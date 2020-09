Deepin 20 (beta): MacOS na čínský způsob

Deepin



Poměrně novodobá linuxová distribuce na bázi Debianu, která je svým desktopovým prostředím vhodná především pro linuxové začátečníky. Pokusím se vám tedy podrobně představit veškeré její funkce, klady a zápory, kterých jsem si během užívání stačil všimnout.

Tento blog rozdělím do čtyři částí, aby si každý našel jen to, co doopravdy hledá a co ho opravdu zajímá.

Základní informace

Deepin OS je linuxová distribuce na bázi Debianu (až do verze 15 založena na Ubuntu ) a vyvíjena v Číně. Jejím cílem je poskytovat elegantní, uživatelsky přívětivý a spolehlivý operační systém. Jedná se o desktopový systém s vlastním uživatelským rozhraním zvaným DDE neboli Deepin Desktop Environment. Od verze 15.10 také používá dde-kwin, sadu oprav pro správce oken KDE Plasma. V roce 2019 dokonce začala firma Huawei dodávat Linuxové notebooky předem nainstalované s deepinem.

Stejně jako u většiny linuxových distribucí, je i zde několik možností instalace. Deepin OS je tedy možné nainstalovat na pevný disk a používat jej jako hlavní operační systém (single boot). Druhou možností je Deepin nainstalovat pouze na předem vybranou část pevného disku, tudíž jako vedlejší operační systém (dual boot) a třetím způsobem je instalace jako virtuální operační systém pomocí VMware Workstation a Oracle Virtual Box.

Vývoj Deepinu je veden společností Wuhan Deepin Technology Co. se sídlem v Číně. Distribuce je široce oceňována za svou estetiku (až podezřele podobnou OSX) a jednoduchost. I proto se deepin často označuje jako vhodná linuxová alternativa Windows. Prostředí desktopů bylo dokonce popsáno Jackem Wallenem (TechRepublic) jako „nejkrásnější desktop na trhu“ .

Jedná se o poměrně novou linuxovou distribuci. Sice byla první verze Hiwix 0.1 vydána již 28. února 2004, ale byla vyvinuta v uživatelském prostředí IceWM. Následující verze deepinu používaly rozhraní Xfce, LXDE nebo GNOME, ale první stabilní verze s novým desktopovým prostředím DDE byla vydána až 19. června 2013. Jednalo se o verzi s názvem Linux Deepin 12.12, vycházející z distribuce Ubuntu. Aktuální a mnou testovaná verze nese název Deepin 20 (beta) a vychází z Debianu.

Instalace

Dříve, než se podíváme co nám Deepin OS nabízí, je důležité systém nainstalovat. Jak jsem již zmínil, je mnoho způsobů instlace této distribuce. Já se však budu držet té základní, a to instalace na pevný disk, neboli “single-boot”.

1) Stažení

Doporučuji stáhnout Deepin z jejich oficiálních webových stránek deepin.org. Aktuálně je nejnovější verze pouze pro 64-bitová zařízení, takže pokud máte zařízení 32-bitové, budete muset stáhnout verzi Deepin 15.4. Pokud nevíte, zdali je váš počítač 32-Bit nebo 64-Bit, bude nejlepší takovouto informaci zjistit abyste se vyhnuli případným problémům.

2) Vytvoření spouštěcího USB flash disku

Spouštěcí USB flash disk (bootable USB drive) je jeden z nejdůležitějších kroků celé instalace, slouží k následnému zvolení v boot menu a k veškeré instalaci do počítače. Jednoduše řečeno, jedná se o spouštěcí médium. K vytvoření bootovacího disku je zapotřebí jakýkoliv USB flash disk s pamětí nad 8 GB a desktopová aplikace Rufus.

Vyberte váš USB Flash Disk (přijdete na něm o veškerá data, takže by měl být prázdný) , vložte stažený Deepin Installer (měl by být s příponou .iso) a klikněte na Start.

3) Boot menu a instalace systému

Vložte váš USB disk do počítače a následně ho restartujte. Dříve než naběhne úvodní obrazovka otevřete Boot Menu. K otevření Boot Menu je zapotřebí klávesová zkratka. Vetšinou se jedná o zkratku F12 nebo F10, ale často se liší výrobcem od výrobce (zde je seznam klávesových zkratek a podrobnější článek zaobírající se touto tématikou).

