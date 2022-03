Detekce anomálií v auditních záznamech

Model: "sequential" _________________________________________________________________ Layer (type) Output Shape Param # ================================================================= dense (Dense) (None, 10) 110 dropout (Dropout) (None, 10) 0 dense_1 (Dense) (None, 10) 110 dropout_1 (Dropout) (None, 10) 0 dense_2 (Dense) (None, 10) 110 dropout_2 (Dropout) (None, 10) 0 dense_3 (Dense) (None, 8) 88 dropout_3 (Dropout) (None, 8) 0 dense_4 (Dense) (None, 8) 72 dropout_4 (Dropout) (None, 8) 0 dense_5 (Dense) (None, 10) 90 dropout_5 (Dropout) (None, 10) 0 dense_6 (Dense) (None, 10) 110 ================================================================= Total params: 690 Trainable params: 690 Non-trainable params: 0 _________________________________________________________________ None Epoch 1/5 10412/10412 [==============================] - 44s 4ms/step - loss: 1.0539 - val_loss: 0.9925 Epoch 2/5 10412/10412 [==============================] - 34s 3ms/step - loss: 0.9993 - val_loss: 0.9889 Epoch 3/5 10412/10412 [==============================] - 36s 3ms/step - loss: 0.9717 - val_loss: 0.9405 Epoch 4/5 10412/10412 [==============================] - 40s 4ms/step - loss: 0.9585 - val_loss: 0.9493 Epoch 5/5 10412/10412 [==============================] - 36s 4ms/step - loss: 0.9536 - val_loss: 0.9510