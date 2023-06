Vlastní ONT v GPON síti PODA

PODA jako jeden z mála českých ISP umožňuje na GPON síti použití vlastního ONT. Kromě toho, že to umožňuje využít SFP modul a zbavit se tak samostatné krabičky, která z optiky dělá ethernet, to navíc zjednodušuje použití IPv6, a pokud máte veřejnou IPv4, získáte tím jednu využitelnou veřejnou adresu navíc.

Je vhodné využít ONT od Huawei, i když by měly fungovat i kompatibilní ONT od jiných výrobců. Může to být buď SFP modul Huawei MA5671A, který se dá za pár stokorun sehnat na eBay z Itálie (tamní Vodafone dodává zákazníkům CPE s SFP slotem a tímto modulem), jakýkoli standalone bridge (měl by fungovat např. EG8010H, vyzkoušeno to ale nemám), nebo ONT s funkcí routeru, třeba EG8145V5, který zákazníkům pronajímá PODA (taktéž nezkoušeno).

Pokud nemáte s optikou zkušenosti (jako já), dávejte si při zapojování pozor na barvy konektorů. U GPONu se používají konektory SC, ale můžete narazit na různé typy broušení – zelená je broušení APC, modrá UPC. Zásuvka Pody (alespoň ta moje, několik měsíců stará) má konektor SC/APC, moje SFP ONT má taktéž konektor SC/APC, ale pronajaté ONT od Pody mělo konektor SC/UPC, takže patch kabel, který mi tu nechal technik Pody při zřízení služby, nešel použít. Zapojením konektoru s broušením UPC do APC zásuvky a vice versa můžete v lepším případě zničit konektor na kabelu, v horším případě zásuvku v zařízení.

SFP ONT Huawei MA5671A v media convertoru

Podě je nutné nahlásit PON ID (na SFP modulu může být označeno jako GPON SN), které se zapisuje v hexu a v případě Huawei začíná 48575443. První 4 bajty jsou vždy prefix vendora, u jiných výrobců může být zapsaný v ASCII místo hexu (např. u polského výrobce HALNY je to HALN), pokud tomu tak je, je potřeba je pro Podu převést do hexu. Od letošního března si Poda za nastavení vlastního ONT účtuje jednorázový poplatek 650 Kč. Po přidání vašeho PON ID vám Poda pošle IP adresu, kterou si nastavíte na WAN, tato adresa je vždy privátní. V případě zájmu o IPv6 je dobré si rovnou při žádosti o nastavení vlastního ONT požádat i o sdělení IPv6 prefixu (ten je sice stále pouze /64, ale máte ho celý k dispozici na vašem routeru, není nutné využívat ND proxy), brány a adresy na WAN, mně ji sami od sebe neposlali. U IPv4 i IPv6 stačí nastavit IP na WAN podle instrukcí Pody, VLAN 2000 a vše by mělo fungovat. Provoz z privátní WAN IPv4 adresy vždy teče přes CGNAT.

Způsob, jakým funguje veřejná IPv4 adresa, se liší od většiny českých ISP. Na vaši privátní WAN IP vám Poda naroutuje vaši /30 veřejnou síť. Můžete tak využít dvě veřejné adresy, osobně využívám jednu pro router a druhou pro domácí server. Je vhodné nastavit si NAT tak, aby provoz odcházel pod veřejnou adresou, jinak totiž bude NATován dvakrát a navíc vám (logicky) nebudou fungovat služby jako UPnP nebo ruční port forwarding.

Osobně jsem se při nastavování veřejné IP setkal s tím, že bez zjevné příčiny nefungovala. Problém byl v tom, že mi PODA zaslala jinou WAN IP, než na kterou byla moje veřejná síť naroutovaná, nejspíš proto, aby mohly být v jednu chvíli na síti jak jejich, tak moje ONT. Pokud se s nefunkční veřejkou setkáte, doporučuji si otočit s podporou, že vám zaslali správnou WAN IP.

PODA se snaží u vlastních ONT zbavit odpovědnosti a je velmi pravděpodobné, že při jakémkoli problému s připojením se nejdřív budou snažit vše hodit na vaše ONT (že vlastní ONT nejsou schopni podporovat mi zdůraznili i v odpovědi na dotaz, zda správně routují moji veřejnou síť, kdy byla chyba na jejich straně). Pokud si tedy nechcete ONT pronajímat od nich, je třeba se pro případ problémů obrnit trpělivostí a schopností doložit, že problém není na vašem zařízení.