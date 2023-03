Jet v akci - mezinárodní e-shop za 4 hodiny - 3. díl

Čas letí jak jarní vítr, týden je pryč a já tedy posílám do světa další díl malé reality show o tvorbě e-shopu pro mezinárodní prostředí na frameworku PHP Jet.

V předchozím díle jsem vám ukázal vývoj procházení kategorií produktového katalogu na straně e-shopu. V dnešním díle se společně vrátíme do administrace – cílem tohoto dílu bude vývoj správy produktů.

Ale nebojte, díl bude určitě plný nových informací.

Přiznám se, že jsem urychlil to co jsem vám ukazoval již nesčetněkrát, to jest „naklikání“ entity produkt a vytvoření základu administračního modulu. Tím bych vás pouze nudil a již víte, že to je práce na chviličku. Ale nebojte, entitu řádně okomentuji.

A pak už přijde na řadu něco zajímavého:

Pořeším sazby DPH a možná trochu netradičně k tomu využiji parametry báze.

To samé se dá říct o měně.

US lokalizace e-shopu bude zrušena, shop bude určen pro CZ a SK.

Produkty budou napojeny na kategorie a napojení bude navázáno na editační formulář v administraci.

A k produktům již rozhodně bude nutné nahrávat nějaký ten obrázek. Vznikne tedy zárodek služby na práci s obrázky a nahrávání bude zprovozněno.

Pokud máte čas a chuť, tak přeji příjemné sledování.

Aktuální zdrojáky jsou již na GitHub.

Díky za pozornost a s největší pravděpodobností se ozvu opět za týden.