Projekt ST - kapitola 6. - Myšky, páčky…

Počítač máme připravený, nicméně nyní potřebujeme důležité periferie – myš a joystick. Bez těchto periférií není možné prakticky ST používat a hrát hry, takže jak se dostat k tomuto příslušenství?

Ideálním případem by byla originální myš, ale jak to bývá, příslušenství je vždy k dispozici méně, než samotných počítačů (periferie se poztrácí, zničí…). V době, kdy jsem po tomto příslušenství koukal, tak jsem objevil snad jedinou nabídku, a to na eBay, kde někdo prodával STM1 za dvojnásobnou cenu, než jsem pořídil počítač. No, tak to jsem si nechal ujít. Později jsem občas průběžně mrknul, a kromě toho, že nabídek bylo minimum, tak většina atakovala cenu celého ST. Takže ačkoli by vlastnictví originálu bylo hezké (a nezavrhuji ho, třeba se nakonec někde objeví rozumná nabídka), tak takové finance raději zainvestuji do dalšího počítače, ze kterého bude rozhodně víc radosti. Ale jak tedy na to? Pan Tronner ve svých článcích o ST zmínil redukci zvanou Tavva mouse. Ta mohla být zajímavou cestou, nicméně bohužel člověk, který se tu v Čechách věnoval výrobě těchto redukcí, toho již zanechal. Existují pro to schémata a výpisy programu, nicméně to vyžaduje programátor (který nemám, musel bych si u někoho nechat čip naprogramovat) a plošný spoj, na který bych to napájel. Jelikož časy, kdy jsem si „maloval“ vlastní tišťáky jsou pryč, tak bych si ho musel nechat vyrobit. Tahle logistika okolo by to poměrně nehezky prodražila.

Naštěstí v Polsku se tomu stále věnuje pan Lotharek, který stále vyrábí moderní příslušenství pro staré počítače. A ten má aktuálně v nabídce zrovna zajímavý produkt – Wireless USB mouse adapter, který je určený pro připojení bezdrátové (!) USB myši. Není to úplně nejlevnější gadget (ono nic u Lotharka není láce, ale hlavně, že to je), ale ušetří spoustu starostí, navíc je univerzální pro ST a Amigu, což se bude v budoucnu hodit. Nicméně vtipná věc, pořídil jsem za tímto účelem malou extra levnou bezdrátovou myš od Geniusu, nicméně ta s adaptérem nefungovala. Kurzor jezdil pouze nahoru a dolů (a ještě vůbec ne dle pohybu myši). Tak co s tím? Preferuju dráty, takže doma jiný bezdrát nemám, a na blind kupovat myše a zkoušet se mi moc nechtělo. Nicméně, co obyčejná USB? Lotharek u adaptéru píše, že nedoporučuje používat drátové, protože nemusí mít dostatek proudu z redukce. Nicméně toho myši zas tak moc nepotřebují, tak co to zkusit? Vzal jsem obyčejnou drátovou optickou třítlačítkovou myš s kolečkem a zkusil připojit (držíc si i palce u nohou, abych to nakonec ještě neodpálil). Výsledek? Myš funguje naprosto dokonale a spolehlivě v systému i hrách. Paráda!

Redukce pro myš – oficiální foto od Lotharka.

Tak hlodavce máme, co páčky? Tady jsem našel dvě cesty – v Číně na Aliexpressu prodávají repliku originálního ovladače pro Atari 2600, nebo bazary/aukce a hledat starší joysticky. To se mi nakonec povedlo, našel jsem aukci na dva klasické QuickShoty, cena ušla, stav neznámý (dle toho jsem předpokládal nefunkční, ale s tím jsem čekal, že si poradím). Když dorazily, byly špinavé, ale jinak ve vzhledově hezkém stavu. A samozřejmě nefunkční (uvnitř chrastily odpadlé součástky a některé směry necvakaly – tady je vidět, co se běžně pod termínem – neznámý stav/nelze odzkoušet – skrývá). Takže rozebrat na díly, plasty vykoupat, usušit a přeleštit mojí oblíbenou IT pěnou:

