PHP Jet - Formuláře

Úvod

Vítám vás u dalšího článku :-) V dnešním příspěvku si ukážeme jak je v PHP Jet řešena práce s formuláři.

Když tvoříme aplikace jako jsou různé administrace, informační systémy, ale i REST (či jiné) API (ano, Jet Form se používá i v REST API – ukážeme si) tak formuláře jsou vlastně středobodem aplikace.

Formuláře v PHP Jet jsou věc, která prošla velkou evolucí. Zkusil jsem několik cest jak problematiku řešit, až jsem dospěl k současnému řešení, se kterým jsem opravdu spokojený a které by mohlo posloužiti vám.

Problematiku si rozdělíme na následující okruhy:

Obecná definice formulářů

Zobrazování formulářů

Zachytávání a validace dat

Formuláře definované třídou a „naklikané“ v Jet Studiu

Použití formulářů v REST API

Napojení formulářů na překladač a lokalizovatelnost

Na konci článku si vytvoříme z nuly jednoduchý kontaktní formulář (video)

A na úplný závěr pár stručných informací co je kolem PHP Jet obecně nového

Definice formulářů

Účelem subsystému formulářů v PHP Jet je formulář zpracovávat ve smyslu zachycení a validace dat, ale rovněž formuláře i zobrazovat. Ale to jsou dvě rozdílné (i když propojené) věci. Ovšem vždy je nutné formulář nějak definovat a na základě této definice následně probíhá jak zachytávání a validace dat a práce s chybami, tak zobrazení formuláře.

Definici formuláře představuje instance třídy Form a definice jednotlivých formulářových polí jsou pak instance tříd Form_Field_*, které reprezentují jednotlivé typy formulářových polí a vstupních dat.

Definice zahrnuje vše co je nutné o formuláři a jeho polích vědět. To znamená vše od názvů polí, výchozí hodnoty, popisky a nápovědu, přes definice chybových hlášek pro různé chybové stavy až po vlastní validátory a zachytávače hodnot.

Zde je příklad definice formuláře s jedním polem. Pole je povinné, má definované vlastní doplňkový validátor, chybové hlášení a definice je připravená dále pracovat se zachycenou validní hodnotou:

use Jet\Form; use Jet\Form_Field_Input; $name_field = new Form_Field_Input( name: 'name', label: 'Vaše jméno:' ); $name_field->setIsRequired( true ); $name_field->setErrorMessages([ Form_Field_Input::ERROR_CODE_EMPTY => 'Prosím zadejte vaše jméno', 'too_short' => 'Minimální délka jména jsou 3 znaky. Zadané jméno má %curr_len%' ]); $name_field->setDefaultValue( 'Jára Cimrman' ); $name_field->setValidator( function( Form_Field_Input $field ) : bool { if(strlen($field->getValue())<3) { $field->setError('too_short', [ 'curr_len' => strlen($field->getValue()) ]); return false; } return true; }); $name_field->setFieldValueCatcher( function( string $value ) : void { //TODO: Něco udělat se zachycenou a validní hodnotou echo $value; }); $form = new Form( name: 'example_form', fields: [ $name_field ] );

A pozor! Toto není jediný způsob jak formulář definovat a v praxi je to také ten méně častý. Jak si ukážeme hlavně ve videu, definice formuláře může být vázána na třídu a může být „naklikána“ v Jet Studiu. Ale to zatím nechme být. Pro objasnění principu je nutné začít touto ruční definicí, která je v uvedeném příklad. Ostatně i tento způsob je možné používat a někdy je to i vhodnější cesta.

Zobrazení formulářů

Když už máme formulář definovaný, pak je dobré jej také zobrazit. To se dělá velice jednoduše takto:

<?=$form->start()?> <?=$form->field('name')?> <?=$form->end()?>

Je důležité zdůraznit, že podoba formuláře (v ukázkové aplikaci využívající Bootstrap) není vůbec pevně dána a do PHP Jet není jakkoliv zabudována. Jet nabízí pouze abstraktní model rendererů který je pomyslným mostem mezi vaším view, které takto jednoduše zobrazí formulář a obecnými view, které definici formuláře a rendereru formuláře převedou vše již na konkrétní HTML.

Skutečná view, která formulářová pole převedou na jejich konkrétní vizuální podobu najdete v rámci ukázkové aplikace v těchto adresářích:

~/application/bases/admin/views/form

~/application/bases/web/views/form

~/_tools/studio/application/views/form

~/_installer/views/form

Právě tam najdete view skripty využívající Bootstrap. A ano, ve všech těchto adresářích jsou skripty prakticky totožné. Teoreticky by mohly být na jednom místě, ale po pečlivém zvážení jsme to raději udělal takto, aby bylo možné ihned začít vše upravovat a zároveň aby se nic nerozbilo.

