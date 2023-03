Jet v akci - mezinárodní e-shop za 4 hodiny

Původně jsem chystal první článek o ORM v Jet, ale rozhodl jsem se pro změnu. Raději skočme rovnýma nohama z teorie rovnou do praxe.

Co považuji za naprosto zásadní a určující faktor pro práci nás vývojářů? Spokojený zákazník / klient! To že člověk či firma – prostě klient, který projekt platí dostane za co nejkratší možný čas projekt v co nejvyšší kvalitě se super poměrem cena / výkon (výhodný pro obě strany) – to je to rozhodující. Klienta zajímá za co utratí své peníze, kolik peněz, co dostane a kdy a jak mu to bude vyhovovat.

A klient projekt zadává proto, aby mu vydělal peníze. To jej zajímá. Peníze vždy znamenají efektivitu a kvalitu. To člověka který platí zajímá primárně.

Pojďme si tedy v praxi ukázat, jak by s pomocí PHP Jet šel vyvinout na zelené louce e-shop, který bude připraven pro mezinárodní prostředí, bude zahrnovat více jazyků a měn.

Jasně, nechme stranou to, že ještě letos mám v plánu uveřejnit celou platformu Jet Shop, kde bude řada věcí již vyřešena a to na úplně jiné úrovni a rozsahu než v této ukázkové aplikaci.

Rovněž je nutné poznamenat, že e-shop, který bude v následujících týdnech před vašimi zraky vznikat nebude obsahovat funkcionalitu jako je parametrizace, různé marketingové a slevové nástroje a tak dále. Ano, k dokonalosti tomu bude chybět opravdu hodně. Ale na druhou stranu v daném časovém rámci vznikne maximum možného.

Za přibližně 4 hodiny (+/-) vznikne z nuly poměrně dost věcí:

Produktový katalog připravený pro mezinárodní prostředí (včetně administrace, včetně logování a řízení práv)

Procházení produktového katalogu – opět v mezinárodním prostředí.

Nákupní proces. A zkusím i napojení na jednu platební bránu.

Základní správa objednávek.

Vše bude na moderním PHP8.x, bez historické zátěže.

A při tom všem ukážu jak s tím vším umí framework PHP Jet být nápomocný (aneb budu k tomu hodně povídat).

Pochopitelně toto bude realizováno formou videí. Ale zároveň budete mít na GitHub k dispozici projekt v aktuálním stavu, aby bylo možné si na něj doopravdy „sáhnout“.

Tak pokud máte čas, video je níže a zdrojáky najdete zde.

Co je nového v PHP Jet?

A již téměř tradičně krátká informace o tom, co je nového v aktuální verzi 2023.3, která byla vydána:

Byla doplněna podpora PostgreSQL do ORM, ale zatím má status „experimentální“.

Ukázková aplikace byla doplněna o možnost změny hesla návštěvníkem v „tajné sekci“ (do teď tato možnost byla standardně pouze v administraci).

Testy ORM jsou přepracované a mírně vylepšené.

Několik drobných oprav a vylepšení kvality kódu.

Samozřejmě framework jako takový (samotná knihovna PHP Jet) se nemění a měnit nebude – bude pouze doplňován a rozšiřován (např. teď o PostgreSQL). Ale pokud by někdy bylo nutné cokoliv zásadněji změnit, bude to dlouhodobý řízený proces s mezikroky na několik let. Ovšem evoluční vývoj probíhá a bude probíhat neustále.

Díky za přečtení a především za shlédnutí videa a brzo na shledanou u dalšího dílu.