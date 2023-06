C++: Mapování hodnot z runtime na integrální konstanty

Dneska to bude relativně krátké. S každou další verzí C++ lze víc a víc algoritmů přesunout do constexpr „domény“, ve které se výpočty provádí během překladu a v runtime se již používají výsledky toho výpočtu. Často ale vstupem do takového výpočtu je hodnota získaná až v runtime.

Proč to potřebujeme?

Doména constexpr je velice silná a s každou novou verzí C++ se rozšiřují možnosti toho co všechno si lze dovolit v contexpr provádět. K tomu se pak vážou další možnosti optimalizace kódu, a výsledkem je samozřejmě efektivnější běh kódu.

Pokud se nám „nějak“ podaří namapovat hodnotu z runtime na integrální konstantu (integral constant), pak se nám otevírá obrovský svět, ve kterém můžeme tuhle konstantu použít nejen k výpočtu během překladu, ale tato konstanta může použita jako parametr šablony. Představte si, že bych mohl udělat následující:

template<int i> struct NejakaStruktura; auto funkce_ktera_nejde_prelozit(int v) { return NejakaStruktura<v>(); }

Výše zmíněný příklad nepřeložíme, protože proměnná v není integralni konstantou, je dodaná až v runtime. Překladač ale musí znát podobu typu NejakaStruktura<int> už během překladu.

Jiné použití je například u typu std::variant<>. Tento typ umožňuje definovat varianty pro jednu proměnnou (jako union). Například

std::variant<int, std::string, bool, double> my_variant(42);

S takovou proměnnou mohu pracovat následovně

Dotázat se, zda je v proměnné uložena nějaká alternativa ( std::holds_alternative<std::strin­g>(my_variant) )- kde výsledkem volání je true nebo false podle aktuálního stavu

)- kde výsledkem volání je true nebo false podle aktuálního stavu Získat hodnotu, pokud jí tam očekávám v určitém typu ( std::get<int>(my_variant) )

) Zavolat funktor (visitor) a pracovat s obsahem ( std::visit([](auto val){…}, my_variant) )

) Zjistit index aktuální varianty. Jednotlivé varianty jsou očíslované čísly 0,1,2…, v tomto případě 0 = int, 1 = std::string, 2 = bool, 3 = double.

Ten index lze použít například při serializaci, kdy do výsledného streamu uložíme index varianty a pak provedeme serializaci vlastní varianty. Při deserializaci stačí jen vyzvednout index, inicializovat variant podle indexu a provést deserializace a hotovo.

Až na jeden problém, neexistuje standardní způsob, jak inicializovat variantu na základě indexu z runtime.

Standardní cestou je v zásadě switch-case s variantami

using MyVariant = std::variant<int, std::string, bool, double> MyVariant deserialize(Stream stream,int index) { switch (index) { case 0: return deserialize<int>(stream); case 1: return deserialize<std::string>(stream); case 2: return deserialize<bool>(stream); case 3: return deserialize<double>(stream); } }

Nutnost použít switch-case není vůbec generické, a nedokážu si představit podobný nástroj napsaný pro obecný std::variant<Types…>. Ze části STL, která nabízí šablony pro metaprograming můžeme použít typ std::variant_alternati­ve_t<index,std::variant<…> >. Jako by se nabízelo to napsat takto:

using MyVariant = std::variant<int, std::string, bool, double>

MyVariant deserialize(Stream stream,int index) { using Type = std::variant_alternative_t<v.value,MyVariant>; return deserialize<Type>(stream); } //toto se nepřeloží

Problém je, že index musí být integralní konstanta.

Řešení

Zdá se naprosto nelogické chtít v constexpr doméně používat hodnotu z runtime. Přece v době běhu programu je tahle doména pevně „zapečena“ do kódu a nemůže dynamicky reagovat na stav runtime. Proto to je koneckonců const-expression.

Leda, že by constexpr doména připravila všechny varianty a pak na základě dodané hodnoty vybrala příslušnou variant. To by šlo, ne?