Protože například pro administraci budete chtít zachovat Bootstrap (příklad – nemusíte, udělejte to jak chcete), ale pro web, či e-shop si uděláte něco vlastního. A co takové Jet Studio? To určitě potřebuje, aby mu na formuláře nikdo nesahal. A to samé instalátor. Tedy to že najdete na několika místech totéž není chyba, ale záměr a má to svou logiku.

Ostatně račte si to upravit jak libo. To kde má systém formulářů hledat své view je věc, kterou je tak jako tak nutné nastavit. A provádí se to například v inicializátorech bází:

namespace JetApplication; //... use Jet\SysConf_Jet_Form; //... class Application_Web { //... public static function init( MVC_Router $router ): void { //... SysConf_Jet_Form::setDefaultViewsDir( $router->getBase()->getViewsPath() . 'form/' ); //... } //... }

A teď zpět k zobrazení. Pochopitelně by nestačilo pouze vypisovat něco již pevně daného, bez možnosti flexibility. Formulářové prvky je nutné dále modifikovat a donastavovat. A to také systém zobrazení formulářů umí.

Zobrazení prvků je možné všemožně ovlivňovat, přidávat CSS třídy a styly, JavaScript, volitelné atributy HTML tagů a tak dále. Je to velice obsáhlé téma a je nutné „mrknout“ do dokumentace a pohrát si s ukázkovou aplikací. Ale opět stačí pochopit princip a pak už by to mělo být intuitivní. Jeden příklad si ukažme.

Co takhle řádek s políčkem jméno udělat poloprůhledný? Není problém:

<?php $form->field('name')->row()->addCustomCssStyle('opacity: 0.5'); ?> <?=$form->start()?> <?=$form->field('name')?> <?=$form->end()?>

Zachytávání a validace dat

Na validaci a zachycení jednotlivého pole jsme již narazili hned v úvodním příklad. Ukažme si teď ještě názorně zachycení a validaci celého formuláře.

Zachycení samotného formuláře se provádí takto:

if( $form->catchInput() && //Formulář byl odeslán a je zachycen $form->getIsValid() //Formulář byl zvalidován a všechna pole jsou validní ) { /* * Vrátí všechny hodnoty formuláře v podobě asocciovaného pole * * V praxi velmi málo používané, ale možné */ var_dump( $form->getValues() ); /* * Získání zachycené hodnoty konkrétního pole */ $form->field('name')->getValue(); /* * Zavolá všechny definované zachytávače hodnot všech polí a postará se tak o předání hodnot na určená místa * * V praxi používané nejčastěji */ $form->catchFieldValues(); }

Jak uvádím v příkladu, tak v praxi se nejčastěji používá systém zachytávačů hodnot, protože nejčastější je asociace definice formuláře na třídu. To je také nejpohodlnější způsob jak formuláře používat a prakticky si jej ukážeme ve videu.

Při tomto způsobu použití (když je formulář namapován na třídu – ukážeme si v zápětí) stačí při zachycení postupovat takto:

if( $form->catch() ) { /* * Formulář je odeslán, zachycen, zvalidován. * Jeho validní hodnoty jsou již předány na místo určení. */ }

Formuláře definované třídou a „naklikané“ v Jet Studiu

Jak jsme již zmínil, tak nejčastější způsob použití formuláře je jeho definice nějakou třídou a napojení na tuto třídu.

V praxi to znamená, že definované vlastnosti třídy tvoří zároveň formulářová pole a tato pole po validaci předají své hodnoty těmto vlastnostem v rámci instance této třídy.

Právě takto je tvořena většina ukázkové aplikace. Právě takto funguje i napojení formuláře na entity v rámci ORM (například ukázkové mikro CMS a administrace), ale i konfigurační entity (ty formuláře, co vyplňujete při instalaci) a tak dále.

Jde o to, že právě díky tomuto konceptu je možné odstranit velké množství otravné rutinní práce a zároveň zachovat jednoduchost.

Definici formuláře a napojení na formulář může představovat jakákoliv třída. Stačí pouze, když implementuje potřebné rozhraní, použije určený trait a ty vlastnosti tříd předurčené k namapování na formulář mají potřebné definice. A pochopitelně nesmí chybět samotné vytvoření definice konkrétního formuláře, respektive formulářů – složitější entity mohou mít více různých formulářů. Zde je malý příklad, ale lépe si vše ukážeme ve videu, které opravdu vřele doporučuji.

Teď zatím textový příklad:

namespace JetApplicationModule\ContactForm; use Jet\Form; use Jet\Form_Definition_Interface; use Jet\Form_Definition_Trait; use Jet\Form_Field; use Jet\Form_Definition; class ContactForm implements Form_Definition_Interface { use Form_Definition_Trait; #[Form_Definition( type: Form_Field::TYPE_INPUT, label: 'Vaše jméno:', is_required: true, error_messages: [ Form_Field::ERROR_CODE_EMPTY => 'Prosím zadejte Vaše jméno' ] )] protected string $from_name = ''; //.... protected ?Form $form = null; public function getForm() : Form { if( !$this->form ) { $this->form = $this->createForm( form_name: 'contact_form' ); } return $this->form; } public function catchForm() : bool { return $this->getForm()->catch(); } }

A ano, takové definice můžete naklikad v Jet Studiu v nástroji k tomu určeném. Opět opakuji – viz video.

