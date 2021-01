Sliding puzzle - skládání kostiček

Řešení pro CodingGame

Jak jsem již psal v úvodu, tenhle problém jsem řešil v rámci cvičení na CodingGame.

To, co mne ještě dost zabavilo, bylo následující pravidlo pro danou hru:

Constraints: Response time first turn ≤ 1000ms

Jinak řečeno, výsledek jsem potřeboval dostat do jedné sekundy. A to byl dost velký problém.

Některé úpravy, které jsem udělal pro zlepšení rychlosti řešení:

Stav hry reprezentuji jako objekt jednotlivá políčka jsou reprezentována jako n-tice porovnání stavů se dělá na základě celého čísla, které získám zřetězením číslic všech políček

Tam, kde je to možné, nepoužívám seznam ale generátor

Pro vyhodnocení stavu jsem použil heuristiku Manhattan distance s korekcí na Linear Conflicts

s korekcí na Výsledek řešení není počet tahů, ale seznam všech stavů od výchozího do cílového (v odpovědi musím předat seznam tahů, které je potřeba udělat pro vyřešení hry)

No a dále uvádím výsledek svého snažení bez dalších zbytečných komentářů:





import sys import heapq W = 4 H = 3 MAX_COST = 50 initial_state = [] for i in range(3): for j in input().split(): x = int(j) initial_state.append(x) class Tiles: def __init__(self, seq): self.data = tuple(seq) self.value = int(''.join(("{0:02d}".format(i) for i in self.data))) def __eq__(self, other): return self.value == other.value def __iter__(self): return iter(self.data) def __len__(self): return len(self.data) def __getitem__(self, key): return self.data[key] def __lt__(self, other): return self.value < other.value def __str__(self): return f"Tiles:[val={self.value}, data={self.data}]" def index(self, value): return self.data.index(value) def next_states(self): def swap(data, a, b): for i in range(len(data)): if i == a: yield data[b] elif i == b: yield data[a] else: yield data[i] i, st = self.data.index(0), [] if i - W >= 0: st.append(Tiles(swap(self.data, i, i - W))) if i + W < len(self.data): st.append(Tiles(swap(self.data, i, i + W))) if i % W - 1 >= 0: st.append(Tiles(swap(self.data, i, i - 1))) if i % W + 1 < W: st.append(Tiles(swap(self.data, i, i + 1))) return st start_state = Tiles(initial_state) final_state = Tiles(range(W * H)) def get_manhattan_distance(a, b=final_state): dist = 0 for i1, val in enumerate(a): if val: i2 = b.index(val) x1, y1 = i1 % W, i1 // H x2, y2 = i2 % W, i2 // H dist += abs(x1 - x2) + abs(y1 - y2) return dist def get_linear_conflicts(a): rows = (tuple((a[i + j] for j in range(0, W) if i <= a[i + j] < i + W)) for i in range(0, len(a), W)) conflicts = 0 for row in rows: if not row: continue min_value = row[0] for i in range(len(row)): if row[i] < min_value: conflicts, min_value = conflicts + 1, row[i] return conflicts def get_linear_distance(a, b=final_state): return get_manhattan_distance(a, b) + get_linear_conflicts(a) def solve_a_asterisk(st, f): q = [] heapq.heappush(q, (f(st), st, [])) visited = set() while q: pri, state, prev = heapq.heappop(q) prev.append(state) visited.add(state.value) if state == final_state: return prev else: for t in state.next_states(): if t.value not in visited: cost = len(prev) + f(t) if cost <= MAX_COST: heapq.heappush(q, (cost, t, prev[:])) return [] res = solve_a_asterisk(start_state, get_manhattan_distance) for m in res[1:]: i = m.index(0) print(i // W, i % W)

A to je vše.