalization) mlp_6_0_dense (Dense) (None, 196, 128) 8320 ['normalization_b_6[0][0]'] mlp_6_0_dropout (Dropout) (None, 196, 128) 0 ['mlp_6_0_dense[0][0]'] mlp_6_1_dense (Dense) (None, 196, 64) 8256 ['mlp_6_0_dropout[0][0]'] mlp_6_1_dropout (Dropout) (None, 196, 64) 0 ['mlp_6_1_dense[0][0]'] skip_b_6 (Add) (None, 196, 64) 0 ['mlp_6_1_dropout[0][0]', 'skip_a_6[0][0]'] normalization_a_7 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['skip_b_6[0][0]'] rmalization) multihead_attention_7 (Mul (None, 196, 64) 66368 ['normalization_a_7[0][0]', tiHeadAttention) 'normalization_a_7[0][0]'] skip_a_7 (Add) (None, 196, 64) 0 ['multihead_attention_7[0][0]' , 'skip_b_6[0][0]'] normalization_b_7 (LayerNo (None, 196, 64) 128 ['skip_a_7[0][0]'] rmalization) mlp_7_0_dense (Dense) (None, 196, 128) 8320 ['normalization_b_7[0][0]'] mlp_7_0_dropout (Dropout) (None, 196, 128) 0 ['mlp_7_0_dense[0][0]'] mlp_7_1_dense (Dense) (None, 196, 64) 8256 ['mlp_7_0_dropout[0][0]'] mlp_7_1_dropout (Dropout) (None, 196, 64) 0 ['mlp_7_1_dense[0][0]'] skip_b_7 (Add) (None, 196, 64) 0 ['mlp_7_1_dropout[0][0]', 'skip_a_7[0][0]'] representation_norm (Layer (None, 196, 64) 128 ['skip_b_7[0][0]'] Normalization) representation_flatten (Fl (None, 12544) 0 ['representation_norm[0][0]'] atten) representation_dropout (Dr (None, 12544) 0 ['representation_flatten[0][0] opout) '] dense_0_dense (Dense) (None, 1024) 1284608 ['representation_dropout[0][0] 0 '] dense_0_dropout (Dropout) (None, 1024) 0 ['dense_0_dense[0][0]'] dense_1_dense (Dense) (None, 512) 524800 ['dense_0_dropout[0][0]'] dense_1_dropout (Dropout) (None, 512) 0 ['dense_1_dense[0][0]'] outputs (Dense) (None, 2) 1026 ['dense_1_dropout[0][0]'] ================================================================================================== Total params: 14066629 (53.66 MB) Trainable params: 14066626 (53.66 MB) Non-trainable params: 3 (16.00 Byte) __________________________________________________________________________________________________ --- Model training --------------------------------------------------- Epoch 1/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 1.0398 - accuracy: 0.7508 - auc: 0.8108 Epoch 1: val_auc improved from -inf to 0.99240, saving model to /kaggle/working/model/ViT.ckpt 131/131 [==============================] - 58s 217ms/step - loss: 1.0398 - accuracy: 0.7508 - auc: 0.8108 - val_loss: 0.1607 - val_accuracy: 0.9733 - val_auc: 0.9924 Epoch 2/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.4132 - accuracy: 0.8301 - auc: 0.9050 Epoch 2: val_auc did not improve from 0.99240 131/131 [==============================] - 10s 74ms/step - loss: 0.4132 - accuracy: 0.8301 - auc: 0.9050 - val_loss: 0.2742 - val_accuracy: 0.8883 - val_auc: 0.9616 Epoch 3/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.3558 - accuracy: 0.8490 - auc: 0.9242 Epoch 3: val_auc did not improve from 0.99240 131/131 [==============================] - 10s 74ms/step - loss: 0.3558 - accuracy: 0.8490 - auc: 0.9242 - val_loss: 0.4887 - val_accuracy: 0.7641 - val_auc: 0.8657 Epoch 