„Pokud dáme umělé inteligenci iniciativu jako první, studující přicházejí o aktivní přemýšlení i o rozvoj vlastního úsudku.“ Tato myšlenka rezonuje v mém nedávném textu o webináři z konference Innovating Higher Education v Haagu. Kdykoliv se totiž mluví o technologiích ve výuce, nastává jakési přetahování: na jedné straně nadšení z toho, co všechno algoritmy zvládnou vygenerovat, na straně druhé obava, že technologie učitele zcela nahradí a ze studentů vychovají pasivní spotřebitele bez kritického myšlení.
Když se jako praktický lékař dívám na nástup generativní umělé inteligence do školství, nemohu se ubránit pocitu déjà vu. V ordinaci se s dopady algoritmické diagnostiky a internetového samostudia setkávám také. Pacient přijde s přesně zformulovanou hypotézou, kterou mu vygeneroval jazykový model nebo vyhledávač, a mým úkolem není jen zhodnotit jeho zdravotní stav, ale především rozklíčovat, kde algoritmus zaměnil pouhou pravděpodobnost za klinickou realitu a kde vyvolal zbytečné pochybnosti nebo úzkost. V lékařství dobře víme, že spoléhat se na automatizovaný výstup bez porozumění kauzálním souvislostem vede k diagnostickým omylům. Podobný zápas se odehrává v učebnách a posluchárnách.
Do této rozehrané partie vstupuje nová kolektivní monografie STEM Education: Shaping Future Learning Practices in the Age of AI. Kniha jde jinou cestou: namísto plytkého seznamu aktuálních promptů či apokalyptických varování nabízí hluboký, výzkumně podložený pohled na to, jak generativní AI proměňuje výuku přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM). Pro české čtenáře je tu navíc příjemný bonus: vedle ostatních světových kapacit v knize najdeme i kapitolu Martina Bílka a Moniky Pelikánové z Univerzity Karlovy.
Knihu otevírá kapitola Douglase K. Hartmana z Michigan State University, který se ptá na zdánlivě jednoduchou věc: co nás může století výzkumu vzdělávání učitelů naučit o tom, jak dnešní pedagogy připravit na etické a efektivní využívání generativní AI?
Autor připomíná tvrdou realitu. Většina tradičních kurzů profesního rozvoje učitelů dlouhodobě selhává – bývá příliš obecná, jednorázová a odtržená od reality třídy. Pokud prostě vezmeme generativní AI a uspořádáme pro učitele jednodenní školení „jak psát prompty“, dopadne to úplně stejně.
Hartman na základě historických dat definuje sedm pilířů efektivního profesního rozvoje (zaměření na konkrétní obsah, aktivní učení, spolupráce kolegů, modelování praxe, expertní koučink, průběžná reflexe a dlouhodobost) a ukazuje, jak se do nich může zapojit AI. Nikoli jako náhrada učitele, ale jako „interaktivní sparingpartner“. Učitel matematiky tak nepoužívá AI k tomu, aby za něj napsala písemku, ale simuluje s ní rozhovor se žákem, který „trpí“ konkrétním nepochopením, a zkouší si různé strategie kladení otázek v bezpečném prostředí.
Na Hartmanovu historickou perspektivu navazuje kapitola autorů Anssiho Lindella a Anny-Leeny Kähkönen z Finska, která přináší klíčový rozměr pro uvažování o budoucnosti vzdělanosti: koncept 4Cs (critical thinking, communication, collaboration, creativity). Autoři zdůrazňují, že zatímco rutinní faktografii a zpracování dat dokáže algoritmus převzít, transversální kompetence představují vyšší kognitivní a lidské schopnosti, které stroj nahradit nedokáže.
V konceptu 4Cs vidím dokonalou paralelu k tomu, co tvoří samotné jádro klinického úsudku v medicíně:
Lindell a Kähkönen ukazují, že AI v rukou studenta či učitele nemá tyto kompetence nahrazovat, ale stimulovat. Může sloužit jako sokratovský oponent v debatě pro tříbení kritického myšlení, jako spouštěč lidského brainstormingu pro rozvoj kreativity nebo jako nástroj pro strukturování týmové spolupráce.
