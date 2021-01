Sudoku - řešení silou

@timed def solution_2 ( sample ): def rowFor ( sample , i ): i = i // 9 * 9 return sample [ i : i + 9 ] def columnFor ( sample , i ): return sample [ i % 9 :len(sample):9] def squareFor ( sample , i ): x0 = ( i % 9 ) // 3 * 3 y0 = ( i // 9 ) // 3 * 3 return '' . join ([ sample [( y0 + j ) * 9 + x0 :( y0 + j ) * 9 + x0 + 3 ] for j in range ( 3 )]) allSet = set (( chr ( i ) for i in range ( ord ( '1' ), ord ( '9' ) + 1 ))) def potentials ( sample , i ): return allSet - set ( rowFor ( sample , i )) - set ( columnFor ( sample , i )) - set ( squareFor ( sample , i )) def solve ( sample , holes ): if holes : i , pos = holes [ 0 ] for v in pos : newSample = sample [: i ] + v + sample [ i + 1 :] res = solve ( newSample , holes [ 1 :]) if res : return res else : return None else : return sample holes = sorted ([( i , potentials ( sample , i )) for i , v in enumerate ( sample ) if v == '0' ], key = lambda x : len ( x [ 1 ])) return solve ( sample , holes )