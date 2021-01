Instalace Kali Linuxu na WSL2 ve Windows 10

Kali Linux je distribuce založená na Debianu. Hlavně je používaná pro digitální forenzní analýzu a penetrační testování. Nicméně je zajímavá i pro laiky. Tím, že balíčky odvozuje od testovací verze Debianu, tak je vlastně aktuálnější, než klasický Debian bývá. A navíc obsahuje šikovné nástroje pro získávání informací, takže se hodí i na takové lehké domácí oťukávání vlastních sítí.

No a nejdůležitější bod programu: Kali obsahuje fakt hustý nástroj win-kex , s jehož pomocí je integrace do Windows úplně jednoduchá, včetně terminálu, zvuků a komplet grafického rozhraní hned v několika podobách: jako virtuální plocha, jako okno, případně v takzvaném seamless módu dokonce jako panel přes plochu Windows, takže dole máte hlavní panel Windows a při horním okraji panel Kali Linuxu! Je to opravdu tak.

(Je to hlavně příspěvek o pokusu instalovat Kali ve WSL2, bohužel tady nebudu rozebírat podrobnosti o Kali Linuxu, popisovat, co je WSL, porovnávat WSL2 s WSL1 ani vysvětlovat, proč píšu o Windows a proč nepíšu o dual bootu nebo instalaci distribuce bez Windows.)

Co je potřeba?

Budu instalovat Kali Linux na Windows Subsystem for Linux 2, takže potřebuji:

pro x64 Windows 10 verze 1903 nebo vyšší,

pro arm64 Windows 10 verze 2004 nebo vyšší,

cca 5–10 GB na disku,

admin práva, připojení k internetu, cca dvě kafe.

Instalace WSL2

Otevřu si PowerShell jako administrátor a nejprve povolím funkci Windows Subsystem for Linux (WSL) samotnou:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

Pak povolím funkci Virtual Machine Platform, která umožní používat verzi WSL2.

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

Poté restartuji počítač, aby se dokončilo nastavení Windows.

Teď je nutné nainstalovat update kernelu pro WSL2 (x64, arm64, podrobnosti vizte na https://aka.ms/wsl2kernel).

A nakonec opět spustím PowerShell a nastavím WSL verze 2 jako výchozí:

wsl --set-default-version 2

Hotovo. Můžeme instalovat Kali Linux.

Instalace Kali Linuxu na WSL2

Tohle bude jednoduché, stačí přejít na stránky Windows Store, navštívit stránku aplikace Kali Linux a nainstalovat. Je to cca 250 MB, takže tohle bude chvíli trvat a tak zřejmě bude čas na první kafe.

Nastavení Kali Linuxu a instalace nástroje win-kex

Po úspěšné instalaci Kali Linuxu můžete aplikaci spustit. Otevře se vám terminál, ještě chvíli bude instalovat a pak vás vyzve k zadání uživatelského jména a hesla.

Počínaje verzí 2016.1 je Kali Linux tzv. rolling release, tj. průběžně aktualizovaný systém založený na Debian Testing.

A pokud jste Kali používali někdy dříve, možná vás překvapí, že od verze 2020.1 už nepoužívá defaultně root uživatele. Takže budete muset občas psát sudo.

Ale to jsem odbočil. Kali Linux se ptá na uživatelské jméno a heslo, které se samozřejmě může lišit od jména a hesla používaného ve Windows. Zadejte jej a rovnou aktualizujte systém, např. příkazem:

sudo apt update && sudo apt dist-upgrade

Je možné, že teď bude čas na druhé kafe, ale nespěchejte s ním, budete ho ještě dopíjet v dalším kroku.

Jakmile totiž aktualizace doběhne, od této chvíle je Kali Linux připraven na vaše příkazy. Ale zatím pouze v terminálu. A nyní konečně můžete nainstalovat kouzelný nástroj win-kex :

sudo apt install kali-win-kex

Tohle bude cca 600 MB ke stažení, hurá, můžete dopít to druhé kafe. Během instalace se vás to ještě zeptá na rozložení klávesnice, takže zůstaňte bdělí.

Hotovo?

wik-kex ve stručnosti

Win-Kex je nástroj, který umožňuje používat Kali Linux pohodlně v režimu WSL2. A to hned v několika podobách:

okno nebo celá obrazovka

seamless mód, tj. panel na obyčejné ploše Windowsů.

Zároveň zajišťuje fungování zvuků, sdílení schránky pro kopírování a vkládání, více sessions a podobně.

Stačí z Windows z nabídky Start spustit Kali Linux, do jeho terminálu vepsat příkaz:

kex

odsouhlaste ve firewallu přístup k síti, vymyslete si nějaké heslo k serveru a prostřednictvím automaticky nakonfigurovaného VNC serveru (TigerVNC) se dostanete na plochu Kali Linuxu s prostředím Xfce.

Pokud vás spíše láká seamless mód, spusťte:

kex --sl

a díky VcXsrv Windows X serveru uvidíte panel Kali Linuxu přes svou plochu Windows s panelem na horní liště. U mne to startuje cca 20 sekund, takže je potřeba chvilka trpělivosti.

Jakmile chcete vyskočit z Kali Linuxu pryč, přes panel se odhlaste a je to.

(Pozn.: při prvním spuštění mi Win-KeX zobrazoval jen černou obrazovku, ale když jsem jej poprvé spustil přes sudo, tak se rozjel a už sudo nevyžaduje.)

Pro více informací a screenshotů k Win-KeXu se podívejte do dokumentace.

Závěr

Terminál Kali Linuxu běží pod WSL2 stabilně a svižně, v rámci mých potřeb jsem nenarazil na žádné limity, a to ani u výkonu.

Win-KeX je fajn nástroj, vypadá perfektně, ale nechová se ještě úplně stabilně. Občas potřebuje restart, občas se odmítá spustit a podobně. Nicméně je stále ve vývoji a už teď je to zajímavá věc aspoň na vyzkoušení.