Joysticky v rozstřelce

První účastník po koupeli

Druhý účastník po koupeli

Pár dílků bylo ulomených, takže slepit. Tím mám tuto část připravenu. Jenže co elektro část? Naštěstí ani tam to nebylo obtížné. Tyhle QuickShoty používají pro snímaní stisku poměrně jednoduše vyrobený mikrospínač – je to vlastně jen tvarovaný plech s druhým odděleným plíškem, který je v něm zapřený pomocí pružinky, a ten při jejím stisku mžikově přeskočí a sepne obvod:

Detail mikrospínače v joysticku. Na plastu se válí odpadlý kontaktní plíšek, pružinka chybí.

A na některých pružinky byly prasklé, takže nefungovaly. Naštěstí kontaktní plíšek nechyběl (to bylo to, co chrastilo volně uvnitř), takže jsem si změřil rozměry, a na Ali jsem objednal sáček deseti kusů pružinek za 35,– Kč až do domu. Po pár týdnech čekání na doručení konečně dorazily, a s trochou trpělivosti a pinzetou jsem znovu zprovoznil veškeré vadné spínače. Vyměnil jsem pružinku rovnou i u těch, kde sice ještě byla, ale vypadala očividně unaveně.

Nové pružinky

Opravený mikrospínač s novou pružinkou.

Pak už to bylo jen o složení. To sice není úplně jednoduché, jelikož QuickShoty mají vše napevno připájené, takže i pro samotné rozebrání je třeba dráty odpájet nebo uštípnout (což jsem udělal já, většina drátků už je stejně dost unavených, sedřených od izolace, či téměř ukroucených u pájení, takže je rovnou měním za nepoškozené). Většinou zkrátím i přívodní kabel, pokud je někde poškozený, aby byl hezký v kuse. Z té uskřípnuté části si vždy rovnou vypreparuju dobré vodiče a použiju jako náhrady za poškozené vodiče uvnitř joysticku, zachovám tím i uvnitř originální vzhled. U jednoho joysticku bude třeba vyměnit kompletně, protože u konektoru jsou vodiče úplně zničené, tak tady čekám na prodlužovací kabel také z Ali, abych u něj na jedné straně uskřípl koncovku (nemá cenu to vyrábět doma, na Ali stojí tenhle prodlužovák 20,– Kč, mimochodem u Lotharka podobný kabel koupíte za 250,– Kč).

Dál to vlastně už není nic hrozného, jen protahat zpátky veškeré vodiče (nicméně to je třeba skrz tunel k horním tlačítkům docela opruz, blbě se to tam dostává), napájet vodiče na původní místa a celé to složit dohromady. Výsledek ale vypadá výborně:

Páreček QuickShotů

Jeden je plně funkční, druhý zatím jen vizuálně a vnitřně, protože čekám už poměrně dlouho na dodání toho přívodního kabelu na výměnu.

Nicméně na začátku jsem zmínil i alternativu dostupné repliky ovladače od Atari 2600. Objednal jsem jej také, protože jsem byl zvědavý, jestli to za těch 170,– i s dopravou bude vůbec k něčemu. A tady je:

A zcela upřímně mohu říct, že jsem hodně mile překvapen. Spodní díl je sice z lehkého plastu, ale drží design originálu a vypadá opravdu dobře. Páčka je pogumovaná, celé se to dobře drží, dráhy jsou krátké a jako snímače jsou použity mžikové mikrospínače. Přípojný kabel je hodně dlouhý, nepotřebuju ani prodlužovací kabel od televize ke křeslu. Ovládá se tím dobře (lépe než QuickShotem) a nepůsobí to na mne, že by se to mělo v ruce hned rozpadnout (jestli je můj pocit správný, to ukáže čas, rozebraný jsem ho neměl). Takže pokud se nechcete obtěžovat sháněním a opravou starších joysticků, je tohle levná a dobrá varianta. Já si objednal ještě druhý, to kdybych si s manželkou chtěl střihnout kooperaci v Joustu. :-)

Takže máme čím počítač ovládat, teď jak na něm spustit nějaké ty staré pecky? To bude téma na příště…