4/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.3348 - accuracy: 0.8571 - auc: 0.9334 Epoch 4: val_auc improved from 0.99240 to 0.99294, saving model to /kaggle/working/model/ViT.ckpt 131/131 [==============================] - 25s 193ms/step - loss: 0.3348 - accuracy: 0.8571 - auc: 0.9334 - val_loss: 0.0967 - val_accuracy: 0.9637 - val_auc: 0.9929 Epoch 5/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.2978 - accuracy: 0.8769 - auc: 0.9470 Epoch 5: val_auc did not improve from 0.99294 131/131 [==============================] - 10s 74ms/step - loss: 0.2978 - accuracy: 0.8769 - auc: 0.9470 - val_loss: 0.1804 - val_accuracy: 0.9274 - val_auc: 0.9825 Epoch 6/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.2834 - accuracy: 0.8824 - auc: 0.9519 Epoch 6: val_auc did not improve from 0.99294 131/131 [==============================] - 10s 75ms/step - loss: 0.2834 - accuracy: 0.8824 - auc: 0.9519 - val_loss: 0.1286 - val_accuracy: 0.9484 - val_auc: 0.9908 Epoch 7/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.2666 - accuracy: 0.8939 - auc: 0.9576 Epoch 7: val_auc did not improve from 0.99294 131/131 [==============================] - 10s 74ms/step - loss: 0.2666 - accuracy: 0.8939 - auc: 0.9576 - val_loss: 0.3550 - val_accuracy: 0.8281 - val_auc: 0.9260 Epoch 8/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.2461 - accuracy: 0.8989 - auc: 0.9637 Epoch 8: val_auc did not improve from 0.99294 131/131 [==============================] - 10s 74ms/step - loss: 0.2461 - accuracy: 0.8989 - auc: 0.9637 - val_loss: 0.1238 - val_accuracy: 0.9551 - val_auc: 0.9921 Epoch 9/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.2247 - accuracy: 0.9102 - auc: 0.9696 Epoch 9: val_auc improved from 0.99294 to 0.99643, saving model to /kaggle/working/model/ViT.ckpt 131/131 [==============================] - 25s 195ms/step - loss: 0.2247 - accuracy: 0.9102 - auc: 0.9696 - val_loss: 0.0777 - val_accuracy: 0.9666 - val_auc: 0.9964 Epoch 10/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.2230 - accuracy: 0.9097 - auc: 0.9704 Epoch 10: val_auc did not improve from 0.99643 131/131 [==============================] - 10s 74ms/step - loss: 0.2230 - accuracy: 0.9097 - auc: 0.9704 - val_loss: 0.1530 - val_accuracy: 0.9398 - val_auc: 0.9870 Epoch 11/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.2184 - accuracy: 0.9188 - auc: 0.9711 Epoch 11: val_auc did not improve from 0.99643 131/131 [==============================] - 10s 75ms/step - loss: 0.2184 - accuracy: 0.9188 - auc: 0.9711 - val_loss: 0.2205 - val_accuracy: 0.9121 - val_auc: 0.9704 Epoch 12/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.2044 - accuracy: 0.9204 - auc: 0.9744 Epoch 12: val_auc improved from 0.99643 to 0.99653, saving model to /kaggle/working/model/ViT.ckpt 131/131 [==============================] - 25s 193ms/step - loss: 0.2044 - accuracy: 0.9204 - auc: 0.9744 - val_loss: 0.0845 - val_accuracy: 0.9675 - val_auc: 0.9965 Epoch 13/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.2164 - accuracy: 0.9145 - auc: 0.9720 Epoch 13: val_auc did not