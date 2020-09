Projekt ST – kapitola 1. - Proč, nač a co s tím?

Každý začátek je nějaký. Někdy lehký, někdy těžký, někdy obávaný. Já jsem dlouho snil o těch dokonalých počítačích z mého dětství – doma jsem měl bráchův osmibitový 800XL, ale pokaždé, když se mi dostal do ruky tehdejší počítačový časopis – Excalibur, tak jsem v duchu slintal nad obrázky z mnohem lepších strojů – Amig, STček a 386 až prvních Pentií. A ten pocit poznat tyhle zajímavé stroje setrval dodnes. Počítače měly tenkrát duši. Tím nechci lanařit jak starý dědek (kterým ještě nejsem), že tenkrát byla tráva zelenější a podobně. Mám rád současné počítače, jsou dostupné, výkonné a screenshoty současných her začínají být občas problém rozeznat od reality. Nicméně jsou poněkud anonymní a dosti podobné, ať si vybereme jakýkoli. Tenkrát to bylo jiné. Každý počítač zněl jinak, vypadal jinak a grafika se také lišila dle možností toho daného stroje. Nikdo dnes nepozná, z jakého PC či konzole mu pouštíte video ze hry, ale u těchto počítačů hned pamětník pozná, jak zní zvukový čip a vypadá grafika.

Zvukový čip SID proslavený v počítačích Commodore 64. Jeho typický zvuk pamětníci dokáží rozeznat snad kdykoli. (zdroj: Wikipedia.com)

Dlouho jsem se k tomu odhodlával, protože jsem si říkal, co s tím budu dělat, nehodlám u sebe dělat retropárty a hrát či nedejbože pracovat s čímkoli na takovém počítači. Nicméně dlouho sleduji videa o restaurování a opravách podobných počítačů, a načež mi to už nedalo, a rozhodl jsem se takovou malou sbírku podobných strojů si pořídit. Naštěstí moje dlouhodobá partnerka-nyní už manželka, má pro takové věci pochopení, tak nejsem propichován nelibými pohledy při svém novém koníčku. K čemu takovou sbírku? No očekávám, že se lépe seznámím s hrdiny svého mládí, něco se naučím, a i kdybych časem ztratil zájem a místo, mohu stroje odprodat dalším nadšencům, kterým udělá radost.

A který počítač se stal prvním mohykánem? No není to žádné tajemství, když jsem to vykecal již v názvu – je to Atari ST. Tento počítač byl mým druhým snovým počítačem, hned po Amize. Nebudu tu ztrácet čas popisem dlouhým popisem historie těchto počítačů, či detailními technickými detaily čipů, protože vzhledem k výborným článkům pana Tišnovského zde na Rootu a pana Tronnera z konkurenčních stránek by to bylo nošení dříví do lesa, a stejně bych jen čerpal z jejich článků.

Logo společnosti Atari (zdroj: Wikipedia.com)

Tedy jen zkráceně, Atari ST pochází z poloviny 80.let. Bylo to dítě Jacka Tramiela, jeho rodiny a nejbližších spolupracovníků. Všichni původně pracovali ve firmě Commodore, kterou Tramiel založil. Nicméně později, kdy byl z vedení Commodoru postupně vyhnán, zakoupil zbytky Atari inc. (firmu tvrdě zasáhl krach videoherního trhu v roce 1983) a založil Atari Corporation. Hned na začátku se rozhodl, že světu představí nový moderní počítač, a upozadil a ukončil veškeré projekty týkající se osmibitů a začal soustředit vše na vývoj nové platformy.

Fotografie Jacka Tramiela (zdroj: Wikipedia.com)

Vývoj stroje byl hektický, a nejspíš mnoha jeho autorům přivodil předčasné srdeční problémy. Počítač představený veřejnosti v roce 1985 neměl hotové grafické prostředí, a k tomu nebyl hotový HW a tak vývojáři nemohli řádně odzkoušet svojí práci. Došlo to nakonec tak daleko, že první kusy stroje vycházely se speciálním loaderem a bootovaly systém z diskety – ROM paměti nebyly připraveny včas.



Nicméně přes tyto porodní bolesti se ST stalo velmi úspěšným počítačem. Atari razilo slogan – Power Without Price, a tak nasadilo velmi zajímavé ceny, díky kterým mohl dlouho konkurovat promyšlenější Amize. Oba počítače poháněl (a i dobový Macintosh) procesor Motorola 68000, který interně byl dvouatřicetibitový, nicméně okolí procesoru komunikovalo po šestnáctibitové sběrnici – tak se počítače s tímto typem procesoru označují jako 16-bit. Základní CPU běžel na 8MHz. RAM počítače začínala na 512kB, měly být i modely s nižší pamětí v základu, jenže takové množství paměti stačilo stěží na běh systému, natož na běh aplikací, a tak bylo od těchto modelů opuštěno. O zvuk se staral známý a hojně používaný čip Yamaha YM2149. Díky svému solidnímu výkonu a přítomností MIDI portů byl tento počítač velmi oblíbený a dlouho používaný hudebníky.

Slavný procesor Motorola 68000, který v 80. a 90. letech poháněl značné množství domácích počítačů. (zdroj: Wikipedia.com)

Nyní po krátkém úvodu k historii a základům počítače přichází důvod, proč jsem začal tímto strojem. Nechtěl jsem a nechci cpát enormní peníze do vymazlených kusů počítačů s příslušenstvím, které nevyužiji (drahé vzácné turbokarty Amig atp.) a množstvím netovárních úprav, proto mne zajímají stroje ve stavu co nejblíže originálu. A jelikož nechci jen koupit stroj a okukovat jej, nevadí mi nějaké technické závady a zažloutnutí, které chci vzít jako renovační projekt. A přesně takový stroj se objevil na eBayi – nabídka na stroj Atari ST 1040 STF ve vizuálně zachovalém stavu (pouze zažloutlý, nicméně mechanicky nepoškozený), který nešel zapnout. Díky tomu za méně než poloviční cenu podobných kusů. Prodávající v Německu, takže i rozumná doprava ke mne do Čech. Ještě se mi povedlo srazit cenu o pár euro (škoda pouze tou dobou zrovna mizerného kurzu, který počítač prodražil), tak zaplatit kartou a za dva pracovní dny počítač přistál v práci na stole. A tady je:

Počítač Atari 1040 STFM v celé své kráse.

Opravdu ve velmi hezkém stavu, snad jediný vryp v plastech (a nijak velký), pouze zažloutlý a lehce špinavý. K tomu drobný bonus – ačkoli byl avizován jako model 1040 STF, tak ve skutečnosti se jedná o model 1040 STFM (F=floppy, M=modulator) – dodaný stroj tedy obsahuje i TV modulátor, což mi výrazně zjednoduší první testovaní (mám TV s analogovým tunerem), navíc model s modulátorem obsahuje na video-konektoru kompozitní video. O originální monitory nestojím, jsou sice hezké a dobové, ale bohužel zabírají mnoho místa.

Tak počítač je doma na stole, je tedy čas začít s renovací a zjistit, zda jej dokáži opět přivést k životu.

O tom ale až příště…