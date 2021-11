Futoshiki - constraint programming

class GameBoard ( cp_model . CpSolverSolutionCallback ): def __init__ ( self , grid , constraints ): cp_model . CpSolverSolutionCallback . __init__ ( self ) self . model = cp_model . CpModel () self . size = len ( grid ) self . grid = [] # variables ... for i , line in enumerate ( grid ): row = [] for j , c in enumerate ( line ): if val := c : row . append ( self . model . NewIntVar ( val , val , ' {0} - {1} ' . format ( i , j ))) else : row . append ( self . model . NewIntVar ( 1 , self . size , ' {0} - {1} ' . format ( i , j ))) self . grid . append ( row ) # row constraints ... for i in range ( self . size ): self . model . AddAllDifferent ( self . grid [ i ]) # column constraints ... for j in range ( self . size ): self . model . AddAllDifferent ([ self . grid [ i ][ j ] for i in range ( self . size )]) # un-equality constraints ... for low , high in constraints : l0 , l1 , h0 , h1 = * low , * high self . model . Add ( self . grid [ l0 ][ l1 ] < self . grid [ h0 ][ h1 ]) # room for one solution ... self . solution = None def OnSolutionCallback ( self ): self . solution = [[ self . Value ( v ) for v in row ] for row in self . grid ] self . StopSearch () def solve ( self ): cp_model . CpSolver () . SearchForAllSolutions ( self . model , self )