improve from 0.99653 131/131 [==============================] - 10s 75ms/step - loss: 0.2164 - accuracy: 0.9145 - auc: 0.9720 - val_loss: 0.1675 - val_accuracy: 0.9360 - val_auc: 0.9828 Epoch 14/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.2124 - accuracy: 0.9221 - auc: 0.9724 Epoch 14: val_auc did not improve from 0.99653 131/131 [==============================] - 10s 74ms/step - loss: 0.2124 - accuracy: 0.9221 - auc: 0.9724 - val_loss: 0.3291 - val_accuracy: 0.8596 - val_auc: 0.9350 Epoch 15/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1911 - accuracy: 0.9274 - auc: 0.9777 Epoch 15: val_auc did not improve from 0.99653 131/131 [==============================] - 10s 74ms/step - loss: 0.1911 - accuracy: 0.9274 - auc: 0.9777 - val_loss: 0.3687 - val_accuracy: 0.8329 - val_auc: 0.9164 Epoch 16/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1882 - accuracy: 0.9293 - auc: 0.9781 Epoch 16: val_auc did not improve from 0.99653 131/131 [==============================] - 10s 75ms/step - loss: 0.1882 - accuracy: 0.9293 - auc: 0.9781 - val_loss: 0.2271 - val_accuracy: 0.9074 - val_auc: 0.9685 Epoch 17/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1993 - accuracy: 0.9192 - auc: 0.9762 Epoch 17: val_auc did not improve from 0.99653 131/131 [==============================] - 10s 74ms/step - loss: 0.1993 - accuracy: 0.9192 - auc: 0.9762 - val_loss: 0.2424 - val_accuracy: 0.9054 - val_auc: 0.9676 Epoch 18/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1945 - accuracy: 0.9228 - auc: 0.9768 Epoch 18: val_auc did not improve from 0.99653 131/131 [==============================] - 10s 74ms/step - loss: 0.1945 - accuracy: 0.9228 - auc: 0.9768 - val_loss: 0.1629 - val_accuracy: 0.9389 - val_auc: 0.9838 Epoch 19/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1923 - accuracy: 0.9302 - auc: 0.9774 Epoch 19: val_auc did not improve from 0.99653 131/131 [==============================] - 10s 75ms/step - loss: 0.1923 - accuracy: 0.9302 - auc: 0.9774 - val_loss: 0.1151 - val_accuracy: 0.9532 - val_auc: 0.9941 Epoch 20/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.2003 - accuracy: 0.9233 - auc: 0.9761 Epoch 20: val_auc did not improve from 0.99653 131/131 [==============================] - 10s 74ms/step - loss: 0.2003 - accuracy: 0.9233 - auc: 0.9761 - val_loss: 0.2535 - val_accuracy: 0.8835 - val_auc: 0.9609 Epoch 21/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1861 - accuracy: 0.9333 - auc: 0.9786 Epoch 21: val_auc did not improve from 0.99653 131/131 [==============================] - 10s 74ms/step - loss: 0.1861 - accuracy: 0.9333 - auc: 0.9786 - val_loss: 0.2518 - val_accuracy: 0.9140 - val_auc: 0.9685 Epoch 22/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1793 - accuracy: 0.9333 - auc: 0.9805 Epoch 22: val_auc did not improve from 0.99653 131/131 [==============================] - 10s 78ms/step - loss: 0.1793 - accuracy: 0.9333 - auc: 0.9805 - val_loss: 0.2415 - val_accuracy: 0.8949 - val_auc: 0.9656 --- Training history -------------------------------------------------