Ale připomínám, že můžete, ale nemusíte. Klidně můžete definici vytvořit ručně, nebo si ji „předklikat“ a ručně upravovat. Jet Studio je pouze pomocný nástroj a ne mandatorní věc – to platí obecně.

Více viz video níže ;-)

Použití formulářů v REST API

Formuláře nemusí být nutné vizuální. Mohou sloužit pouze k zachycení a validaci vstupních dat, která mohou pocházet z libovolného zdroje – ne nutně z POST či GET.

Stejně tak je možné pracovat s validačními chybami formulářů. Ty lze například jednoduše převést na JSON a například poslat v odpovědi na chybný REST požadavek.

Koncepce má to jednu zásadní výhodu – formulář často stačí definovat jednou. Například entita Article má jednu společnou definici formuláře pro přidání a editaci článku. A tyto formuláře slouží jak v administraci, tak v ukázkovém REST API a mohou sloužit na dalším místě. Napadá mě další využití například v nějakém nástroji pro hromadný import dat. Fantazii se meze nekladou.

Ale teď si pojďme ukázat konkrétně právě REST API.

Koukněme se na modul Content.Articles.REST, což je jedene z ukázkových modulů REST API serveru.

Konkrétně tedy nahlédněme na třídu JetApplicationModule\Con­tent\Articles\REST a její metodu add_Action sloužící pro přidávání článku (pomocí REST API):

public function add_Action(): void { $article = new Content_Article(); $form = $article->getEditForm(); $data = $this->getRequestData(); $form->catchInput( $data, true ); if( $form->validate() ) { $form->catchFieldValues(); $article->save(); Logger::success( event: 'article_created', event_message: 'Article created', context_object_id: $article->getId(), context_object_name: $article->getTitle(), context_object_data: $article ); $this->responseData( $article ); } else { $this->responseValidationError( $form->getValidationErrors() ); } }

Vytvoření této operace v rámci REST API je vlastně absolutně triviální. Má to jedno jediné specifikum. Data nejsou načtena přímo z POST, ale s JSON v rámci těla REST HTTP požadavku a je vynucené zachycení formuláře. To dělá tento kousek kódu:

$data = $this->getRequestData(); $form->catchInput( $data, true );

A pokud je něco špatně, tak se REST klient dozví co přesně, protože jsou mu předány chybové hlášky z vazbou na vstupní pole:

$this->responseValidationError( $form->getValidationErrors() );

To je vše – nic složitějšího v tom není.

Napojení formulářů na překladač a lokalizovatelnost

Protože je PHP Jet jet stavěn primárně pro prostředí EU, tak pochopitelně neschází zabudovaná podpora lokalizovatelnosti a překladů přímo do formulářů (ale nikdo vám neříká, že to musíte používat ;-) ).

O překladech se dozvíte více v dokumentaci a také to uvidíte „v akci“ ve videu na konci článku – teda vlastně hned teď záhy ;-)

Ukázka – kontaktní formulář

Účelem článku nebylo obsáhnout vše co Jet Form umí, ale nastínit filozofii a naznačit schopnosti celé té věci. Ovšem jsem toho názoru, že praxe je lepší než teorie a tak si to ukažme rovnou prakticky na jednoduchém příkladu:

(Mimochodem: Už dorazil fantomový napaječ pro mikrofon – zvuk je již o hodně lepší. Ještě jednou díky za rady!)

Co nového v PHP Jet

A již tradičně krátká zpráva o tom, co se od posledního článku událo s PHP Jet:

Doplnil jsem podporu zabudovaného web serveru PHP. Jet je tedy možné rychle vyzkoušet bez instalace na plnohodnotný web server.

Na GitHub jsme zpnul diskuze. Po zvážení všech možnosti se mi to jeví jako nejlepší cesta jak zřídit fórum.

Připravil jsem stránku pro rychlé seznámení s PHP Jet určenou pro nově příchozí uživatele.

Pár drobných oprav a vylepšení.

Začala se již chystat anglická mutace webu a dokumentace. Můj domov ČR bude vždy o něco napřed, ale na web přichází poměrně dost lidí z celého světa a PHP Jet by do budoucna neměl být pouze lokální žáležitostí.

Začala práce na podpoře PostgreSQL, Oracle a MS SQL.

EasyDeployer již má podporu SFTP/SCP a dotal pár vylepšení (např. první vývojářský účet je možné vytvořit již během instalace).

PHP Jet i Easy Deployer jsou od teď i na sourceforge.net

A to je pro dnešek vše. Velice děkuji za Váš čas. Pokud chcete, vše si vyzkoušejte, ptejte se a tak dále.

Brzy se ozvu s dalšími články, které již teď chystám.