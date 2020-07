Revitalizace notebooku Dell Latitude 830

Doma jsem měl roky nepoužívaný notebook Dell Latitude 830 2GB RAM – v dobrém stavu, nicméně nepoužívaný. Kupovaný nový v roce 2008 (na notebooku je ještě licenční nálepka pro XPčka), a v roce 2012 jsem jej odkoupil za zůstatkovou cenu. Odjakživa jsem na něm měl Linux, který tam běhal parádně, nicméně pro otce, kterého v 70 už nechci přeučovat na LibreOffice, jsem tam nainstaloval Windows 7. Office se ještě daly používat, ale jakákoliv administrace, aktualizace byla utrpení. Ten notebook je bytelný (ve své době to byl slušný standard) se slušnou klávesnicí, takže mi trochu drásá žíly notebook vyhodit nebo dát někam na hraní nebo součástky.

Více RAM do tohoto notebooku (32bit) už nemá cenu – navíc DDR2 paměti jsou drahé. Jedinou nadějí byla náhrada disku SSD. U 12 let starého notebooku jsem moc netušil jak budou nebo nebudou funkční tento týden (22.7.2020) koupené komponenty. Něco bylo funkční, něco ne – a proto o tom tady píšu.

Prvním krokem by mělo být klonování disku – koupil jsem SSD Kingston Now A400 SATA, 480GB a doufal jsem, že se mi ho podaří umístit pomocí běžného rámečku do DVD slotu. Což se nepodařilo. Dell má speciální rámeček, který není kompatibilní se SATA konektorem. Co to je za konektor, netuším. V každém případě do Latitude 830 nemůžete použít běžně prodávané rámečky používané pro náhradu DVD 2.5' diskem. Místo toho jsem použil redukci USB-SATA – Axagon FASTPORT2, která funguje bezproblémově i v takto starém notebooku. Alza pro klonování doporučuje free verzi Macrium Reflect – použil jsem (poprvé se při klonování sám restartoval notebook, podruhé klonování prošlo).

Po výměně disků jsem ale nenastartoval. BIOS nový disk nedetekoval. Vyzkoušel jsem aktualizaci BIOSu na poslední z roku 2013, ale nepomohl jsem si. Docela jsem měl nahnáno – bál jsem se, že s tak velkým diskem bude mít BIOS problémy. Hledal jsem na netu – našel jsem doporučení na použití vložky zvyšující tloušku disku z 7 na 9.5 mm, nicméně hlavní důvod byl v rychlém bootu – BIOS nezkoušel identifikovat nový hw. To lze snadno změnit (když o tom člověk ví) v nastavení BIOSu „POST behaviours“ na hodnotu „thorough“. Po rebootu už BIOS viděl nový disk a Windows bezproblémově nabootovala.

Ještě se doporučuje změnit SATA z IDE módu do AHCI. Když jsem to udělal (v BIOSu), tak stejně jako jiným windows nenaběhla a skončila v blue screenu. Nejdříve je nutné povolit AHCI v registrech: HKLM\SYSTEM\CurrentControl­Set\Services\msahci a

HKLM\SYSTEM\CurrentControl­Set\Services\iaStorV. Obojí nastavit na 0. Potom už v BIOSu je možné nastavit AHCI.

Kdyby člověk věděl přesně, co má dělat, tak je to celé práce cca na necelou hodinu (klonování cca 33GB disku trvalo půl hodiny). S tím, že člověk googluje, rebootuje a prozkoumává slepé cesty se tato operace protáhla cca na 4hodiny.

Ale výsledek stojí za to. S SSD jsou Windows 7 na relativně starém notebooku docela příjemně rychlé – staré (10 let) aplikace jsou opravdu rychlé – MS Office 2010. Chrome nebo Firefox ujdou. S téměř nefunkčního železa se stal stroj za jehož chování se člověk nemusí stydět. Dalším příjemným překvapením bylo, že i na 12 starém notebooku fungují dnešní USB udělátka.