Velmi cenný pohled pro každého, kdo se na výuku dívá praktickýma očima, přináší teoretický rámec Mutlu Cukurovy z University College London. Cukurova přehledně definuje tři režimy integrace AI a varuje před pastmi, do kterých tak snadno padáme.
Pokud AI svěříme kognitivně náročné úkoly – od automatického známkování esejí přes generování testů až po tutoringové systémy bez lidského zásahu –, dosáhneme sice úspory času a vysoké efektivity, ale za drastickou cenu. Jakmile učitel nebo student přestane vykonávat kognitivně náročné operace, dochází k rychlé atrofii dané dovednosti.
V lékařství pro to máme přímou analogii: pokud mladý lékař přestane samostatně vyhodnocovat EKG či rentgenový snímek a spolehne se výhradně na automatický popis přístroje, jeho schopnost odhalit jemnou patologii v krizové situaci dramaticky klesá. Cukurova v této souvislosti odkazuje na letectví, kde pilotské trenažéry povinně zařazují hodiny ručního řízení bez autopilota. Ve výuce STEM proto navrhuje záměrné zařazování screen-free neboli unplugged aktivit bez obrazovek a algoritmů – nikoli ze zpátečnictví, ale jako nezbytný trénink k udržení kognitivní kondice.
Ideální stav nastává tehdy, když člověk a AI pracují v týmu s jasně rozdělenými rolemi. Algoritmus exceluje v bleskovém zpracování dat, vyhledávání vzorců v laboratorních protokolech, identifikaci typických chyb v žákovských pracích nebo navrhování variant výukových scénářů. Člověk si však ponechává monopol na to, v čem stroje z principu selhávají: na empatický přístup, vztahovou interpretaci, etické rozvažování a hluboký pedagogický či klinický úsudek. AI v tomto režimu učiteli nic nenařizuje, pouze nabízí podklady. Finální rozhodnutí i odpovědnost zůstávají na člověku.
Mnohé technologické vize básní o „hybridní inteligenci“, kde spojením člověka a stroje vzniká nová kvalita překonávající oba samostatné prvky. Cukurova však chladí hlavy odkazem na rozsáhlou meta-analýzu, která ukázala šokující fakt: celkem v 58 % případů dosáhly týmy složené z člověka a AI horších výsledků než ten nejlepší z nich pracující samostatně.
Synergie je v praxi nesmírně vzácná a vyžaduje vysokou AI gramotnost i promyšlené pedagogické vedení.
Cukurova zdůrazňuje, že cílem vzdělávání nemá být automatizace výuky za účelem úspory času, ale posílení tzv. teacher agency – tedy schopnosti učitele uplatňovat odborný úsudek, inovovat a držet pedagogické kormidlo pevně v rukou.
Střízlivý pohled přináší Peter Wulff z německé Ludwigsburg University of Education v kapitole o dvou tvářích AI (Janus-faced nature). Na příkladech z fyziky a přírodních věd ukazuje fundovaný rozpor:
Wulff varuje před tím, co v medicíně i pedagogice nazýváme iluzí kompetence: AI dokáže vytvořit velmi přesvědčivě vypadající vědecký text nebo odborný posudek, aniž by uživatel tušil, že se v hloubi skrývá vědecký nesmysl.
Na toto riziko navazuje fenomén pojmenovaný na konferenci v Haagu jako slop loop – situace, kdy se AI živí výstupy AI („recyklování splašků“). Pokud studující pod tlakem termínů sáhne po nekritickém kognitivním odlehčení (cognitive offloading) a odevzdá vygenerovaný balast, který pedagog následně opravuje pomocí AI, vzdělávání ztrácí smysl úplně.
