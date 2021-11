Futoshiki - klasicky

import numpy as np class GameBoard : def __init__ ( self , grid , constraints ): self . size = len ( grid ) self . grid = np . array ( grid ) self . constraints = constraints def allowable_values ( self , row , col ): if self . grid [ row , col ]: return { self . grid [ row , col ]} else : res = set ( range ( 1 , self . size + 1 )) res -= set ( self . grid [ row ]) res -= set ( self . grid [:, col ]) min_const = { self . grid [ high ] for low , high in self . constraints if low == ( row , col ) and self . grid [ high ]} if min_const : res = { v for v in res if v < min ( min_const )} max_const = { self . grid [ low ] for low , high in self . constraints if high == ( row , col ) and self . grid [ low ]} if max_const : res = { v for v in res if v > max ( max_const )} return res def is_complete ( self ): return all (( bool ( v ) for v in self . grid . ravel ())) def is_valid ( self ): if not self . is_complete (): return False for row in range ( self . size ): if len ( set ( self . grid [ row ])) != self . size : return False for col in range ( self . size ): if len ( set ( self . grid [:, col ])) != self . size : return False for low , high in self . constraints : if not self . grid [ low ] < self . grid [ high ]: return False return True def solve ( self , from_index = 0 ): if from_index < self . grid . size : row , col = from_index // self . size , from_index % self . size if self . grid [ row , col ]: return self . solve ( from_index + 1 ) else : for val in self . allowable_values ( row , col ): self . grid [ row , col ] = val if self . solve ( from_index + 1 ): return True self . grid [ row , col ] = 0 return False else : return True