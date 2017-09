 »   »   »  Každý vidí elektronizaci zdravotnictví trochu jinak

| Petr Kajzar

Abych ukázal, že požadavky pacientů, ajťáků, legislativy a různých lékařů a jejich sdružení na elektronizaci zdravotnictví se často neprolínají, rozhodl jsem se (bez vlastních komentářů) upozornit na dokument, který na jaře vydalo Sdružení ambulantních specialistů ČR.

Jmenuje se „Požadavky na racionální elektronizaci českého zdravotnictví“ a je to třístránkový dokument ukazující, jak si rada sdružení představuje eHealth v ČR, resp. přímo hlásají, že jakýkoli systém elektronického zdravotnictví musí splnit uvedená kritéria. Případné komentáře a interpretaci nechám na čtenářích, jen bych chtěl ukázat, že náhled na problematiku IT ve zdravotnictví je u různých skupin různý a domluva mezi jednotlivými zainteresovanými skupinami proto bývá komplikovaná.

Jednak ambulantní specialisté navrhují, že by informace o svém zdravotním stavu měl každý pacient uložené přímo u sebe na čipové kartičce (třeba kartička pojišťovny). Ke kartičce by pacient znal PIN, lékař by tedy během ošetření vložil kartu do své čtečky a pacient by zadal svůj PIN, tím by aktivně zpřístupnil informace z karty dotyčnému lékaři.

Dle dokumentu ale nelze čekat, že by do systému ambulantní lékaři psali vše – jsou to totiž svým způsobem podnikatelé a musí chránit své know-how. Takže by bylo zřejmě na uvážení každého lékaře, co by na čipovou kartu pacientovi vložil a co by si nechal pro sebe.

Jisté akutní informace jako alergie nebo metabolické poruchy by pro případ ohrožení života (třeba bezvědomí) byly uloženy ve zvláštní oddělené sekci, která by byla přístupna i bez zadání PINu pacientem, stačilo by zadat heslo lékaře. A heslo do této sekce čipové karty pacienta by bylo napříč republikou jednotné a znali by ho všichni lékaři v ČR.

Takže tak. Každý má zkrátka na elektronizaci zdravotnictví jiný pohled.

Dokument je k dispozici na stránkách Sdružení ambulantních specialistů.