Ačkoli jádro monografie leží v teoretických a systémových rámcích, nabízí kniha i ryze praktické výukové scénáře. Příkladem je kapitola Martina Bílka a Moniky Pelikánové z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Autoři se zaměřili na tradičně abstraktní a pro žáky náročné téma chemického kurikula – chemické reakce. V tradiční výuce se toto klíčové téma často smrskne na vyčíslování chemických rovnic na tabuli a pasivní sledování demonstračních pokusů. Bílek s Pelikánovou ukazují, jak výuku proměnit v dynamický STEM projekt propojený s běžným životem, aniž by se vyprázdnil odborný obsah. Využívají takzvané experimental cycles a praktické úlohy z reálného života – třeba zkoumání samoohřívacích nápojů či chladicích obalů na bázi exotermických a endotermických reakcí.
AI v jejich podání nefunguje jako generátor hotových odpovědí, ale jako výzkumný asistent a kritický oponent. Žáci používají nástroje počítačového vidění k identifikaci látek, simulují reakční podmínky, především ale s AI vedou strukturovaný dialog prostřednictvím cílených promptů. Diskutují s ní například o etických a ekologických otázkách: „Co by se stalo, kdybychom všechny plasty nahradili bioplasty?“ či „Má koroze kovu i nějakou pozitivní stránku?“ Žáci jsou přitom vedeni k tomu, aby výstupy AI neustále porovnávali s učebnicemi a laboratorními daty, protože neplacené verze AI modelů v chemii poměrně často halucinují.
Tento český příklad krásně ilustruje, že smysluplná integrace AI neznamená vymýšlet zcela nový obsah, ale změnit formu práce: posunout žáka od pasivního příjemce k aktivnímu badateli, který algoritmus používá jako nástroj, ale sám rozhoduje, kam se bude výuka ubírat.
Kniha v dalších kapitolách rozebírá integraci AI do inženýrského designu, badatelsky orientovanou výuku v kuchyňské chemii na finské univerzitě nebo využití generativní AI při tvorbě matematického umění a udržitelnosti (STEAM).
Napříč celou monografií se táhne červená nit, která přesně odpovídá jednomu z dojmů z konference v Haagu: nejdřív přemýšlí člověk, pak nastupuje AI. Kdykoliv se z AI stane zkratka k obcházení kognitivní námahy, výuka selhává. Pokud se ale AI zasadí do smysluplného pedagogického rámce, kde slouží jako zrcadlo pro reflexi, podklad pro diskusi nebo nástroj pro vizualizaci složitých dat, dokáže otevřít dveře k dovednostem 21. století.
Jako praktickému lékaři mi tato monografie potvrdila to, co si každodenně ověřuji v ordinaci: největším rizikem moderních technologií je iluze kompetence. Generativní AI dokáže žákovi i studentovi medicíny vytvořit perfektně strukturovaný text, který na první pohled vypadá jako práce odborníka. Pokud však studující neprošel poctivým procesem osvojování základních faktů a budování mentálních modelů, chybí mu schopnost hodnotícího posuzování (evaluative judgement). Bez ní nedokáže poznat, kdy AI nabízí geniální syntézu a kdy přesvědčivě servíruje nebezpečný nesmysl.
Základem stavby vzdělávání v éře AI proto musí být jasná posloupnost: nejdříve vlastní úsudek a hypotéza („Nejdřív přemýšlím já, až pak se ptám AI“), následně přesná tvorba promptů a nakonec přísná verifikace vůči odborným zdrojům.
Pro budoucí výuku STEM i jakéhokoli jiného oboru z toho plynou tři zlatá pravidla:
Monografie STEM Education: Shaping Future Learning Practices in the Age of AI je mimořádně cenným počinem. Nabízí pevný vědecký základ, konkrétní výukové scénáře a tolik potřebný nadhled v době, kdy je vzdělávání (neřku-li celé odvětví AI) zaplaveno marketingovým šumem.
Pro zájemce o AI ve vzdělávání mám na závěr dobrou zprávu: vydavatelství Palgrave Macmillan zpřístupnilo celou knihu zcela zdarma v režimu Open Access pod licencí Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. Každý si ji tak může volně stáhnout, přečíst a čerpat z ní inspiraci pro vlastní praxi.
Praktický lékař z podhůří Beskyd. Zajímám se o eHealth, sémantickou interoperabilitu a o to, jak umělou inteligenci uplatnit v každodenní praxi.
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