Vraťme se k řešení switchem. Co to vlastně představuje? Switch je často řešen jako jump-table. Překladač vygeneruje tabulku adres na kterých začínají jednotlivé varianty. Při běhu pak mapuje proměnnou, podle které se vybírá varianta na index do této tabulky a skáče na adresu uloženou právě na daném indexu této tabulce. Skok realizuje přímo instrukce jmp.

Stejnou myšlenku by šlo použít i v tomto případě. Stačilo by si programově připravit tabulku adres na funkce, které představují jednotlivé varianty. Tyto varianty budou volat nějakou naši lambda funkci podobně jako funguje std::visit. Představuju si následující rozhraní

template<int min, int max, typename Fn> auto number_to_constant(int number, Fn &&fn);

A použití třeba takto:

MyVariant create_variant_by_index(int index, Stream stream) { constexpr int size = std::variant_size_v<MyVariant>; return number_to_constant<0,size-1 >(index, [&](auto v){ using Type = std::variant_alternative_t<v.value,MyVariant>; return deserialize<Type>(stream);

}); }

Tento kód by se přeložil za předpokladu, že proměnná auto v byla nějakého typu, který nese integralni konstantu v proměnné value (takže v.value je integralní konstanta, kterou lze použít ve std::variant_alternative_t). Takový typ může vypadat následovně

template<int i> struct ConstInteger { static constexpr int value = i; };

Struktura deklaruje proměnnou value která je konstantou. A tuto hodnotu lze skutečně použít jako parametr šablony. Pak by mělo být možné kód přeložit. Jak naprogramovat funkci number_to_constant .

Programově vytvořená jump-table

Nutnost definovat číselný rozsah min a max ve funkci number_to_constant má samozřejmě význam. Z rozsahu si totiž odvodíme velikost naší skákací tabulky. Není možné mapovat libovolnou hodnotu na konstantu, protože celkové množství intů je … hodně moc… a kód připravený na tolik variant by byl obrovský. To není potřeba, množství variant bude vždycky výrazně menší.

Naši jump-table nám pomůže vytvořit constexpr objekt. To je objekt, který se instanciuje během překladu a do finální binárky vstupuje již inicializovaný.

1 template<typename Fn, int min, int max> 2 class JumpTable { 3 public: 4 static_assert(min <= max); 5 6 using Ret = decltype(std::declval<Fn>()(std::declval<ConstInteger<min> >())); 7 static constexpr unsigned int size = max - min + 1; 8 9 constexpr JumpTable() { 10 init_jump_table<min>(_jumpTable); 11 } 12 13 constexpr Ret visit(int value, Fn &&fn) const { 14 auto index = static_cast<unsigned int>(value - min); 15 if (index >= size) fn(ConstError{}); 16 return _jumpTable[index](std::forward<Fn>(fn)); 17 } 18 19 protected: 20 21 template<int i> 22 static Ret call_fn(Fn &&fn) {return fn(ConstInteger<i>());} 23 24 using FnPtr = Ret (*)(Fn &&fn); 25 FnPtr _jumpTable[size] = {}; 26 27 template<int i> 28 constexpr void init_jump_table(FnPtr *ptr) { 29 if constexpr(i <= max) { 30 *ptr = &call_fn<i>; 31 init_jump_table<i+1>(ptr+1); 32 } 33 } 34 };

Řádek 1–2 - deklarace šablony JumpTable, vstupními parametry je min, max a typ funkce, který budeme volat pro každou alternativu. Tady by se mělo jednat o funktor, protože se předpokládá, že funkce je šablonou. Předpokládá se tedy následující tvar lambda funkce: [](auto val){…}

- deklarace šablony JumpTable, vstupními parametry je a typ funkce, který budeme volat pro každou alternativu. Tady by se mělo jednat o funktor, protože se předpokládá, že funkce je šablonou. Předpokládá se tedy následující tvar lambda funkce: [](auto val){…} Řádek 4 - ověří, že min <= max. Obě hodnoty z rozsahu patří do rozsahu

- ověří, že min <= max. Obě hodnoty z rozsahu patří do rozsahu Řádek 6 – zjistí typ návratové hodnoty naší funkce. Předpokládá se, že všechny alternativy pro naší funkci vrací stejný typ, proto stačí zjistit typ z funkce pro variantu „min“

zjistí typ návratové hodnoty naší funkce. Předpokládá se, že všechny alternativy pro naší funkci vrací stejný typ, proto stačí zjistit typ z funkce pro variantu „min“ Řádek 7 - spočítá velikost tabulky. Výsledkem je konstanta

- spočítá velikost tabulky. Výsledkem je konstanta Řádek 9 - deklaruje constexpr konstruktor. Tím dáváme překladači najevo, že tato objekt lze konstruovat v constexpr doméně.

