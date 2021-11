Futoshiki - geneticky

def gene_spaces ( grid , constraints ): size = len ( grid ) spaces = [[{ val } if val else set ( range ( 1 , size + 1 )) for val in row ] for row in grid ] def flatten_size ( item ): return len ( item ) if isinstance ( item , set ) else sum (( flatten_size ( s ) for s in item )) curr_size = flatten_size ( spaces ) while True : # unique value constraint for rows and columns for x in range ( size ): for y in range ( size ): sp = spaces [ x ][ y ] if len ( sp ) == 1 : for i in range ( size ): if i != x : spaces [ i ][ y ] -= sp if i != y : spaces [ x ][ i ] -= sp # constraints defined by assignment for low , high in constraints : l0 , l1 , h0 , h1 = * low , * high min_value = min ( spaces [ l0 ][ l1 ]) spaces [ h0 ][ h1 ] = { v for v in spaces [ h0 ][ h1 ] if v > min_value } max_value = max ( spaces [ h0 ][ h1 ]) spaces [ l0 ][ l1 ] = { v for v in spaces [ l0 ][ l1 ] if v < max_value } new_size = flatten_size ( spaces ) if new_size >= curr_size : break curr_size = new_size return spaces def gene_space_prep ( space ): return [ list ( space [ i ][ j ]) for i in range ( len ( space )) for j in range ( len ( space ))] gene_spaces ( grid , constraints )