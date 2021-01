Vakcína na 95 %

Lidé po sobě odjakživa házejí čísla. Pandemie dala světu zbrusu nová čísla, o které se lze přít a kterými po sobě můžeme házet. Jenže denní přírůstky už nikoho nezajímají, a tak se na scéně objevila účinnost vakcín.

Jenže: co to je účinnost vakcíny? Na výběr je nepřeberně možností! Říká snad 95% účinnost vakcíny, že:

s 95% šancí budu úplně chráněný před nemocí? budu mít aspoň 95 % doporučené hladiny protilátek? 95 % lidí nemoc nikdy nedostane? mám o 95 % nižší šanci nemoc dostat, než kdybych očkovaný nebyl?

Jo, je to přibližně ta poslední možnost. Jsou různé metriky, jak sledovat efekt vakcín, ale na ně je ještě brzy. A tak máme tuhle účinnost. Ta se počítá zhruba jako:

riziko mezi očkovanými účinnost = 1 - -------------------------- riziko mezi neočkovanými

Takže když ve studii vychází, že ze 17411 očkovaných dostalo nemoc 8 nešťastníků, zatímco ve skupině 17511 neočkovaných dostalo nemoc 162 nešťastníků, vychází nám:

8/17411 1 - ------------ = 0,95 162/17511

Očkovaní mají cca 5 % riziko oproti neočkovaným, že nemoc chytí. Tedy dvacetkrát nižší! Není nulová, ani nikdy nebude. Navíc se bude s časem měnit, není to jednou pro vždy daná konstanta. I přesto – to je dost, ne? Je fajn mít dvacetkrát menší riziko, že se nakazím. A možná to bude mít efekt i na průběh nemoci nebo riziko nakažení ostatních (to ještě s jistotou nevíme, sbírají se data). Ale i kdyby byla skutečná účinnost menší, třeba 70 % nebo 50 %, pořád je to ohromná pomoc. Je totiž vždy lepší dostat očkování než jakoukoli nepředvídatelnou nemoc.

(Nejde totiž jen o to, že se na nemoc může umřít. Ona ta nemoc může mít taky nějaké dlouhodobé následky. Člověk se veselí, jak nemoc prožil bez příznaků a najednou po týdnech či měsících mu začne vynechávat plíce, ledvina, některý neuron nebo rovnou srdeční rytmus. To je něco, s čím málokdo počítá, a je to znát u civilizačních onemocnění: někteří lidé s klidem přijímají možnost, že možná jednou umřou na mozkovou příhodu, ovšem málokdo si uvědomí, že ho to může klepnout jen napůl. Nebo na tři čtvrtě.)

Plytké očkování nestačí

No jo, teď to ale vypadá, že plytké a drhnoucí očkování nějakou epidemii samo o sobě nevyřeší, že? Zkusme si nasimulovat republiku o 10 milionech obyvatel, ve které je v základu 10000 nakažených denně. Pokud by z těch deseti milionů byl najednou zázrakem jeden milion šťastně očkovaných oběma dávkami vakcíny s 95% účinností, tak máme:

počet nakažených počet celkem očkovaní 0,05 × 1 000 = 50 1 000 000 neočkovaní 9 000 9 000 000

Tudíž v takovéto hypotetické republice, kde je náhle milion očkovaných, za den přibylo 9050 nakažených (místo původních 10000). To je pořád dost, že ano?

Je to samozřejmě jen hloupá anekdota, která nebere v úvahu žádné jiné faktory a má za cíl ilustrovat klíčovou věc: tohle totiž ukazuje, že očkování má na samém začátku přínos hlavně pro konkrétní lidi – snižuje riziko jejich nákazy. Zhruba dvacetkrát! To je hrozně super. Na populační úrovni má význam až ve chvíli, kdy se k očkování odhodlá značná část populace. Je naivní čekat, až se naočkují ti ostatní, a ukolébávat se, že tím nemoc zmizí.

Studie na pustém ostrově?

Ne, pokud vás tohle náhodou napadlo, tak odpověď je: ne. Studie na účinnost vakcíny se nedělají na lidech, kteří běhají nahatí na malém placatém ostrově. Dělají se na normálních lidech, kteří si dál myjí ruce, nosí „roušky“, dodržují rozestupy a žijí své životy v prostředí s nadále platnými protiepidemickými opatřeními. Fakt. To je důvod, proč rozumné země lidem předem říkají, že hygienická opatření budou platit i po vakcíně, dokud se to prostě neuklidní. A neslibují lidem hory doly, pivo a buřty zadarmo.

Člověk by si ještě zkrátka neměl na letošní léto plánovat příliš činorodý sociální život. Ani kdyby byla účinnost vakcíny 99 %.

Poznámky

Poznámka č. 1: Nejsem epidemiolog. Navíc míra mého laicky epidemiologického formalismu odpovídá blogovému příspěvku.

Poznámka č. 2: Nesleduji moc zpravodajství ani ruch na internetu. Pokud někdo už na téma účinnosti psal a bylo-li by fajn tady dát odkaz na nějaký zajímavý zdroj, pošlete mi jej, klidně sem vaše relevantní odkazy přidám.

Poznámka č. 3: Vzhledem k citlivosti tématu poprosím zájemce o oficiální informace, aby sledovali pokud možno oficiální weby. Zájemce o dezinformace poprosím, aby navštívili dezinformační weby. Zájemce o diskusi odkazuji na sociální sítě nebo fóra. Pouze případnou zpětnou vazbu nebo podněty k článku uvítám na svém e-mailu. Diskusi s dovolením nechám zavřenou.

Aktualizace