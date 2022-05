Klasifikace EKG křivek - výlet do světa neuronových sítí

Tak jsem si jednou řekl, že by nebylo špatné se procvičit v návrhu a využítí neuronových sítí. A nejlépe se to dělá, pokud si člověk vybere nějaký reálný problém. Takto řečeno je to hodně široký pojem. Co by to ale mělo být? Chtěl jsem si vyzkoušet nějaký klasický klasifikační problém, tedy něco v oblasti supervised learning. Navíc jsem se chtěl podívat na to, jak si neuronová síť poradí s extrakcí vlastností ze surových dat. No a protože se mnoho let pohybuji v oblasti informačních systémů pro zdravotnictví, tak jsem hledal něco v této oblasti. Nakonec volba padla na klasifikaci EKG křivek.