Po zdařilém dostání se do Boot Menu zvolte vaši bootovací jednotku (orientace pomocí šipek a zvolení klávesou Enter), neboli váš spouštěcí USB flash disk. Vaše zařízení byste měli v seznamu poznat podle nápisu USB: nebo USB-HDD: a podle názvu vaší jednotky za ním (může být zapsáno také jako USB Storage Device).

Nyní by se vám měla zobrazit Deepin vítací obrazovka, kde si zvolíte jazyk a souhlasíte s licenčními podmínkami. Další strana vás pobízí k vybrání umístění instalace, kde doporučuji zvolit Celý disk. Pokud instalujete systém jako dual-boot, budete muset zvolit instalaci pokročilou a vybrat předem rozdělenou a prázdnou část disku.

Po dokončení instalace odpojte vaše instalační médium a restartujte systém. Deepin vás ještě požádá o poslední část instalace, což je zvolení oblasti časového pásma a zapsání uživatelského jména a názvu počítače.

Představení

Jak jsem již zmiňoval, deepin disponuje vlastním uživatelským rozhraním, což samozřejmě zahrnuje i originální design na velmi vysoké úrovni. Všechna okna jsou pěkně graficky upravená a esteticky propracovaná. To samé musím říci i o ikonách (i když tam se Deepin hodně inspiroval Applem).

Jako první nás deepin přivítá pěkným asi 120 sekundovým informačním videem o způsobu užívání desktopového prostředí Deepin. Video obsahuje zkráceně vše od spouštění aplikací a změn v nastavení až po přizpůsobení vzhledu a chování Deepin.

Spodní panel s aplikacemi je přednastaven na režim imitující OSX, jinak řečeno Návykový režim. Ten je samozřejmě možné jednoduše změnit na Účelový režim imitující Windows (Prostým kliknutím pravým tlačítkem na panel a přejetím na odkaz „Režimy“).

V levé části našeho panelu můžeme vidět ikonku trošku podobnou logu Windows (je možné, že uvidíte ikonku loga Deepinu, záleží na vybraném vzhledu ikon), která nám představuje tlačítko menu. To nám ukáže přehledný seznam všech nainstalovaných aplikací a odkazy na základní funkce systému (počítač, nastavení, atd).

Spolu s menu se nám však nabízí další funkce, která nám po kliknutí na oboustrannou šipku ukáže seznam všech aplikací v rozsahu celé strany (pro změnu odvozené od Ubuntu). Tato funkce je uživatelsky poměrně oblíbená, protože orientace mezi aplikacemi je mnohonásobně snazší.

Co se týče předinstalovaných aplikací, je zde například prohlížeč Chromium Web Browser, videopřehrávač Film, Správce souborů, Nahrávač obrazovky atd. Ale software, který stojí za zmínku je App Store.

App Store je plně funkční instalátor aplikací odvozený od Ubuntu Software Center. Je v něm až nečekaně velké množství programů, které si můžete jednoduchým kliknutím nainstalovat. Můžete se tedy těšit třeba na webový prohlížeč Google Chrome, grafické aplikace jako GIMP, Inkscape či Blender, na kancelářský balíček LibreOffice, nebo na vývojářské IDE Sublime Text, Visual Studio Code a dokonce i na IntelliJ IDEA.

Asi jako poslední funkci, kterou musím vyzdvihnout, je velmi užitečná možnost přepínání mezi pracovními plochami. Deepin navíc šikovně ukáže veškeré spuštěné aplikace na dané ploše, takže máte vždy jasno, na kterou plochu právě vstupujete.

Závěr

Deepin je opravdu jednoduchým operačním systémem. Je velmi stabilní, bez sebemenší chyby, poměrně rychlý a velmi přívětivý pro linuxové nováčky. Svými funkcemi hodně připomíná Windows a svým vzhledem naopak Mac OS, takže pokud chcete kompromis mezi těmito operačními systémy, Deepin je pro vás ideálním řešením. Jediná vada na kráse je na linuxové poměry náročnost systému vůči zařízení.

Dávám 75%