- deklaruje constexpr konstruktor. Tím dáváme překladači najevo, že tato objekt lze konstruovat v constexpr doméně. Řádek 10 - v konstruktoru zavoláme funkci pro inicializaci jump-table. Tento kód se vykonává během překladu

- v konstruktoru zavoláme funkci pro inicializaci jump-table. Tento kód se vykonává Řádky 13–16 - Tahle funkce provádí mapování hodnoty na index do jump-table a na řádku 16 dochází k zavolání připravené funkce. To je konkrétní varianta pro zadaný index. Na řádku 15 kontrolujeme, že dodaná hodnota je v rozsahu a pokud není, zavoláme funkor a předáme mu speciální chybový objekt. Tato varianta je podobná jako default větev u switch-case

- Tahle funkce provádí mapování hodnoty na index do jump-table a na řádku 16 dochází k zavolání připravené funkce. To je konkrétní varianta pro zadaný index. Na řádku 15 kontrolujeme, že dodaná hodnota je v rozsahu a pokud není, zavoláme funkor a předáme mu speciální chybový objekt. Tato varianta je podobná jako větev u switch-case Řádky 21–22 - Ukazatel na tuhle funkci se bude ukládat do naší tabulky, přičemž je definovaná jako šablona. Šablona přijímá konstantu. Tato funkce pak instanciuje třídu ConstInteger<int> s konstantou předanou parametrem šablony a volá funktor s touto instancí jako parametr. Překladač si odvodí typ a přeloží funktor ve variantě pro konkrétní konstantu.

- Ukazatel na tuhle funkci se bude ukládat do naší tabulky, přičemž je definovaná jako šablona. Šablona přijímá konstantu. Tato funkce pak instanciuje třídu ConstInteger<int> s konstantou předanou parametrem šablony a volá funktor s touto instancí jako parametr. Překladač si odvodí typ a přeloží funktor ve variantě pro konkrétní konstantu. Řádek 24 - definuje typ ukazatel na funkci z řádku 22

- definuje typ ukazatel na funkci z řádku 22 Řádek 25 – deklaruje vlastní tabulku adres

deklaruje vlastní tabulku adres Řádky 27–33 se provádí inicializace tabulky adres. Ta se musí provést rekurzivně, kdy parametrem šablony je nejprve minimální hodnotu a s každou rekurzí se index zvyšuje až překročí maximální hodnotu, kde se rekurze ukončí. V každém kroku se instanciuje jedna varianta funkce call_fn, která instanciuje variantu dodaného funktoru. Adresa této varianty se pak uloží do tabulky na patřičné místo a pokračuje se v rekurzi pro další položku v tabulce. Je třeba si uvědomit, že tahle funkce opět běží během překladu. Ve výsledné binárce je již tabulka adres připravená od spuštění a pouze se používá. Pro velký počet variant se může stát, že narazíme na velikost zásobníku překladače, pak by se kód musel trochu upravit

Funkce number_to_constant pak vypadá takto:

template<int min, int max, typename Fn> auto number_to_constant(int number, Fn &&fn) { static constexpr JumpTable<Fn, min, max> jptable; return jptable.visit(number, std::forward<Fn>(fn)); }

Když je hodnota mimo rozsah?

Na tuhle situaci je třeba myslet a pro větší pohodlí upravíme třídu nesoucí integrální konstantu a třídu oznamující chybu

template<int i> struct ConstInteger { static constexpr int value = i; static constexpr bool valid = true; }; struct ConstError { static constexpr bool valid = false; };

Proměnnou valid pak použijeme v deserializační funkci pro kontrolu, zda vstupem byl index v daném rozsahu.

