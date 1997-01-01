Ujorm3: nový lehký ORM pro JavaBeans a Records

Udělej tu nejjednodušší věc, která může fungovat.
—Kent Beck, tvůrce extrémního programování a průkopník vývoje řízeného testy.
Domnívám se, že architekti jazyka Java neměli zrovna šťastnou ruku při návrhu API původní knihovny JDBC pro práci s databází. V důsledku toho v ekosystému Javy vyrostlo značné množství nejrůznějších knihoven a frameworků, které se liší svým přístupem, mírou složitosti a kvalitou. Rád bych vám tady představil zcela novou lehkou ORM knihovnu Ujorm3, o které se domnívám, že poráží své konkurenty svojí jednoduchostí, transparentním chováním a nízkou režií. Cílem tohoto projektu je nabídnout spolehlivý, bezpečný, efektivní a snadno pochopitelný nástroj pro práci s relačními databázemi bez skryté magie a složitých abstrakcí, které často komplikují ladění i výkon. V centrálním repozitáři Maven je nyní k dispozici první release candidate (RC1), uvolněný pod svobodnou licencí Apache License 2.0.
Knihovna staví na známých principech JDBC, ale přidává nad ně tenkou vrstvu přívětivého API. Pracuje s čistými, bezstavovými objekty a nativním SQL, takže vývojář má plnou kontrolu nad tím, co se v databázi skutečně provádí. Ujorm3 se záměrně vyhýbá implementaci SQL dialektů a používá raději nativní SQL doplněné o typově bezpečné nástroje pro mapování databázových výsledků na Java objekty.
Základní třídou pro práci s databází je
SqlQuery (původní název SqlParamBuilder), která funguje jako fasáda nad
PreparedStatement. Objekt podporuje pojmenované parametry, eliminuje kontrolované výjimky a výsledek
SELECT dotazů poskytuje jako efektivní
Stream. Mapování dat z
ResultSet do doménových objektů pak zajišťuje samostatná třída zvaná
ResultSetMapper. Její instance si při prvním použití připraví mapovací model a následně jej opakovaně využívá, což výrazně snižuje režii při zpracování velkého množství dotazů.
Mapování atributů třídy na databázové sloupce lze upřesnit anotacemi z balíčku
jakarta.persistence (
@Table,
@Column,
@Id), knihovna si však dokáže některé vlastnosti odvodit i bez nich. Plně podporovány jsou jak mutable objekty typu JavaBeans, tak immutable Records. Ujorm3 pracuje pouze s relacemi typu M:1 – kolekce 1:M záměrně chybí, aby se předešlo generování skrytých dotazů a problémům typu N+1. Relační atributy lze mapovat pomocí aliasů ve formátu
"city.name", nebo lépe pomocí typově bezpečného metamodelu.
Automaticky generované třídy
Meta* umožňují bezpečné mapování sloupců bez použití textových řetězců náchylných k překlepům. Použití příkazu
SELECT pak může vypadat například takto:
static final ResultSetMapper EMPLOYEE_MAPPER = ResultSetMapper.of(Employee.class); void select() { var sql = """ SELECT ${COLUMNS} FROM employee e JOIN city c ON c.id = e.city_id LEFT JOIN employee b ON b.id = e.boss_id WHERE e.id > :employeeId """; var employees = SqlQuery.run(connection(), query -> query .sql(sql) .column("e.id", MetaEmployee.id) .column("e.name", MetaEmployee.name) .column("c.name", MetaEmployee.city, MetaCity.name) .column("c.country_code", MetaEmployee.city, MetaCity.countryCode) .column("b.name", MetaEmployee.boss, MetaEmployee.name) .bind("employeeId", 0L) .streamMap(EMPLOYEE_MAPPER.mapper()) .toList()); }
Všimněte si, prosím, že doménovou třídu není třeba předem nikde registrovat. Pro efektivní práci však doporučuji vytvořit si statický mapper, jehož implementace je připravena na vícevláknový přístup. Metoda
column() doplňuje do SQL šablony databázový sloupec se jmenovkou na pozici zástupné značky
${COLUMNS}. Podporována je také alternativní metoda
label(), která umožňuje explicitně deklarovat pouze jmenovky sloupců a tím zachovat SQL dotaz v Java kódu blíže nativnímu zápisu. Oba přístupy však nelze kombinovat v jednom dotazu.
Pro práci s entitami slouží
EntityManager, který prostřednictvím objektu typu
Crud poskytuje jednoduché CRUD operace – včetně dávkových příkazů. Zajímavostí je možnost částečných aktualizací – vývojář může určit výčet sloupců, které se mají aktualizovat, nebo knihovně předat původní objekt, ze kterého si změny odvodí sama.
Zmíněné třídy znázorňuje zjednodušený diagram tříd. Všechny uvedené metody jsou veřejné:
Ujorm3 dosahuje velmi dobrých výsledků v benchmarkových testech, kde je srovnávána s některými populárními ORM knihovnami. K dobrému skóre přispívá také mechanismus zápisu hodnot do doménových objektů. Namísto tradičního přístupu pomocí Java reflexe si knihovna za běhu generuje a kompiluje vlastní třídy. Takový přístup obecně snižuje paměťové nároky, minimalizuje režii a šetří práci Garbage Collectoru. Knihovna nemá žádné závislosti na externích knihovnách a zkompilovaný modul s benchmarky (včetně samotné knihovny Ujorm3) má méně než 3 MB, což je výhodné pro mikroslužby i embedded prostředí. Je však dobré mít na paměti, že v produkčním prostředí, ve&bnsp;spojení s pomalejšími databázemi, se rozdíly ve výkonu mohou částečně stírat.
Pro vyzkoušení knihovny ve vašem projektu s Javou 17+ stačí přidat závislost do konfigurace Mavenu:
<dependency> <groupId>org.ujorm</groupId> <artifactId>ujorm-orm</artifactId> <version>3.0.0-RC1</version> </dependency>
Pro automatické generování tříd metamodelu přidejte do elementu
build nepovinnou APT konfiguraci:
<plugins> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <version>3.14.1</version> <configuration> <annotationProcessorPaths> <path> <groupId>org.ujorm</groupId> <artifactId>ujorm-meta-processor</artifactId> <version>3.0.0-RC1</version> </path> </annotationProcessorPaths> </configuration> </plugin> </plugins>
Jako předlohu pro vzorovou implementaci lze využít modul Ujorm z projektu Benchmark.
Kód knihovny je aktuálně pokrytý JUnit testy, které využívají (kromě mockovaných objektů) databázi H2 v režimu in-memory. Před vydáním finální verze plánuji doplnit ještě integrační testy pro databáze PostgreSQL, MySQL, Oracle a MS SQL Server.
Pokud pracujete pro korporátního zákazníka očekávajícího standardy nebo přenositelnost abstrakcí mezi databázemi, použijte raději JPA/Hibernate. Pokud jste již našli ORM framework, který naplňuje vaše očekávání a potřeby, zůstaňte u něj. Pokud však hledáte rychlou a transparentní alternativu bez skrytých mechanismů pro váš nový projekt, knihovna Ujorm3 rozhodně stojí za vyzkoušení.
Postřehy ze světa open-source.
