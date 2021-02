Nezávazné bádání nad časovou náročností programu - I

def complexity_phase ( x_values , y_values , samples ): """ Chooses algorithm complexity, which best suites provided data sample. :param x_values: independent variable representing sample data count :param y_values: dependent variable representing execution time (usually in seconds) :param samples: number of samples used for normalization :return: algorithm complexity label """ x = np . array ( x_values ) y = np . array ( y_values ) xx = np . linspace ( np . min ( x ), np . max ( x ), samples , dtype = int ) yy = np . interp ( xx , x , y ) min_y = np . min ( yy ) max_y = np . max ( yy ) norm_x = np . arange ( 1 , samples + 1 ) norm_y = ( yy - min ( y )) / ( max_y - min_y ) complexity = { 'O(1)' : ( lambda v : np . ones ( v . shape ), 2.0 ), 'O(log n)' : ( lambda v : np . log2 ( v ), np . log2 ( samples )), 'O(n)' : ( lambda v : v , samples ), 'O(n log n)' : ( lambda v : v * np . log2 ( v ), samples * np . log2 ( samples )), 'O(n^2)' : ( lambda v : np . power ( v , 2 ), np . power ( samples , 2 )), 'O(n^2 log n)' : ( lambda v : np . power ( v , 2 ) * np . log2 ( v ), np . power ( samples , 2 ) * np . log2 ( samples )), 'O(n^3)' : ( lambda v : np . power ( v , 3 ), np . power ( samples , 3 )), 'O(2^n)' : ( lambda v : np . exp2 ( v ), np . exp2 ( samples )), } res = [] for comp , ( func , coef ) in complexity . items (): z = np . sum ( np . power ( norm_y - func ( norm_x ) / coef , 2 )) res . append (( comp , z )) return min ( res , key = lambda a : a [ 1 ])[ 0 ] data_path = './AlgorithmComplexity' data_sets = [ 'data01.txt' , 'data02.txt' , 'data03.txt' , 'data04.txt' , 'data05.txt' , 'data06.txt' , 'data07.txt' , ] for sample in data_sets : values_x , values_y = [], [] with open ( os . path . join ( data_path , sample ), 'r' ) as f : complexity = f . readline () . strip () for l in f : x , y = l . split () values_x . append ( int ( x )) values_y . append ( float ( y )) x = np . array ( values_x ) y = np . array ( values_y ) estimated_complexity = complexity_phase ( x , y , 100 ) print ( f " { sample } : { estimated_complexity } " )