MyVariant deserialize(int index, Stream stream) { constexpr int size = std::variant_size_v<MyVariant>; return number_to_constant<0, size-1 >(index, [](auto v){ if constexpr(v.valid) { using Type = std::variant_alternative_t<v.value,MyVariant>; return MyVariant(Type{}); } else { throw std::invalid_argument("Index out of range"); } }); }

Použití if constexpr lze vyřídit situaci kdy v.valid == false, v takovém případě se část, kde se pracuje s v.value vůbec nebude překládat a překladač si nebude stěžovat na neexistenci v.value. Protože jde o integrální konstantu, lze použít if constexpr i v jiných situacích a na základě hodnoty kód větvit, přičemž překladač vždy přeloží jen tu variantu, která se týká dané hodnoty a ostatní tam vůbec nebudou. Lze se takhle úplně vyhnout podmínkám v kódu a konstruovat tak branchless kód.

Jiný příklad – převod utf-8 na wchar skoro branchless

template<typename InputIterator> wchar_t utf8Towchar(InputIterator &at, InputIterator end) { unsigned char c = *at; ++at; int bytes = (c >= 0xC0) + (c >= 0xE0) + (c > 0xF0); return number_to_constant<0,3>(bytes, [&](auto b) ->wchar_t { if constexpr(!b.valid) { return static_cast<wchar_t>(c); } else if constexpr(b.value == 0) { return static_cast<wchar_t>(c); } else { wchar_t ret = static_cast<wchar_t>(c) & (0x3F >> b.value); for (int i = 0; i < b.value; i++) { if (at == end) return -1; unsigned char d = *at; ++at; ret = (ret << 6) | (d ^ 0x80); } return ret; } }); }

Kód spočítá počet dodatečných bajtů pomocí výrazu a uloží do bytes.

Na základě této proměnné, která může nabývat hodnot 0 až 3 se vykoná následující větev kódu

Je třeba řešit b.valid i když zde je jasné, že jiných hodnot proměnná nabývat nemůže, přesto, je to hodnota přicházející z runtime, takže se musí ošetřit

i když zde je jasné, že jiných hodnot proměnná nabývat nemůže, přesto, je to hodnota přicházející z runtime, takže se musí ošetřit Pro nulu (c < 0×80) speciálně se char mapuje na wchar

Pro hodnoty 1,2,3 se spočítá maska (constexpr) a tou maskou se maskuje dolní čast bajtu, kde je začátek unicode znaku.

Pak následuje cyklus – a tady pozor: Překladač při -O2 rozvine cyklus do sekvence opakujícího se kódu . V tomto cyklu se doplní zbyvající bajty z UTF-8 kódování

. V tomto cyklu se doplní zbyvající bajty z UTF-8 kódování Výše uvedený kód se exekuuje branchless – bez podmíněných skoků – tedy přesněji, podmíněné skoky tam jsou, například při kontrole konce iterátoru, ale tyto podmínky jsou dobře předvídatelné a CPU si s nimi poradí.

Jak to vypadá v strojovém kódu?

; int bytes = (c >= 0xC0) + (c >= 0xE0) + (c > 0xF0); xor %eax,%eax cmp $0xbf,%dl ; v dl je hodnota c seta %al xor %ecx,%ecx cmp $0xdf,%dl seta %cl add %ecx,%eax cmp $0xf0,%dl lea 0x7313(%rip),%rcx seta %dl movzbl %dl,%edx add %edx,%eax ; v eax máme index call *(%rcx,%rax,8) ; skok na adresu která je obsahem [%rcx+%rax*8] ;gcc řeší jako call patřičné varianty

K čemu se to hodí?

Udělejme si shrnutí, k čemu se takový nástroj hodí

Konstrukci variantu dle zadaného indexu

dle zadaného indexu Náhrada switch-case pro generické algoritmy

Vynucení si optimalizace kódu pro jednotlivé varianty, například rozvinutí cyklů

Konstrukce branchless kódu a tím vyšší výkon algoritmu

Demonstrační příklad

Nebojte se zeptat v komentářích. V přípravě mám další vychytávky v C++.