 »   »   »  Nadějné české projekty pro pacienty

| Petr Kajzar

V České republice běží několik úžasných projektů, které mají z mého pohledu obrovskou šanci reálně pomoci pacientům. Měl jsem teď příležitost strávit týden v různých prostorách budov ČVUT, koukat okolo sebe a hledat inspirativní myšlenky. A je jich několik! Určitě se dostanu i k velmi povedenému glukometru, který nedávno vyhrál cenu Imagine Cup. Ale o něm se psalo hojně, proto nejdříve mrknu na méně známé projekty.

Poruchy artikulace u Parkinsonovy nemoci

Parkinsonova nemoc je chronické onemocnění způsobující degeneraci neuronů a projevující se mimo jiné poruchami pohybu. Mohou se (kromě jiných!) objevit příznaky jako ztuhlost, třes, mimovolní pohyby, porucha chůze nebo porucha mimiky a řeči. A právě poruch řeči si všímá diplomová práce Petra Bukovského s názvem Automatické hodnocení poruch artikulace samohlásek u Parkinsonovy nemoci. Vznikla letos na elektrotechnické fakultě ČVUT pod vedením Jana Rusze.

Autor navrhl automatickou metodu pro hodnocení poruch artikulace samohlásek, což by mohlo pomoci objektivně hodnotit proces a úspěšnost léčby pacientů, upozornit na progresi nemoci a samozřejmě také i případně být jedním z pomocníků při diagnostice poruch řeči i u jiných neurologických nemocí. Wow, tleskám!

Parkinsonova nemoc a architektura

Dostala se mi do ruky i půvabná brožurka Jana Tomandla a Ireny Šestákové z fakulty architektury ČVUT o výzkumu a novinkách v architektuře, které umožní pacientům s Parkinsonovou chorobou lépe zvládat pohyb v prostoru a omezit nežádoucí psychické příznaky této nemoci. Brožurka popisuje rytmizaci a plynulost prostoru, omezení rušivých prvků, zlepšení orientace a bezpečnosti pacienta v pohybu a na konkrétních příkladech ukazuje aplikaci všech těchto poznatků.

Aplikace Záchranka

O aplikaci Záchranka, která pochází od českých autorů, toho bylo napsáno mnoho a už je docela známá. A je fakt výborná! Tenhle šikovný prográmek pro mobily umí jednoduchým způsobem kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu a navíc záchranářům poskytuje informace o přesné poloze a základní zdravotní data, která v aplikaci uložíte.

Autoři píšou, že díky přesné lokalizaci bylo možné již v desítkách případů zkrátit čas příjezdu záchranky o více jak 20 minut. To je mnohdy k nezaplacení a považuji tuto aplikaci za ukázku toho, jak dokáže i mobil zachránit zdraví či dokonce život!

Laryngo Voice

O zajímavém společném projektu Západočeské univerzity, ORL oddělení fakultní nemocnice v Motole a firmy Certicon mi nedávno pověděl jeden kamarád. Projekt se jmenuje Laryngo Voice a jeho cílem je pomoci pacientům s rakovinou hrtanu, kteří buď mají problémy s hlasem, nebo musí podstoupit operační odstranění hrtanu a hlasivek. Existuje spousta udělátek text-to-speech, ale tento projekt má obrovskou přidanou hodnotu: před ztrátou hlasu umožní nahrát pacientův vlastní mluvený projev a ten pak použít pro generování hlasu z psaného textu. Po operaci nebo poškození hlasivek tak pacient může využít svůj vlastní hlas a alespoň takto „mluvit“ hlasem, který je velmi podobný jeho původnímu.

Glukometr X.GLU

Tento revoluční glukometr snad ani není třeba představovat, informace o jeho nedávném úspěchu na soutěži Imagine Cup proběhly médii jako smršť. Autorům se povedlo vměstnat glukometr, do nynějška odporně velké a neforemné zařízení na měření hladiny krevního cukru pro pacienty s cukrovkou, do elegantní kartičky velikosti kreditky. Spolu s mobilním telefonem pak toto zařízení dokáže informovat například příbuzné o aktuální glykémii (v případě potíží či život ohrožující hladiny cukru v krvi). Pro děti s cukrovkou to bude výborná hračka, pro rodiče úžasný pomocník a pro dospělé diabetiky mladšího věku skvělá vychytávka, která se vleze třeba do pouzdra chytrého telefonu. Prostě autoři přinesli svěží vítr do diabetologie.

Správný směr

Určitě jsem nepokryl všechny projekty, které v ČR mají zajímavou a užitečnou myšlenku. Nicméně právě takovéto projekty mi dávají smysl. Ovšem, hračky pro sportující mladé lidi, jako náramky, sporttestery a sledovače spánku, kalorií, močení a bůhvíčeho ještě se sdílením v cloudu a hezkými grafy jsou vděčným námětem různých aplikací a informačních webů. Ale opravdový přesah do medicíny mají spíše takové projekty, které významně usnadní život pacientům s reálnými (často chronickými a život obtěžujícími) chorobami. Fandím jim!

A jestli znáte nějaký podobně užitečný český projekt, sem s ním, pošlete mi odkaz do komentářů, budu moc rád!