V zápisníku mám z letošního října několik stran ručně psaných poznámek a hned na první z nich větu, která mě potěšila: doba vendorlocků je (snad) pryč. Zazněla v úvodu Národního dialogu pro digitalizaci zdravotnictví, který se 19. října konal v pražském hotelu ILF a navázal na zářijové setkání nerdů okolo FHIR v Ostravě.
Udělal jsem si z poznámek osobní výběr. Úplný a poctivý report najdete na digitalhealth.cz od Petra Moláčka, já se podělím o to, co mě zaujalo jako praktického lékaře.
Kdysi se konala setkání vývojářů zdravotnických informačních systémů u Ing. Miroslava Zámečníka. Šlo o „srovnání NISů“ ve smyslu sladění vzájemného postupu a struktury. Dlouho se nic takového nedělo a letošní říjnové setkání bylo unikátní tím, že vzniklo zdola, nekomerčně a bez iniciativy ministerstva. Sešli se konkurenti, autoři standardů, veřejná správa i zdravotníci, aby si řekli, jak ten FHIR a sémantickou interoperabilitu budou dělat spolu. Všichni řeší podobné problémy a všichni chtějí být správně zapojení, proto je čas sednout si k tomu a spolupracovat.
Přitom spousta fakt šikovných a užitečných věcí připravených odborníky projde mnoha politickými a úřednickými dveřmi, a pak, než se dostanou do nějaké rozumné strategie, se rozmělní nebo vytratí. To je úskalí demokracie, a proto je o to cennější, když se setkají rovnou lidé, kteří systémy tvoří.
Krátce před tímto setkáním navštívila Finsko česká výprava v čele s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Finové nám ukazovali svou digitalizaci zdravotnictví a je znát, že ji dělají proto, aby zlepšili péči, kontinuitu a bezpečí pacienta a usnadnili práci zdravotníkům. Připadalo mi to jako milá připomínka, že standardy jsou jen jednou částí cesty. Tou druhou je společný cíl a ochota domluvit se napříč organizacemi.
Jedna myšlenka z úvodu mi utkvěla: interoperabilita není zátěž, ale věc, která ve finále chrání zdraví i peníze nás všech. Zní to jako slogan, jenže každý, kdo někdy opisoval medikaci z propouštěcí zprávy do ambulantního systému, ví, že je to hlavně každodenní realita.
Líbilo se mi také, že spousta věcí vzniká komunitně. Stát teď částečně staví na sítích, které už existují, a metodika formátů od úrovně L1 po L3 se pomalu otevírá k tomu, co známe z HL7 CDA a HL7 v3. Nestor české interoperability Hynek Kružík popsal, z čeho se klinický dokument skládá: z hlavičky, strukturovaného těla, prezentovatelné podoby a příloh. Člověku stačí text, který si přečte, jenže systém na druhé straně potřebuje vědět, co je v něm diagnóza, léčba a výsledek.
Hynek Kružík připomněl hranice automatické kontroly. Pro mě z toho plyne jednoduché pravidlo: zelená fajfka z validátoru ještě neříká, že zpráva v praxi poslouží.
Podobné příběhy přinesly i další dvě přednášky.
Lukáš Nechvátal ze STAPRO mluvil o cestě laboratorních hodnot z DASTY na úroveň L3 a o číselníku NČLP. U TSH je dobře vidět, proč na tom záleží: téže veličině může odpovídat několik položek podle použité techniky.
Pavlína Vránová z ORCZ provedla posluchače zobrazovacím vyšetřením od žádanky ke zprávě. Do žádanky patří výška a hmotnost kvůli výpočtu radiační zátěže a pohyblivost pacienta kvůli naplánování vyšetření. Typické chyby bývají ty, které projdou validátorem, ale v praxi neobstojí.
Z toho mi zůstal pocit, že dobrá interoperabilita je z části technika a z části ohleduplnost vůči tomu, kdo zprávu dostane.
Tomáš Urbanczyk představil implementační demo pro eŽádanky. V ukázce se z textově zadaného požadavku stala strukturovaná žádanka, která doputovala do jiného systému.
eŽádanka řeší dohledatelnost a sledovatelnost péče. Dnes jako praktik vystavím žádanku, v akutních případech pacienta i objednám, ale výsledek mnohdy dostane pacient do ruky a ke mně se už nedostane. Nebo si termín vůbec nezarezervuje (buď nenajde ambulanci s volnou kapacitou, nebo odjede na dovolenou a žádanku ztratí). Nemám šanci dohledat, kdo na vyšetření skutečně došel a s jakým výsledkem. Tohle všechno bude od 1. 7. 2027 mnohem jednodušší.
Praktickou otázkou zůstává, jak ošetřit požadavky pro lázně, OLÚ a další zařízení a zda vznikne český návod pro obecnou objednávku. A jak upozornil Tomáš Urbanczyk, vyexportovat požadavek není problém, těžší je ho správně přijmout, zejména pokud jde o terminologii a SNOMED CT.
Posledním blokem byla infrastruktura. Josef Friedl, Ondřej Hoferek a Kamil Ehrenberger představili akreditované afinitní domény (AAFD), které fungují primárně decentralizovaně, tedy peer-to-peer. Každá doména má svá data, dokument může být uložen ve více doménách a mezi doménami funguje federace. Zapamatoval jsem si dvě věci: identita volajícího nesmí být ztracena a identita poskytovatele i lékaře je podepsaná a putuje s požadavkem. Důvěra mezi lidmi se opírá o to, že vím, s kým mluvím, a důvěra mezi systémy se analogicky opírá o podpis a dohledatelnou stopu.
Měl jsem možnost spolu s fyzioterapeutem Lukášem Kubinou přidat klinický pohled. Mluvili jsme o tom, aby kódování řešil systém a my mohli nález či požadavek napsat po svém a jen potvrdit nabídnutý pojem ze strukturovaného číselníku. Podobně u příchozích zpráv: lékaře zajímá především změna medikace a úkoly, fyzioterapeuta třeba osteoporóza, která mění volbu techniky. Zpráva, u které musím odklikat desítky políček, by o svou hodnotu přišla.
Řekl jsem tam:
Stejnou informaci my ukládáme na několika místech najednou. A teď nevíme, kde to máme udržovat jako nejaktuálnější.
Odstranit tuhle duplicitu přitom nemusí čekat na pokročilou umělou inteligenci. Stačí dobré vazby, jedno místo pravdy a ohleduplný návrh. Jde o jakousi „vnitřní“ interoperabilitu systému, na které se dá postavit i ta vnější. Dobře strukturovaný systém bez duplicitních (a vzájemně si odporujících) dat je pak vhodná půda pro různé AI nadstavby.
Odcházel jsem optimistický. Máme standardy, návody i validátory, termíny jsou na stole a lidé kolem nich spolu mluví s upřímným zájmem. Teď to chce nechat všechno dozrát v provozu: dopsat pravidla, sladit služby a vyzkoušet je v opravdových ordinacích a nemocnicích. A přitom nezapomenout, že na druhém konci vždycky sedí pacient a lékař.
Za pozvání a skvělou atmosféru děkuji Michalu Opatřilovi a organizátorům z UmbrellaTeam a EEZY, HL7 ČR, NCEZ a ATDZ, všem přednášejícím za jejich práci.
Praktický lékař z podhůří Beskyd. Zajímám se o eHealth, sémantickou interoperabilitu a o to, jak umělou inteligenci uplatnit v každodenní praxi.
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