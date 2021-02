Nezávazné bádání nad časovou náročností programu - II

np . random . seed ( 0 ) X = 100 MAX_A , MAX_Y = 10 , 1000 x = np . array ( range ( 1 , X + 1 )) deviations = np . arange ( 0.0 , 0.21 , 0.02 ) sample_per_deviation = 100 for name , ( func , coef ) in SAMPLE_FUNCTIONS . items (): a , b = MAX_A , coef success = np . zeros ( deviations . shape ) for i , deviation in enumerate ( deviations ): for j in range ( sample_per_deviation ): y = func ( x , a , b ) * ( 1 + np . random . normal ( 0.0 , deviation , size = x . shape )) comp = complexity_phase ( x , y , X ) success [ i ] += int ( comp == name ) val = success / sample_per_deviation plt . plot ( deviations , val , label = name ) plt . legend ( bbox_to_anchor = ( 1.04 , 1 ), loc = "upper left" ) plt . xlabel ( "noise - deviation" ) plt . ylabel ( "probability of determination" ) plt . show ()