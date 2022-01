Shikaku - hrátky s obdélníčky

class Rectangle : def __init__ ( self , corner , shape , board_shape ): if not all (( 0 <= corner [ i ] < board_shape [ 0 ] and 0 < shape [ i ] <= board_shape [ i ] for i in ( 0 , 1 ))): raise ValueError ( 'coordinates are invalid' ) if not all (( 0 <= corner [ i ] + shape [ i ] <= board_shape [ i ] for i in ( 0 , 1 ))): raise ValueError ( 'coordinates are invalid' ) self . corner , self . shape , self . board_shape = corner , shape , board_shape def __iter__ ( self ): yield self . corner yield self . shape def __eq__ ( self , other ): return isinstance ( other , type ( self )) and tuple ( self ) == tuple ( other ) def __ne__ ( self , other ): return not ( self == other ) def __lt__ ( self , other ): return tuple ( self ) < tuple ( other ) def __repr__ ( self ): return type ( self ) . __name__ + repr ( tuple ( self )) def inside ( self , position ): return all (( self . corner [ i ] <= position [ i ] < self . corner [ i ] + self . shape [ i ] for i in ( 0 , 1 ))) def slice ( self ): return tuple (( slice ( self . corner [ i ], self . corner [ i ] + self . shape [ i ]) for i in ( 0 , 1 ))) def board ( self ): b = np . zeros ( self . board_shape , dtype = int ) b [ slice ()] = 1 return b