Domácí wifi mesh pomocí Xiaomi Mi Router AX1800

Bydlím v půlce dvojdomku a rozhodl jsem se, že celý dvojdomek pokryji signálem wifi. Možností jak to udělat je víc.

Typy zařízení

Existují následující typy zařízení, které by mi s daným úkolem pomohly:

Wifi Extender

Wifi Router

Wifi Access Point

Wifi Extender je ta nejhorší možnost. Pro svou funkci využije půl pásma a do sítě přináší chaos a nestabilitu. Bylo mi tedy jasné, že budu potřebovat Router nebo Access point a očekával jsem, že nebudu muset řešit, který z nich to bude. Ale vědel jsem, že pro hladké přecházení mezi dvěma zařízeními budu potřebovat, aby podporovaly funkci mesh. Dvojdomek je rozumně pokrytý ethernetem, což jsem předpokládal, že mi pomůže. Ipv6 reálně zatím nevyužiji, ale odmítám platit výrobcům, kteří ho ignorují.

Mé požadavky

Nejnovější wi fi 6 ( 802.11ax )

Mesh

Ipv6

Hledání

Prohledal jsem tedy pár obchodů a nejlepší filtrování podle mých požadavků jsem našel na alze a czechcomputeru. Tam jsem nakonec objevil Xiaomi Mi Router AX1800 Nejen že vyhovoval mým papírovým požadavkům, ale dokonce se i líbil mé ženě, takže jsem neváhal a hned dva koupil. Pro ty z vás, které můj článek už začíná nudit, je tu spoiler alert. Byla to chyba, neopakujte ji po mě. Stála mě trochu peněz a spoustu nervů. Zbytek článku osvětlí proč.

Dojmy

První

První co mě zaujalo byl fakt, že ve světě se tento model jmenuje Xiaomi Redmi AX5. Model Xiaomi AX1800 ve světě existuje také, ale je jiný, je trochu lepší, barvu má černou, vypadá úplně jinak. Toto ztěžuje hledání relevantních informací, zajímalo by mě zda to firma Xiaomi dělá záměrně.

Druhý

Druhé co mě zaujalo byl návod, který byl extrémně krátký. Říkal jsem si, že router byl levný, tak na návodu ušetřili. Ale protože jsem na střední škole pracoval jako správce malé sítě, tak jsem oplýval sebedůvěrou. V návodu bylo napsáno, že ethernet se má strčit do díry WAN (ještě tam jsou další tři díry LAN), připojit se mobilem k nové wifi, otevřít prohlížeč, zadat nové heslo, zadat zemi, kliknout na checkboxy, že se vším souhlasím a stisknout Ok. O co větší bylo mé překvapení, když po tom všem tlačítko Ok zůstalo disablované. Návod na jednu stánku a stejně je nefunkční. Věřím, že tady to BFU vzdá. Já se nevzdal a router jsem několikrát resetoval a zkoušel to znovu. Až jsem přišel na to, že je nutné zemi nejdřív nezadat a kliknout checkbox, že jsem ji zadal. Vyskočí chyba, že mám zadat zemi a pak po jejím zadání je tlačítko konečně kliknutelné. Opravdu špatné přivítání. Tím návod končí, jen doporučí aplikaci, kterou jsem si nainstaloval.

A plikace

Aplikace pro svou funkci vyžadovala registraci, kde se ptali na email, telefonní číslo a já nevím co ještě. Moc se mi to nelíbilo, ale neviděl jsem alternativu. Nakonec se mi aplikace na pohled celkem líbila. Zapojit druhý router do mesh jsem ale nedokázal, tak jsem prohledal YouTube. Našel jsem Číňana, co docela hezky vysvětloval, jak na to. Bylo potřeba s druhým routerem nedělat nic podle návodu, ale dát ho do elektřiny blízko prvnímu a chvíli klikat v aplikaci. Tím se aktivuje mesh with wifi backhaul. To znamená, že to sežere celé 5GHz pásmo pro komunikaci mezi routery. Zapojil jsem druhé zařízení do ethernetu (LAN1), ale nedokázal jsem zjistit, jestli ho reálně používá.

