PHP Jet VS Symfony

K minulému článku o formulářích ihned padl dotaz na porovnání s jinými frameworky. Proto jsem udělal další srovnávací video, ve kterém PHP Jet tentokrát porovnám s jedním z nestorů na poli PHP frameworků a to s frameworkem Symfony. Připomínám, že nedávno to byl framework Laravel a toto porovnání je pojato obdobně.

Tedy vzal jsem opět video od jednoho kolegy a to samé co vytvořil kolega na Symfony jsem vytvořil na PHP Jet. Jedná se registrační formulář – registraci uživatele např. pro mailing.

Jak sami uvidíte, tak stejná věc se dá na Jetu udělat mnohem rychleji, intuitivněji a v rámci daného časového rámce i kvalitněji. Pokud bude vývojář postupovat správně, tak bude výsledná aplikace i výkonnější.

A jako malý bonus bude v PHP Jet vytvořeno mnohem víc funkcionalit. Za podobný čas nebude vytvořen „pouhý“ registrační formulář, ale daleko víc.

Bohužel tentokrát zklamu ty z vás, kteří raději čtou než koukají na videa. Lituji, ale tohle se jinak než videem efektivně ukázat nedá. Dík za pochopení.

Tak pokud máte čas, jdeme na to. Nejprve video od kolegy a Symfony v akci:

A teď PHP Jet:

Jak vidíte, tak s PHP Jetem se pracuje mnohem efektivněji. To není subjektivní věc, ale čistě objektivní a měřitelná věc. PHP Jet klade na vývojáře nižší nároky a poskytuje mu víc možností, větší flexibilitu a pracovní efektivitu, ale zároveň předpokládá, že vývojář nejlépe ví co dělá a proč.

Je to dáno odlišnou filozofií a architekturou PHP Jet. Řada jiných frameworků, myslím těch co jsou tak říkajíc v hlavním proudu, dělá řadu věcí více-méně podobně jako třeba Symfony. PHP Jet je tak trochu rebel. A není to tím, že bych byl i já rebel.

Je to tím, že jsem nehledal cestu jak udělat další framework co má routy a to všechno. Hledal jsem cestu, jak si opravdu zefektivnit práci v reálné praxi. A k efektívní práci vedou nové pohledy a nové cesty. Cesty dlážděné znalostmi získanými od ostatních, ale i vlastními zkušenostmi ať pozitivními, či negativními.

To co teď napíšu nemyslím zle, i když to tak určitě vyzní. Mám úctu k práci ostatních kolegů. Ale nelze stále opakovat totéž. A řada frameworků je jako dinosauři. Jsou velké a ohromující – bezesporu. Často jsem fascinován jak jednoduchá věc může být obří a bohužel tak „trochu“ překombinovaná. Ty frameworky jsou určitě úctyhodné a třeba i opravdu fascinující. Ale nejsou efektivní. V evoluci vyhrává to, co je efektivní. Ne to co je zbytečně velké a překombinované. Takový stegosaurus musel být opravdu ohromující tvor. Ale gravitaci Země pokořil jeden lehký, hbitý a hlavně důvtipný savec, který posléze vytvořil i internet.

Naštval jsem vás? Snad ne. To jsem nechtěl. Ale chci vám ukázat, že jsou jednodušší cesty jak věci řešit. A že nejjednodušší řešení bývá z pravidla to správné, protože je prostě efektivní a efektivita je hlavní metrika. A to platí i v technice, nebo by se možná dalo říct hlavně v technice – tedy i ve vývoji SW.

Někdy příště se koukneme například na to, jak a proč PHP Jet (ne)používá koncept dependency injection a tak dále (tento konkrétní článek mám již nachystaný).

Děkuji za váš čas a těším se na příště.

Pokud máte jakékoliv dotazy a připomínky, či nápady, tak je prosím směřujte již primárně na diskuzi na GitHub. Tam vám velice rád a co nejrychleji odpovím. Do teď pro mne byl primární komunikační kanál e-mail, ale rád bych veškeré diskuze přesměroval na GitHub. Díky za pochopení.

Mějte se fajn!

