Učebnice jazyka Java pro samouky III

Včera 8:14 (aktualizováno) Pavel Ponec

Dovoluji si vám představit třetí, výrazně přepracované vydání „Učebnice jazyka Java a tvorba webových aplikací pro samouky“. Cílem publikace je překlenout propast mezi akademickou teorií a současnou vývojářskou praxí. Na trhu práce patří Java dlouhodobě mezi nejpoptávanější programovací jazyky. Příklady v knize opouštějí koncept konzolových aplikací a své výstupy směrují přímo do webového prohlížeče, což je pro čtenáře vizuálně motivující. Výklad staví na aktuální verzi Java 25 (LTS) a čistém Servlet API s inovativním přístupem k prezentační vrstvě. Namísto komplexních šablonovacích systémů (jako jsou JSP či Thymeleaf) příklady využívají typově bezpečný objektový model Element. Díky konstrukci try-with-resources kód přirozeně kopíruje hierarchickou strukturu XML, což zajišťuje čistý zápis i automatické uzavírání elementů. Tento postup eliminuje v prezentační vrstvě syntaktické chyby a upevňuje pochopení principů OOP.

Učebnice obsahuje témata, která jsou pro dnešního vývojáře nepostradatelná. Kromě základů jazyka a algoritmizace, vysvětlované od úrovně bitů až po objekty, se čtenář seznámí se sestavovacím nástrojem Maven, základy Dockeru a verzovacím systémem Git. Zásadním přírůstkem je kapitola věnovaná relačním databázím postavená na enginu H2. Přestože text odkazuje na průmyslové standardy typu JPA/Hibernate, samotná výuka probíhá nad rozhraním JDBC s využitím transparentního wrapperu SqlParamBuilder. Tato třída funguje jako lehká fasáda nad standardní třídou PreparedStatement. Díky tomu se čtenáři mohou plně soustředit na principy parametrizovaných dotazů a efektivní prevenci proti SQL Injection. Vše probíhá bez „magie“ komplexních ORM frameworků, což je pro pochopení základních mechanismů klíčové.

Publikace také reflektuje integraci umělé inteligence do procesu vývoje softwaru. V kapitole věnované hře Piškvorky (Gomoku) autor demonstruje, jak využít AI model pro návrh herní strategie. Důraz je přitom kladen na kritické myšlení a odpovědnost vývojáře za generovaný kód.

Celý text prošel důkladnou revizí pro zajištění maximální srozumitelnosti. Podrobný technický rozbor a expertní hodnocení obsahu nabízí analýza Deep Research od Google Gemini.