P roblémy

První problém

To mi v tu chvíli zas tak nevadilo, musel jsem řešit urgentnější věci. Ale po několika dnech jsem si všiml, že mi síť začíná kolabovat. Různé části sítě se přestávaly viděl a já nevěděl proč. Svůj DHCP server mám nastavený, že dává IP z rozsahu 10.0.0.* a navíc dává podle MAC stejné IP. Ale po zkoumání jsem zjistil, že některá zařízení v síti mají IP z rozsahu 192.168.80.* a ta se tedy neviděla s těmi se standardní IP. Pozorně jsem si prošel celou aplikaci, ale nastavení DHCP serveru tam nikde nebylo. Věřím, že na tomhle skončí poučenější uživatelé, kteří router vrátí s tím, že jim rozbíjí síť. Já bádal dál a na dalším čínském YouTube jsem zjistil, že existuje i webové rozhraní, které nabízí jiné možnosti nastavení. Ne víc nebo méně, než aplikace, ale prostě jen jiné. Velmi matoucí. A tam jsem konečně našel, že tam DHCP server je, a že je zapnutý. Z mého pohledu je dost drzé, že je tam něco tak zásadního zapnuté, ale tolik ukryté.

D alší problémy

DHCP server jsem tedy vypnul a myslel, že mám vyřešeno, ale to byl velký omyl. Po vypnutí si stěžovaly mé wifi zařízení, že nedostávají IP. Router jejich requesty prostě sežral a nepustil dál. Po dalším laborování jsem zjistil, že při vypnutém DHCP serveru musím vytáhnout kabel z WAN a dát ho do LAN (takového času, co každé takové zjištění bere). Pak zařízení přestane žrát DHCP requesty a wifi zařízení začnou fungovat. Jenže tímto přehozením kabelů se zařízení stane prakticky nepoužitelným. Zhasne dioda ukazující připojení k internetu. Aplikace k nastavení přestane fungovat. A webové rozhraní je použitelné pouze, pokud si člověk na tu chvíli kompletně přenastaví síťovou kartu. Musíte si lokálně změnit IP, masku, DNS, prostě všechno. Každé další hraní s nastavením (a že jich do teď bylo) se stane peklem.

Poslední pokus

Jako poslední možnost jsem zkoumal, zda by šlo mít v síti můj hlavní DHCP server i tento. Jenže zařízení má pevně daný rozsah IP adres a nemožnost je spárovat s MAC adresami. Takže pro mě nepoužitelné. Jelikož jsem musel řešit i jiné věci, tak jsem o 2 dny nestihl 14 denní lhůtu na vrácení. Zkusil jsem tedy v czechcomputeru reklamaci a po telefonátu jsem jim poslal velmi obsáhlý email se všemi potížemi. Těsně před plynutím 30 dnů mi odepsali, že jejich technik nedokázal chybu zreprodukovat, a že tedy reklamaci zamítají. Měl jsem tu firmu rád, ale tentokrát mě dost naštvali, dalších několik let si u nich nic nekoupím a dobré jméno jim taky šířit nebudu. Pokud má někdo po této reklamě zájem si router koupit, tak je mám stále nové a neopotřebované a ani jsem je po tom všem neroztřískal:) Jediný případ, kdy by mohly obstojně sloužit, je pokud by celá síť byla postavena okolo nich. Pokud jim člověk ten DHCP server povolí, tak asi fungují dobře.

Ponaučení

Přečetl jsem si o zařízeních s mesh trochu víc a dospěl jsem k nějakým závěrům. Budu rád, pokud mi je v diskuzi potvrdíte nebo vyvrátíte.

Výrobci se snaží svá zařízení prodávat jako routery a ne jako access pointy. Tzn zařízení počítá s tím, že jeho DHCP server bude zapnutý. Pokud má zařízení nějaké vlastnosti navíc (QOS, Parental control atd.), tak ty fungují jen v režimu routeru. Pokud zařízení umí mesh, tak je to jisté jen v režimu routeru. Některé je umí i v režimu access pointu, ale není to zaručeno a je třeba to zkoumat zvlášť. Pokud má člověk funkční ethernet, tak chce kupovat zařízení s dual-band (2.4GHz a 5GHz) a ne tri-band(2.4GHz, 5GHz a 5||6GHz). U dual-bandu musí zkontrolovat, že podporuje wired backhaul. Tri-band zařízení jsou myšlené tak, že ten třetí kanál je určený pro komunikaci mezi routery a ty jsou na to optimalizované. Wired backhaul, buď nebudou vůbec umět, nebo ano, ale s různými problémy.

S těmito znalostmi teď hledám nová zařízení. Máte zájem o další článek na téma boje s novým zařízením?

No a nakonec, že člověk má zařízení, se kterým není spokojený, vracet včas. A nebo nenakupovat u czechcomputeru.