--- Test Predictions and Metrics -------------------------------------

precision recall f1-score support NORMAL 0.95 0.54 0.69 234 PNEUMONIA 0.78 0.98 0.87 390 accuracy 0.82 624 macro avg 0.86 0.76 0.78 624 weighted avg 0.84 0.82 0.80 624 === MODEL EVALUATION FINISHED ========================================

ViT model – Transfer Learning

V rychlejším tempu si vyzkouším i variantu, kdy zkusím použít již dříve trénovaný model na jiné datové sadě. V tomto případě jsem musel sáhnou pro model z produkce Google: Vision Transformer and MLP-Mixer Architectures

Takže potřebuji doinstalovat balíček:

!pip install vit-keras Collecting vit-keras Downloading vit_keras-0.1.2-py3-none-any.whl (24 kB) Requirement already satisfied: scipy in /opt/conda/lib/python3.10/site-packages (from vit-keras) (1.11.4) Collecting validators (from vit-keras) Obtaining dependency information for validators from https://files.pythonhosted.org/packages/3a/0c/785d317eea99c3739821718f118c70537639aa43f96bfa1d83a71f68eaf6/validators-0.22.0-py3-none-any.whl.metadata Downloading validators-0.22.0-py3-none-any.whl.metadata (4.7 kB) Requirement already satisfied: numpy<1.28.0,>=1.21.6 in /opt/conda/lib/python3.10/site-packages (from scipy->vit-keras) (1.24.3) Downloading validators-0.22.0-py3-none-any.whl (26 kB) Installing collected packages: validators, vit-keras Successfully installed validators-0.22.0 vit-keras-0.1.2

from vit_keras import vit

Připravím si zdrojová dat. Jako již obvykle budu muset načítat jako RGB snímky, neboť právě tak je základní model trénován:

x_train, y_train = get_datasource(DATA_TRAIN, DATA_VALID, flag=cv2.IMREAD_COLOR) x_test, y_test = get_datasource(DATA_TEST, flag=cv2.IMREAD_COLOR) data_augmentation = keras.Sequential([ layers.Normalization(), layers.RandomFlip("horizontal"), layers.RandomRotation(factor=0.2), layers.RandomZoom(height_factor=0.2, width_factor=0.2), ], name="data_augmentation") data_augmentation.layers[0].adapt(x_train)

A takto by mohl vypadat samotný model vycházející z Base16 modelu. Základní model je doplněn o MLP a klasifikační vrstvu:

def create_model_ViTTrans(X_shape, classes=2, name="ViTTrans"): def mlp(x, hidden_units, activation='relu', dropout_rate=0.3, name=""): for i, units in enumerate(hidden_units): x = layers.Dense(units, activation=activation, name=f"{name}_{i}_dense")(x) x = layers.Dropout(dropout_rate, name=f"{name}_{i}_dropout")(x) return x base_model = vit.vit_b16(image_size=IMAGE_SIZE, include_top=False, pretrained_top=False) base_model.trainable = False inputs = Input(X_shape[-3:], name='inputs') x = base_model(inputs, training=False) # x = layers.GlobalAveragePooling2D(name=f"global_average")(x) x = mlp(x, (1024, 512), name="dense") outputs = layers.Dense(classes, activation='softmax', name='outputs')(x) return Model(inputs=inputs, outputs=outputs, name=name)

Na závěr vyhodnocení toho, jak mně takový model zafungoval na konkrétní datové sadě:

y_pred = evaluate_model(create_model_ViTTrans(x_train.shape, 2), forced_training=True) Downloading data from https://github.com/faustomorales/vit-keras/releases/download/dl/ViT-B_16_imagenet21k+imagenet2012.npz 347502902/347502902 [==============================] - 11s 0us/step /opt/conda/lib/python3.10/site-packages/vit_keras/utils.py:81: UserWarning: Resizing position embeddings from 24, 24 to 14, 14 warnings.warn( === MODEL EVALUATION ================================================= Model: "ViTTrans" _________________________________________________________________ Layer (type) Output Shape Param # ================================================================= inputs (InputLayer) [(None, 224, 224, 3)] 0 vit-b16 (Functional) (None, 768) 85798656 dense_0_dense (Dense) (None, 1024) 787456 dense_0_dropout (Dropout) (None, 1024) 0 dense_1_dense (Dense) (None, 512) 524800 dense_1_dropout (Dropout) (None, 512) 0 outputs (Dense) (None, 2) 1026 ================================================================= Total params: 87111938 (332.31 MB) Trainable params: 1313282 (5.01 MB) Non-trainable params: 85798656 (327.30 MB) _________________________________________________________________ --- Model training --------------------------------------------------- Epoch 1/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.3584 - accuracy: 0.8562 - auc: 0.9295 Epoch 1: val_auc improved from -inf to 0.99368, saving model to /kaggle/working/model/ViTTrans.ckpt 131/131 [==============================] - 87s 556ms/step - loss: 0.3584 - accuracy: 0.8562 - auc: 0.9295 - val_loss: 0.1037 - val_accuracy: 0.9484 - val_auc: 0.9937 Epoch 2/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1637 - accuracy: 0.9350 - auc: 0.9832 Epoch 2: val_auc did not improve from 0.99368 131/131 [==============================] - 42s 320ms/step - loss: 0.1637 - accuracy: 0.9350 - auc: 0.9832 - val_loss: 0.1097 - val_accuracy: 0.9465 - val_auc: 0.9928 Epoch 3/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1530 - accuracy: 0.9427 - auc: 0.9851 Epoch 3: val_auc improved from 0.99368 to 0.99759, saving model to /kaggle/working/model/ViTTrans.ckpt 131/131 [==============================] - 68s 523ms/step - loss: 0.1530 - accuracy: 0.9427 - auc: 0.9851 - val_loss: 0.0646 - val_accuracy: 0.9723 - val_auc: 0.9976 Epoch 4/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1248 - accuracy: 0.9529 - auc: 0.9902 Epoch 4: val_auc did not improve from 0.99759 131/131 [==============================] - 42s 320ms/step - loss: 0.1248 - accuracy: 0.9529 - auc: 0.9902 - val_loss: 0.0670 - val_accuracy: 0.9704 - val_auc: 0.9974 Epoch 5/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1293 - accuracy: 0.9501 - auc: 0.9888 Epoch 5: val_auc did not improve from 0.99759 131/131 [==============================] - 42s 319ms/step - loss: 0.1293 - accuracy: 0.9501 - auc: 0.9888 - val_loss: 0.0911 - val_accuracy: 0.9608 - val_auc: 0.9957 Epoch 6/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1269 - accuracy: 0.9508 - auc: 0.9897 Epoch 6: val_auc did not improve from 0.99759 131/131 [==============================] - 42s 320ms/step - loss: 0.1269 - accuracy: 0.9508 - auc: 0.9897 - val_loss: 0.0839 - val_accuracy: 0.9570 - val_auc: 0.9957 Epoch 7/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1106 - accuracy: 0.9620 - auc: 0.9916 Epoch 7: val_auc improved from 0.99759 to 0.99888, saving model to /kaggle/working/model/ViTTrans.ckpt 131/131 [==============================] - 68s 519ms/step - loss: 0.1106 - accuracy: 0.9620 - auc: 0.9916 - val_loss: 0.0445 - val_accuracy: 0.9819 - val_auc: 0.9989 Epoch 8/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1223 - accuracy: 0.9513 - auc: 0.9905 Epoch 8: val_auc did not improve from 0.99888 131/131 [==============================] - 43s 325ms/step - loss: 0.1223 - accuracy: 0.9513 - auc: 0.9905 - val_loss: 0.0722 - val_accuracy: 0.9656 - val_auc: 0.9970 Epoch 9/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0954 - accuracy: 0.9634 - auc: 0.9939 Epoch 9: val_auc did not improve from 