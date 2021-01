Sudoku - genetický algoritmus

class GA : PARENTS = 2 def __init__ ( self , population_size , solution_generator ): self . population_size = population_size self . population = [] while len ( self . population ) < population_size : solution = next ( solution_generator ) self . population . append (( solution . fitness (), solution )) def termination_criteria ( self ): return [ s for f , s in self . population if f == 0 ] def select_parents ( self ): res = [] coefficient = sum ([ 1 / f for f , s in self . population ]) while len ( res ) < self . PARENTS : threshold = random . random () fitness = 0.0 for f , s in self . population : fitness += 1 / f / coefficient if fitness >= threshold and s not in res : res . append ( s ) break return res @staticmethod def crossover ( parents ): def swap_grid ( g1 , g2 ): for r in range ( g1 . shape [ 0 ]): for c in range ( g1 . shape [ 1 ]): g1 [ r , c ], g2 [ r , c ] = g2 [ r , c ], g1 [ r , c ] child_1 = parents [ 0 ] . clone () child_2 = parents [ 1 ] . clone () for i in range ( 0 , WIDTH , 2 ): swap_grid ( grid ( child_1 . data (), i ), grid ( child_2 . data (), i )) return [ child_1 , child_2 ] def reduce_population ( self ): while len ( self . population ) > self . population_size : max_fitness = max ([ f for f , s in self . population ]) remove_index = [ i for i , p in enumerate ( self . population ) if p [ 0 ] == max_fitness ][ 0 ] self . population . pop ( remove_index ) def run ( self , max_iterations ): for iteration in range ( max_iterations ): solutions = self . termination_criteria () if solutions : return solutions for child in GA . crossover ( self . select_parents ()): child . mutate ( MUTATE_PROBABILITY ) self . population . append (( child . fitness (), child )) self . reduce_population () else : best = sorted ( self . population )[ 0 ] print ( f "BEST FITNESS: { best [ 0 ] } " ) return []