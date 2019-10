 »   »   »  Heknutí psacího stroje - How to hack Typewriter Brother AX-410

Heknutí psacího stroje – How to hack typewriter.

English summary:

In this paper I will share with you interesting steps in a psychedelic project of connecting a typewriter to a PC. The utility value of the result is not high, but I am glad that I started experiments and learned many other skills along the way.

First it is necessary to get an electronic (not electric) typewriter. It cost me 10 €. Completely functional and very common Brother AX-410 machine, whose heart, as we see in the picture beats at 8MHz and the central nervous system at all works in the „cockroach“ Mitsubishi M38022M4-XXXSP.

The workflow is simple:



no idea what to do, no special requirement, no time limit, absolutely no expectation .

autopsy of the machine, analysis of PCB and keyboard matrix, finding what is technically feasible

analysis and rough idea how to hack the system

measuring and monitoring of the process during printing of the machine (dynamic behaviour)

cutting, soldering, connectors, no destructive work

--- today I'm looping here ---

Arduino programming, tests

commissioning of the master device

PC serial terminal or custom application (C language) for transfer printing and control data to the printer.

Přehledem:

Rád bych se tímto příspěvkem s vámi podělil o zajímavé kroky během psychedelickém projektu připojení psacího stroje k PC. Užitná hodnota výsledku není vysoká, ale jsem rád, že jsem se do experimentů pustil a naučil se po jednoduché cestě mnohé další dovednosti. Snad přijdou k užitku i vám.

Nejprve je nutné sehnat elektronický (nikoli elektrický) psací stroj.Ten mne stál 10€. Zcela funkční a velice běžný stroj Brother AX-410, jehož srdce, jak vidíme na obrázku, tepe s frekvencí 8MHz. A vůbec jeho centrální nervový systém pracuje ve švábovi Mitsubishi M38022M4-XXXSP.

Specifikace procesoru je k mání na internetu, zde jen krátký popis jeho nožiček (není důležité si pamatovat). Má sice podporu seriového přenosu RxTx jak zmínil kdosi na svém bloku, ale ten není umožněn. Dívejme se na něj jako na ústrojí, které posílá impulsy do klávesnice, čte odezvu, vyhodnocuje a případně tiskne písmena kladívkem na papír. A trochu hýbe tiskovým válcem. Nic víc.

Obrazová dokumentace slouží jako doplnění mého strohého slovníku, neb některé věci jsou tak technicky pěkné a fascinující, že nemám nástroje pro slovní vyjádření. Pro vyšší rozlišení stačí klik na obrázek.



pitva stroje, analýza PCB a matice klávesnice, zjištění, co je technicky proveditelné, absolutně žádná očekávání, žádné konkrétní cíle

analýza a hrubý nápad, kudy do systému vlézt

měření a sledování děje během tisku stroje (pohyb kopretiny, kladívka a papíru je zřejmé. Důežitější jsou pulzy).

pájení, konektorování

.. dnes se nacházím (otálím) v tomto bodě itineráře…

programování Arduina, testy

uvedení do provozu master zařízení (seriový terminál PC, nebo vlastní aplikace © pro přesun tiskových a řídících dat do tiskárny. Postupové práce jsou následující:

Rozborka stroje

Psací stroj je tak lehký, protože mimo jiné obsahuje minimum zbytečných a těžkých komponent. Proto vezměme křížový sřoubovák a povolme dva (slovy pouze dva!) šrouby zhora. Pak objedeme horní díl kreditkou a vyjmeme víko. V tomto bodě vidíme stroj ve své nahotě a není třeba dalších destruktivních kroků. Obrázek ukazuje to, co by mělo být vidět.

Po vyjmutí plochého konektoru klávesnice a dalších konektorů, které jsou pěkně značeny barevně bílou, červenou atp. se dostáváme k jediné, tudíž hlavní desce. Pro zajímavost napájecí kablík vlevo dává se zátěží i bez zátěže 8,2 Voltů. Seriový stabilizátor realizovaný jedním odporem a tranzistorem je vidět s dalšími detaily na desce. Zde jsem si dovolil vyznačit zřejmé prvky stavebnice, jako jsou výkonové budiče motorů nahoře a také možnost zcizení napájení 5 Voltů pro naše účely.

Vyfotil a lehce vykontrastoval jsem i tišťák zespodu pro hnidopichy, který by chtěli vyrábět schéma. A je pravolevě otočen.

Ve hledáčku je nyní konektor plochého vodiče klávesnice. Má 16 vodičů, což napovídá, že by pod klávesnicí mohla být spojovací matice 8×8 spínačů, tedy by bylo možné obsloužit 64 kláves.

Na desce jsem udělal prozatimní popis jednotlivých vodičů. Tento popisek koresponduje s pravděpodobně nejdůležitějším obrázkem článku, kterým je pitva klávesnice.

Klávesnicová matice Nejotročtější, ane nejvíce nezbytnou prací byla rekognoskace směrů drátů ve folii klávesnice. Oprostil jsem se od propípávání bzučáčem a zvolil cestu digitální. Pomocí nafocené fólie, její převod do osmi barev a v aplikaci malování jsem kbelíkem vyplňoval jednotlivé trasy a hledal, kam který vodič vede. Nebetyčná půldenní piplačka, ale výsledek je vidět na dalším obrázku.

Každá klávesa funguje jako spínač dvou kontaktů mříže. Na jednotlivých klávesách jsou uvedeny popisky nahoře a dole, které že dráty to spojuje. Význam polohy „nahoře dole“ není pro spínání podstatný, pouze odpovídá skutečnosti.

Za obrázkem klávesnice je fotka kontaktní fólie (pravolevě točená).

.

To tajné tlačítko na folii vlevo nahoře nemá mechanický ekvivalent na klávesnici, ale pouze umělohmotné vahadélko, které zmáčkno tento kontakt v případě, že tisková hlava pojíždí úplně doleva a je na konci. Snad chytré řešení, i když já osobně bych tento infobit přes klávesnici netahal a dal na kolejnici hlavy obyčejný mikrospínač.

.