0.99888 131/131 [==============================] - 42s 322ms/step - loss: 0.0954 - accuracy: 0.9634 - auc: 0.9939 - val_loss: 0.0469 - val_accuracy: 0.9780 - val_auc: 0.9989 Epoch 10/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0989 - accuracy: 0.9618 - auc: 0.9939 Epoch 10: val_auc improved from 0.99888 to 0.99959, saving model to /kaggle/working/model/ViTTrans.ckpt 131/131 [==============================] - 68s 523ms/step - loss: 0.0989 - accuracy: 0.9618 - auc: 0.9939 - val_loss: 0.0256 - val_accuracy: 0.9924 - val_auc: 0.9996 Epoch 11/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1069 - accuracy: 0.9611 - auc: 0.9925 Epoch 11: val_auc did not improve from 0.99959 131/131 [==============================] - 42s 322ms/step - loss: 0.1069 - accuracy: 0.9611 - auc: 0.9925 - val_loss: 0.0495 - val_accuracy: 0.9780 - val_auc: 0.9986 Epoch 12/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0987 - accuracy: 0.9611 - auc: 0.9932 Epoch 12: val_auc did not improve from 0.99959 131/131 [==============================] - 42s 322ms/step - loss: 0.0987 - accuracy: 0.9611 - auc: 0.9932 - val_loss: 0.0410 - val_accuracy: 0.9828 - val_auc: 0.9990 Epoch 13/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0893 - accuracy: 0.9656 - auc: 0.9950 Epoch 13: val_auc did not improve from 0.99959 131/131 [==============================] - 42s 322ms/step - loss: 0.0893 - accuracy: 0.9656 - auc: 0.9950 - val_loss: 0.0484 - val_accuracy: 0.9771 - val_auc: 0.9986 Epoch 14/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0869 - accuracy: 0.9692 - auc: 0.9950 Epoch 14: val_auc did not improve from 0.99959 131/131 [==============================] - 42s 323ms/step - loss: 0.0869 - accuracy: 0.9692 - auc: 0.9950 - val_loss: 0.0638 - val_accuracy: 0.9704 - val_auc: 0.9976 Epoch 15/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0904 - accuracy: 0.9694 - auc: 0.9943 Epoch 15: val_auc did not improve from 0.99959 131/131 [==============================] - 42s 323ms/step - loss: 0.0904 - accuracy: 0.9694 - auc: 0.9943 - val_loss: 0.0488 - val_accuracy: 0.9771 - val_auc: 0.9986 Epoch 16/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0842 - accuracy: 0.9697 - auc: 0.9954 Epoch 16: val_auc did not improve from 0.99959 131/131 [==============================] - 44s 336ms/step - loss: 0.0842 - accuracy: 0.9697 - auc: 0.9954 - val_loss: 0.1063 - val_accuracy: 0.9522 - val_auc: 0.9934 Epoch 17/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0836 - accuracy: 0.9689 - auc: 0.9954 Epoch 17: val_auc did not improve from 0.99959 131/131 [==============================] - 42s 322ms/step - loss: 0.0836 - accuracy: 0.9689 - auc: 0.9954 - val_loss: 0.0649 - val_accuracy: 0.9704 - val_auc: 0.9977 Epoch 18/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0831 - accuracy: 0.9694 - auc: 0.9953 Epoch 18: val_auc did not improve from 0.99959 131/131 [==============================] - 42s 323ms/step - loss: 0.0831 - accuracy: 0.9694 - auc: 0.9953 - val_loss: 0.0333 - val_accuracy: 0.9876 - val_auc: 0.9994 Epoch 19/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0770 - accuracy: 0.9697 - auc: 0.9959 Epoch 19: val_auc did not improve from 0.99959 131/131 [==============================] - 42s 322ms/step - loss: 0.0770 - accuracy: 0.9697 - auc: 0.9959 - val_loss: 0.1107 - val_accuracy: 0.9542 - val_auc: 0.9921 Epoch 20/40 131/131 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0854 - accuracy: 0.9680 - auc: 0.9952 Epoch 20: val_auc did not improve from 0.99959 131/131 [==============================] - 42s 322ms/step - loss: 0.0854 - accuracy: 0.9680 - auc: 0.9952 - val_loss: 0.0706 - val_accuracy: 0.9675 - val_auc: 0.9973 --- Training history -------------------------------------------------

--- Test Predictions and Metrics -------------------------------------

precision recall f1-score support NORMAL 0.99 0.32 0.49 234 PNEUMONIA 0.71 1.00 0.83 390 accuracy 0.75 624 macro avg 0.85 0.66 0.66 624 weighted avg 0.81 0.75 0.70 624 === MODEL EVALUATION FINISHED ========================================